Названы районы Ярославской области, где высок риск умереть от онкологии

— Выявление рака на ранней стадии позволяет сократить риск смерти от рака шейки матки — на 80–90%, от рака молочной железы — на 20%, от рака толстой и прямой кишки — на 35–60%, от рака предстательной железы — на 30%, от рака легкого — на 20%, — отметил специалист.



При этом в Ярославской области в 2019 году рак на 1–2-й стадии был выявлен в 57,7% случаев, на 3-й стадии — в 13,6%, на 4-й стадии — в 23,3%. Еще в 5,4% стадия была не установлена.