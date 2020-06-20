В Ярославской области за последние 10 лет на 22,9% выросла заболеваемость раком. Только за 2019 год выявили 6846 новых случаев — это плюс 3,9% к предыдущему году. Об этом 19 июня на заседании комитета по здравоохранению Ярославской областной думы сообщил главный внештатный онколог регионального департамента здравоохранения и фармации Николай Кислов.



По словам Кислова, рост заболеваемости во многом обусловлен улучшением методов выявления рака. Но не только этим. По мнению врача, в Ярославской области достаточно много пожилых людей, которые находятся в группе риска по онкологии. К тому же реализуются программы, направленные на сокращение смертности от сердечно-сосудистых и других заболеваний.

