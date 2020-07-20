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В Ярославле в онкологической больнице обнаружили коронавирус

У всех, кто контактировал с заболевшими медиками, взяли анализы на COVID-19

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В трёх отделениях онкобольницы из-за карантина приостановлен плановый приём

В трёх отделениях онкобольницы из-за карантина приостановлен плановый приём

В Ярославле три отделения областной онкологической больницы приостановили плановый приём пациентов. Там у нескольких сотрудников обнаружили коронавирус.

— Хирургическое, гинекологическое и урологическое отделения областной онкобольницы временно, предварительно на 7 дней, приостановили плановую госпитализацию, — сообщили в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области. — Причина в том, что во время регулярного осмотра у нескольких медицинских работников была выявлена коронавирусная инфекция. У всех, с кем они контактировали, также взяты анализы на COVID-19.

Все пациенты, которые попали в больницу ранее, продолжают лечение. Также медики готовы принять всех, кому нужна экстренная или неотложная помощь.

Каждый день в Ярославской области фиксируют новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией. За весь период пандемии в регионе только официально COVID-19 зарегистрирован у 5598 человек.

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онкологиякоронавирусздоровье
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