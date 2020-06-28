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Названы районы Ярославской области, где высок риск умереть от онкологии

Там выявляют много запущенных случаев онкологии

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В Ярославской области растёт заболеваемость раком

В Ярославской области растёт заболеваемость раком

В Ярославской области за последние 10 лет на 22,9% выросла заболеваемость раком. Среди причин роста врачи называют то, что онкологию стали лучше выявлять, и то, что в регионе живет большое количество людей преклонного возраста, у которых велик риск развития патологии. При этом не все виды онкологии в Ярославской области дают одинаковый прирост. По словам главного внештатного онколога регионального департамента здравоохранения и фармации Николая Кислова, выявлено увеличение случаев рака предстательной железы, молочной железы, легких, ободочной кишки. А смертность увеличилась от рака предстательной и молочной железы, ободочной и прямой кишки, шейки матки.

— Выявление рака на ранней стадии позволяет сократить риск смерти от рака шейки матки — на 80–90%, от рака молочной железы — на 20%, от рака толстой и прямой кишки — на 35–60%, от рака предстательной железы — на 30%, от рака легкого — на 20%, — отметил специалист.

При этом в Ярославской области в 2019 году рак на 1–2-й стадии был выявлен в 57,7% случаев, на 3-й стадии — в 13,6%, на 4-й стадии — в 23,3%. Еще в 5,4% стадия была не установлена.

В Ярославской области хуже всего ситуация с запущенностью онкологии в семи районах

В Ярославской области хуже всего ситуация с запущенностью онкологии в семи районах

Часто в том, что рак выявили поздно, виноваты сами пациенты, которые не заботятся о своём здоровье, не обследуются. Но отчасти, по словам Николая Кислова, виновато и качество здравоохранения: в поликлиниках Ярославской области не хватает 24% врачей-онкологов, оборудования, а многое из того, что есть, уже довольно старое. Модернизация идёт, но темпы её недостаточны.

Чтобы улучшить обследование пациентов на уровне поликлиник, в Ярославской области решено сформировать вспомогательные поликлинические центры, которые будут делать упор на выявлении онкологии: в 2020 году такой центр должен открыться в больнице № 9, в 2021 году — в Рыбинской городской больнице № 1, в 2023 году — в Угличской ЦРБ, в 2024 году — в больнице имени Семашко.

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