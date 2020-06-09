— Выздоровели и выписаны еще 130 жителей региона, — рассказали в оперштабе. — С начала эпидемии заразились 3781 человек, выздоровели 1310 человек, умерли 15 человек.



На сегодняшний день в больницах находятся 778 пациентов: 302 с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 476 — с типичной клиникой COVID-19.

