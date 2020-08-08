Новый прирост заболевших: статистика по коронавирусу в Ярославской области на 8 августа

Оперштаб по борьбе с коронавирусом в Ярославской области выдал свежую статистику. По данным на 8 августа, в регионе 37 новых заболевших, выздоровели 64 человека.

За весь период в регионе заболели 6346 человек, выздоровел 5741, умерших за время пандемии — 31.