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Новый прирост заболевших: статистика по коронавирусу в Ярославской области на 8 августа

Оперштаб выдал свежие данные

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За сутки в регионе никто не умер от коронавируса&nbsp;

За сутки в регионе никто не умер от коронавируса 

В Ярославской области за сутки 37 человек заразились коронавирусом

Оперштаб по борьбе с коронавирусом в Ярославской области выдал свежую статистику. По данным на 8 августа, в регионе 37 новых заболевших, выздоровели 64 человека.

За весь период в регионе заболели 6346 человек, выздоровел 5741, умерших за время пандемии — 31.

— За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 5212 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1334 (25,6%) без клинических проявлений, — уточнили в оперштабе.


В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 882 347 случаев (+0,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.


За прошедшие сутки выписано по выздоровлению — 6615 человек. За весь период выписано по выздоровлению по России — 690 207.

За последние сутки подтверждено 129 летальных случаев. За весь период по России умерло — 14 854 человека.

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Ярославлькоронавирус
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