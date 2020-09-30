УЗИ делают на куртке: мама сына-спортсмена рассказала о странностях бесплатной медицины в Ярославле

Жительница Ярославля рассказала о странностях бесплатной медицины
Жительница Ярославля рассказала, с какими трудностями ей и ее сыну пришлось столкнуться в государственной поликлинике, чтобы получить элементарную справку для спортивной секции.
Ожидание на линии — 40 минут
— Пришла пора проходить ребенку врачей — для секции. И тут началось интересное. Запись на спортивную комиссию — исключительно по понедельникам в 8 часов через кол-центр. Понятно, что ни в 8, ни в 9, ни в 10 часов утра не дозвониться... Ожидание на линии по 40 минут, и безрезультатно. В итоге дозвонилась в 12:30. Мне сказали, что явки закончились и нужно звонить через неделю. Правда, тут мне подфартило — поднесли еще дополнительные часы. Мы записались! — рассказала Надежда.
Пеленок нет
Но, как оказалось, трудности не закончились.
— Пришли на прием. На входе стоит автомат для продажи бахил, у нас с собой 100 рублей, размена нет. Поэтому бахилы нам было не купить. Добрая женщина с укоризной сказала, что выдаст ребенку бахилы. Мне не дали. Я сказала, что тогда пойду в своей обуви. После этого бесплатные бахилы выдали и мне. Пошли на прием на ЭКГ. До нас были в кабинете мужчина и девочка лет трех. Слышимость отличная. Из-за двери донеслось: «У нас пеленок нет, положите на куртку, в которой пришли». Зашел мой сын. Его тоже положили на его футболку, в которой он пришел. Вытирал гель он тоже этой же майкой. Вышел весь мокрый. Идем на УЗИ. Выходит — та же картина. Положили на его майку, и вытирался он тоже ей. Это как? В больнице нет ни бахил, ни одноразовых пеленок, ни салфеток? Все в верхней одежде. А как же борьба с вирусом? — возмущена мама.
Поликлиника, о которой идет речь, находится на улице Терешковой. Мы перенаправили туда вопросы от женщины.
— Запись пациентов на медицинское обследование для оформления справки-допуска осуществляется через кол-центр. Ситуация, связанная с трудностью записи на прием, носит временный характер, обусловлена высокой востребованностью услуги у родителей в сентябре — октябре. Для решения проблем в кол-центре проведена техническая реорганизация — выделена дополнительная линия, рабочее место, увеличена скорость интернета. Врачи УЗИ обеспечены одноразовыми салфетками для гигиенических нужд пациента в полном объеме, — ответили в поликлинике. — Бахилами пациенты обеспечиваются на безвозмездной основе у администратора поликлиники при посещении режимных кабинетов, факт обеспечения сопровождающего лица нормативной документацией не предусмотрен, поэтому в данном случае обеспечение бахилами возможно на платной основе.
Из ответа следует, что ребенку должны были дать все необходимое для процедур. Почему тогда бахилы ребенку дали с укоризной, а вместо салфеток заставили вытираться майкой, непонятно. Будем надеяться, что руководство поликлиники разберется в этих моментах. Остался вопрос про пеленки. Почему-то про них в ответе больницы ничего не сказано. Мы запросили информацию повторно. Ждем ответ.
Справки из платных медцентров не принимают?
Есть и еще один нюанс. По словам Надежды, чтобы пройти комиссию более комфортно, она готова была отправить сына в платный медцентр.
— Мы часто ходим в платный центр. Но наша бесплатная секция самбо не принимает результаты из таких учреждений. По этой причине ребенок в прошлом году не смог участвовать в соревнованиях, — пожаловалась ярославна.
В школе самбо на
— Нам всё равно, в каком медицинском центре выдана справка — в платном или бесплатном. Главное, чтобы в ней была указана группа здоровья ребенка и прописывалось, позволяет ли состояние его здоровья заниматься самбо, — пояснила директор школы Елена Турова.
Маме предложили прийти или позвонить руководству школы, чтобы прояснить сложившуюся ситуацию и получить ответы на все вопросы.
А вы сталкиваетесь с трудностями, когда нужно получить медицинскую справку? Поделитесь своим опытом в комментариях.