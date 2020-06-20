В Ярославской области за последние 10 лет на 22,9% выросла заболеваемость раком. Только за 2019 год выявили 6846 новых случаев — это плюс 3,9% к предыдущему году. Об этом 19 июня на заседании комитета по здравоохранению Ярославской областной думы сообщил главный внештатный онколог регионального департамента здравоохранения и фармации Николай Кислов.
По словам Кислова, рост заболеваемости во многом обусловлен улучшением методов выявления рака. Но не только этим. По мнению врача, в Ярославской области достаточно много пожилых людей, которые находятся в группе риска по онкологии. К тому же реализуются программы, направленные на сокращение смертности от сердечно-сосудистых и других заболеваний.
— Чем лучше медицина, тем больше шансов у человека дожить до онкологического заболевания, — констатировал Николай Кислов.
При этом не всё так плохо. Потому что смертность от рака в регионе за 10 лет наоборот сократилась — на 7,3%, разрыв между показателями заболеваемости и смертности за 10 лет увеличился в 1,6 раза. В итоге в 2019 году среди регионов России Ярославская область занимала 6-е место по заболеваемости онкологией и 24-е место по смертности от неё.