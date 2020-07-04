Чаще заражаются в Ярославле: карта распространения коронавируса в регионе на 4 июля

За прошедшие сутки новые выявленные заболевшие коронавирусом в большинстве случаев оказались жителями Ярославля. По данным оперштаба, в области всего зафиксировали 45 новых случаев заражения COVID-19.
Данные по районам:
Ярославль — 2559 (+26);
Рыбинск — 692;
Ростовский МР — 273;
Ярославский МР — 243;
Переславский городской округ — 237 (+3);
Гаврилов-Ямский МР — 218;
Рыбинский МР — 156 (+7);
Тутаевский МР — 115;
Угличский МР — 92 (+8);
Борисоглебский МР — 82;
Некрасовский МР — 70;
Большесельский МР — 60;
Даниловский МР — 49;
Некоузский МР — 42 (+1);
Пошехонский МР — 26;
Первомайский МР — 16;
Брейтовский МР — 12;
Мышкинский МР — 7;
Любимский МР — 5.
— Всего госпитализированных на инфекционные койки и перепрофилированные койки в стационары региона 436 пациентов: 133 — с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 303 — с типичной клиникой COVID-19, — рассказали в региональном оперштабе.
За прошедшие сутки проведено 1185 лабораторных исследований, на обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) — 218 человек, на карантине (контактировавшие с заболевшими) — 1734 человека.