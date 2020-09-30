УЗИ делают на куртке: мама сына-спортсмена рассказала о странностях бесплатной медицины в Ярославле

Пеленок нет

Но, как оказалось, трудности не закончились.



— Пришли на прием. На входе стоит автомат для продажи бахил, у нас с собой 100 рублей, размена нет. Поэтому бахилы нам было не купить. Добрая женщина с укоризной сказала, что выдаст ребенку бахилы. Мне не дали. Я сказала, что тогда пойду в своей обуви. После этого бесплатные бахилы выдали и мне. Пошли на прием на ЭКГ. До нас были в кабинете мужчина и девочка лет трех. Слышимость отличная. Из-за двери донеслось: «У нас пеленок нет, положите на куртку, в которой пришли». Зашел мой сын. Его тоже положили на его футболку, в которой он пришел. Вытирал гель он тоже этой же майкой. Вышел весь мокрый. Идем на УЗИ. Выходит — та же картина. Положили на его майку, и вытирался он тоже ей. Это как? В больнице нет ни бахил, ни одноразовых пеленок, ни салфеток? Все в верхней одежде. А как же борьба с вирусом? — возмущена мама.



Поликлиника, о которой идет речь, находится на улице Терешковой. Мы перенаправили туда вопросы от женщины.



— Запись пациентов на медицинское обследование для оформления справки-допуска осуществляется через кол-центр. Ситуация, связанная с трудностью записи на прием, носит временный характер, обусловлена высокой востребованностью услуги у родителей в сентябре — октябре. Для решения проблем в кол-центре проведена техническая реорганизация — выделена дополнительная линия, рабочее место, увеличена скорость интернета. Врачи УЗИ обеспечены одноразовыми салфетками для гигиенических нужд пациента в полном объеме, — ответили в поликлинике. — Бахилами пациенты обеспечиваются на безвозмездной основе у администратора поликлиники при посещении режимных кабинетов, факт обеспечения сопровождающего лица нормативной документацией не предусмотрен, поэтому в данном случае обеспечение бахилами возможно на платной основе.