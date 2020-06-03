Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России опубликовал данные по заболеваемости в регионах на 3 июня 2020 года.



— В Ярославской области выявлено 72 новых случая заболевания, — сообщили в Информационном центре по коронавирусу в России. — Выздоровели 70 пациентов, заболевших ранее. Новых летальных случаев не зарегистрировано. Всего за время эпидемии в регионе COVID-19 заболели 3356 человек.

