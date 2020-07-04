Чаще заражаются в Ярославле: карта распространения коронавируса в регионе на 4 июля

— Всего госпитализированных на инфекционные койки и перепрофилированные койки в стационары региона 436 пациентов: 133 — с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 303 — с типичной клиникой COVID-19, — рассказали в региональном оперштабе.



За прошедшие сутки проведено 1185 лабораторных исследований, на обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) — 218 человек, на карантине (контактировавшие с заболевшими) — 1734 человека.

