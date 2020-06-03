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«Едят из пластика»: показали, чем кормят больных коронавирусом. Фото

Медики перепрофилированного под лечение COVID-19 госпиталя рассказали, что это за еда

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Еду пациентам подают в пластиковых контейнерах

Еду пациентам подают в пластиковых контейнерах

Медики из Ярославского госпиталя ветеранов войн, который был перепрофилирован под лечение заболевших коронавирусом, показали, чем кормят пациентов. Говорят, что для больницы был разработан специальный рацион.

— Питание разработано диетологами, которые проработали меню для той или иной сопутствующей патологии, — рассказали в госпитале. — Все блюда подаются строго в одноразовой посуде — так сказано в требованиях Роспотребнадзора.

Пациентов госпиталя кормят три раза в день (диабетиков&nbsp;— 5 раз)

Пациентов госпиталя кормят три раза в день (диабетиков — 5 раз)

Врачи объяснили, что спецрацион был разработан не из-за того, что при коронавирусе нужно какое-то особенное питание.

— Дело в том, что у нас на лечении находятся пациенты с хроническими заболеваниями, — сообщили медики. — Сердечникам нельзя жирное, пациентам с гастрозаболеваниями нужно диетическое сбалансированное питание, диабетикам — тоже своё меню.

Еду для пациентов госпиталя разработали диетологи

Еду для пациентов госпиталя разработали диетологи

За всё время пандемии в регионе коронавирусом заболели 3356 человек. Согласно официальным данным, 896 выздоровели от COVID-19, а для 14 инфекция стала причиной смерти. Около 75% на данный момент лечатся в больницах или дома. На сегодняшний день в больницах региона лежат 735 пациентов: 270 из них с подтверждённой коронавирусной инфекцией и 465 с типичной клиникой COVID-19. Были выписаны лишь 26,7% пациентов, это один из самых низких показателей по ЦФО.

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коронавируспандемиябольницапитание
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