В Ярославле в онкологической больнице обнаружили коронавирус

Все пациенты, которые попали в больницу ранее, продолжают лечение. Также медики готовы принять всех, кому нужна экстренная или неотложная помощь.



Каждый день в Ярославской области фиксируют новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией. За весь период пандемии в регионе только официально COVID-19 зарегистрирован у 5598 человек.