За всё время пандемии в регионе коронавирусом заболели 3356 человек. Согласно официальным данным, 896 выздоровели от COVID-19, а для 14 инфекция стала причиной смерти. На сегодняшний день в больницах региона лежат 735 пациентов: 270 из них с подтверждённой коронавирусной инфекцией и 465 с типичной клиникой COVID-19. На обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) находятся 144 человека, на карантине (контактировавшие с заболевшими) — 3199 человек.

