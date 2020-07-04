Онколог назвал формы рака, которыми болеют чаще всего

В Ярославской области за последние 10 лет на 22,9% выросла заболеваемость раком. Только за 2019 год выявили 6846 новых случаев — это плюс 3,9% к предыдущему году. По данным издания «RT», показатель заболеваемости в регионе составляет 543,4 впервые выявленных случая на 100 тысяч населения.

Мы пообщались с заместителем главврача ярославской онкобольницы Николаем Кисловым и узнали, какими видами рака в Ярославской области болеют чаще всего.



— Самый распространенный — рак кожи. Среди кожной онкологии чаще всего встречается базально-клеточная, но она хорошо лечится с помощью лучевой терапии.