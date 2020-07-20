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Пошли на снижение: оперштаб выдал данные о новых заболевших коронавирусом в Ярославской области

Актуальные данные по COVID-19 на утро 20 июля

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Рост новых заболевших в Ярославской области начал снижаться

Рост новых заболевших в Ярославской области начал снижаться

В Ярославской области впервые за неделю число новых заболевших не превысило 40 человек в сутки. По данным федерального оперативного штаба, на утро 20 июля в регионе выявили 38 новых положительных тестов на коронавирусную инфекцию.

— Новых выздоровевших 7 человек. Итого с начала пандемии 5598 заболевших, 4826 выздоровевших и 22 умерших, — уточнили в Информационном центре по коронавирусу в России.

В России за сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 5940 человек — впервые за долгое время эта цифра ниже 6000. Также в официальную статистику попали 85 умерших.

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