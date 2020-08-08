Новый прирост заболевших: статистика по коронавирусу в Ярославской области на 8 августа

В Ярославской области за сутки 37 человек заразились коронавирусом
Оперштаб по борьбе с коронавирусом в Ярославской области выдал свежую статистику. По данным на 8 августа, в регионе 37 новых заболевших, выздоровели 64 человека.
За весь период в регионе заболели 6346 человек, выздоровел 5741, умерших за время пандемии — 31.
— За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 5212 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1334 (25,6%) без клинических проявлений, — уточнили в оперштабе.
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 882 347 случаев (+0,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлению — 6615 человек. За весь период выписано по выздоровлению по России — 690 207.
За последние сутки подтверждено 129 летальных случаев. За весь период по России умерло — 14 854 человека.