В Ярославле в онкологической больнице обнаружили коронавирус

В Ярославле три отделения областной онкологической больницы приостановили плановый приём пациентов. Там у нескольких сотрудников обнаружили коронавирус.
— Хирургическое, гинекологическое и урологическое отделения областной онкобольницы временно, предварительно на 7 дней, приостановили плановую госпитализацию, — сообщили в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области. — Причина в том, что во время регулярного осмотра у нескольких медицинских работников была выявлена коронавирусная инфекция. У всех, с кем они контактировали, также взяты анализы на COVID-19.
Все пациенты, которые попали в больницу ранее, продолжают лечение. Также медики готовы принять всех, кому нужна экстренная или неотложная помощь.
Каждый день в Ярославской области фиксируют новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией. За весь период пандемии в регионе только официально COVID-19 зарегистрирован у 5598 человек.