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Чаще заражаются в Ярославле: карта распространения коронавируса в регионе на 4 июля

Подробные данные о заболевших

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В области зафиксировали 45 новых случаев COVID-19

В области зафиксировали 45 новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки новые выявленные заболевшие коронавирусом в большинстве случаев оказались жителями Ярославля. По данным оперштаба, в области всего зафиксировали 45 новых случаев заражения COVID-19.

Данные по районам:

Ярославль — 2559 (+26);

Рыбинск — 692;

Ростовский МР — 273;

Ярославский МР — 243;

Переславский городской округ — 237 (+3);

Гаврилов-Ямский МР — 218;

Рыбинский МР — 156 (+7);

Тутаевский МР — 115;

Угличский МР — 92 (+8);

Борисоглебский МР — 82;

Некрасовский МР — 70;

Большесельский МР — 60;

Даниловский МР — 49;

Некоузский МР — 42 (+1);

Пошехонский МР — 26;

Первомайский МР — 16;

Брейтовский МР — 12;

Мышкинский МР — 7;

Любимский МР — 5.

— Всего госпитализированных на инфекционные койки и перепрофилированные койки в стационары региона 436 пациентов: 133 — с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 303 — с типичной клиникой COVID-19, — рассказали в региональном оперштабе.

За прошедшие сутки проведено 1185 лабораторных исследований, на обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) — 218 человек, на карантине (контактировавшие с заболевшими) — 1734 человека.

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