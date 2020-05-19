Эта история произошла в семье Татьяны из Ярославля. Её мать умерла, заболев коронавирусом. Женщина долго мучилась дома, в больницу её не забирали. Врачи только после смерти 82-летней женщины объяснились за свои действия.
Вслед за матерью заразился пожилой отец Татьяны и она сама — семья жила в одной квартире. Отцу Татьяны диагностировали коронавирус 27 апреля. 6 мая ему стало хуже, и пожилого мужчину увезли на скорой в Ярославскую ЦРБ в Карабихе.
— Я бы не повезла отца в больницу, но не хотела, чтобы он задыхался, как мама. Думала, там его подключат к аппаратам, обезболят, он сможет поспать, — рассказывала женщина по телефону редакции 76.RU свою историю. Это было 7 мая.
11 мая отца Татьяны не стало. В свидетельстве о смерти первой строчкой стоит диагноз «респираторный дистресс-синдром» — одна из причин, по которой заболевших коронавирусом подключают к искусственной вентиляции лёгких. Характеризуется крайне низким содержанием кислорода в крови и накоплением жидкости в лёгких. Вторым пунктом значится «двусторонняя субтотальная пневмония, вызванная вирусом COVID-19».
Умершего не включили в общую статистику смертности от коронавируса в Ярославской области. В последний раз официально о погибших сообщалось 6 мая.
— Брат очень долго ждал документы в областной больнице по отцу, там делали вскрытие. Спросил у доктора, что так долго. Сказали, морг переполнен, в первую очередь вскрывают с ковид. Вместе с папой в тот день привезли 10 человек, — рассказывает Татьяна.
В департаменте здравоохранения объясняют, почему так вышло, что мужчину не включили в статистику умерших.
— Ожидается результат анализа ПЦР. Если анализ подтвердит коронавирусную инфекцию, то, конечно, его включат в статистику, — сообщили в региональном депздраве.
ПЦР (полимеразная цепная реакция) — высокоточный анализ на определение вирусов. Бывает, что одни и те же симптомы вызывают разные вирусы или бактерии. С помощью ПЦР устанавливается также сила воздействия вируса на организм.
Сама женщина сдавала уже три теста на коронавирус, первый — ещё в апреле, когда заболела её мать. У женщины налицо все признаки заражения: температура, сухой кашель. Терапевт районной поликлиники прописал ей лечение антибиотиками. Компьютерную томографию Татьяна делала за свой счет.
— У меня последний тест был 8 мая, третий по счёту. Выписали очередной антибиотик и средство от кашля. Я сделала КТ, по которому диагноз «вирусная пневмония, поражение левого лёгкого на 28%», — рассказывает Татьяна. — Рекомендован анализ крови, но сейчас мне его никто не сделает. КТ делала платно за 3 500 рублей, плюс 200 рублей за доставку. Мне результат привезли домой 11 мая в 23 часа. Я спросила, почему так поздно, говорят, не успевают, а им ещё десять результатов подобных надо было отвезти.
По официальной статистике в Ярославской области коронавирусной инфекцией болеют 1 593 человека, 827 из них находятся в больнице. Среди тех, кто лечится в COVID-отделениях и госпиталях, — 471 заболевший, которых не включили в общую статистику. Ещё неопределённое число заболевших ждут результатов анализов на коронавирус дома, также не попадая в официальную статистику.