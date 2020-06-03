За последние сутки в Ярославской области количество заболевших коронавирусом увеличилось на 72 человека. На основе данных оперативного штаба по борьбе с COVID-19 мы составили обновлённую карту распространения инфекции в регионе.
За всё время пандемии в регионе коронавирусом заболели 3356 человек. Согласно официальным данным, 896 выздоровели от COVID-19, а для 14 инфекция стала причиной смерти. На сегодняшний день в больницах региона лежат 735 пациентов: 270 из них с подтверждённой коронавирусной инфекцией и 465 с типичной клиникой COVID-19. На обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) находятся 144 человека, на карантине (контактировавшие с заболевшими) — 3199 человек.
Всего в России коронавирусом заразились уже 432 277 человек. Вылечиться смогли 195 957 человек, а 5215 человек спасти не удалось. С подозрением на вирус остаются 303 тысячи человек. Они находятся под наблюдением врачей.
В мире, по данным университета Хопкинса, зафиксировано 6 382 952 случая коронавирусной инфекции. В США заражены 1,8 миллиона человек, в Бразилии — 555 тысяч. Россия замыкает тройку стран с максимальным числом заболевших.