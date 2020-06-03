«Едят из пластика»: показали, чем кормят больных коронавирусом. Фото

Медики из Ярославского госпиталя ветеранов войн, который был перепрофилирован под лечение заболевших коронавирусом, показали, чем кормят пациентов. Говорят, что для больницы был разработан специальный рацион.

— Питание разработано диетологами, которые проработали меню для той или иной сопутствующей патологии, — рассказали в госпитале. — Все блюда подаются строго в одноразовой посуде — так сказано в требованиях Роспотребнадзора.

