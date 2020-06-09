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Тема дня Где заразились COVID-19: карта коронавируса

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В Ярославской области за сутки выздоровели 130 человек

В Ярославской области за сутки выздоровели 130 человек

В Ярославской области за последние сутки выявили ещё 67 человек, заразившихся COVID-19. В восьми районов области зафиксированы самые крупные очаги — более ста заболевших. На основе официальных данных оперативного штаба мы составили карту распространения инфекции в Ярославской области.

— Выздоровели и выписаны еще 130 жителей региона, — рассказали в оперштабе. — С начала эпидемии заразились 3781 человек, выздоровели 1310 человек, умерли 15 человек.

На сегодняшний день в больницах находятся 778 пациентов: 302 с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 476 — с типичной клиникой COVID-19.

За сутки проведено 1048 лабораторных исследования. На обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) — 156 человека, на карантине (контактировавшие с заболевшими) — 3088 человек.

Многие жители Ярославской области подвергают статистику оперативного штаба сомнению, связывая это с тем, что она не может отображать реально картины распространения эпидемии. Как стало известно накануне, вчера в лаборатории выдавали результаты анализов на коронавирус, которые им сдали ещё 13 мая. Также сотрудникам больниц приходится катать анализы туда-сюда, так как Роспотребнадзор ввёл жесткие ограничения на приём мазков для тестов. Ни Роспотребнадзор, ни оперативный штаб до сих пор никак эту информацию не прокомментировали, но обещают сделать это в ближайшее время.

За минувшие сутки в России зафиксировано 8595 заражений коронавирусом. Из больниц выписали 11 709 человек, еще 171 смерть подтвердилась. Таким образом, по официальным данным оперштаба, COVID-19 диагностирован у 485 253 человек, 242 397 — выздоровели, 6142 — скончались.

Вся оперативная информация о ситуации с коронавирусом в Ярославской области — в нашей хронике дня.

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