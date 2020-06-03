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Тема дня Новый прирост заболевших COVID-19

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Каждый день в Ярославской области выявляют новые случаи заболевания коронавирусом

Каждый день в Ярославской области выявляют новые случаи заболевания коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России опубликовал данные по заболеваемости в регионах на 3 июня 2020 года.

— В Ярославской области выявлено 72 новых случая заболевания, — сообщили в Информационном центре по коронавирусу в России. — Выздоровели 70 пациентов, заболевших ранее. Новых летальных случаев не зарегистрировано. Всего за время эпидемии в регионе COVID-19 заболели 3356 человек.

За весь период пандемии в Ярослоавской области коронавирусом заболели 3356 человек

За весь период пандемии в Ярослоавской области коронавирусом заболели 3356 человек

За последние сутки в целом по России новых подтверждённых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано 8536 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 3287 (38,5%) без клинических проявлений. За весь период в стране зарегистрировано 432 277 случаев (+2,0%) заболевания COVID-19 в 85 регионах. Умерло 5215 человек.

Коронавирус выявили у более чем 430 тысяч россиян

Коронавирус выявили у более чем 430 тысяч россиян

Накануне Владимир Путин и Михаил Мишустин провели совещание по общенациональному плану выхода из коронавирусного кризиса. В плане, подготовленном правительством, 500 мероприятий, на выполнение которых понадобится 5 триллионов рублей. По задумкам властей, экономика должна стабилизироваться до конца текущего года, а к концу второго квартала 2021-го — восстановиться полностью. Рост чиновники закладывают на оставшийся период следующего года. Все подробности о распространении инфекции - в нашей хронике.

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коронавируспандемияздоровье
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