Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России опубликовал данные по заболеваемости в регионах на 3 июня 2020 года.
— В Ярославской области выявлено 72 новых случая заболевания, — сообщили в Информационном центре по коронавирусу в России. — Выздоровели 70 пациентов, заболевших ранее. Новых летальных случаев не зарегистрировано. Всего за время эпидемии в регионе COVID-19 заболели 3356 человек.
За последние сутки в целом по России новых подтверждённых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано 8536 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 3287 (38,5%) без клинических проявлений. За весь период в стране зарегистрировано 432 277 случаев (+2,0%) заболевания COVID-19 в 85 регионах. Умерло 5215 человек.
Накануне Владимир Путин и Михаил Мишустин провели совещание по общенациональному плану выхода из коронавирусного кризиса. В плане, подготовленном правительством, 500 мероприятий, на выполнение которых понадобится 5 триллионов рублей. По задумкам властей, экономика должна стабилизироваться до конца текущего года, а к концу второго квартала 2021-го — восстановиться полностью. Рост чиновники закладывают на оставшийся период следующего года. Все подробности о распространении инфекции - в нашей хронике.