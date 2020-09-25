Роспотребнадзор рассказал, когда заболеваемость COVID-19 пойдет на спад

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов назвал примерный срок, когда заболеваемость COVID-19 в России пойдет на спад. Скорее всего, это произойдет к февралю 2021 года , считает эксперт.



— Сейчас плавное повышение, которое все ждали, к которому все были готовы, пугать оно не должно. Это же не весна, когда был рост и мы были абсолютно не готовы, — цитирует Горелова ТАСС.



В последний месяц заболеваемость в России растет, и сегодня количество вновь выявленных пациентов составило более семи тысяч за сутки — впервые с июня этого года. До конца августа наблюдался спад, который начался почти сразу после майских праздников. Новый всплеск заболеваемости эксперты связывают с завершением сезона отпусков, формированием новых коллективов в сентябре и связанным с этим увеличением нагрузки на общественный транспорт.

