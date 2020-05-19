Эта история произошла в семье Татьяны из Ярославля. Её мать умерла, заболев коронавирусом. Женщина долго мучилась дома, в больницу её не забирали. Врачи только после смерти 82-летней женщины объяснились за свои действия.

Вслед за матерью заразился пожилой отец Татьяны и она сама — семья жила в одной квартире. Отцу Татьяны диагностировали коронавирус 27 апреля. 6 мая ему стало хуже, и пожилого мужчину увезли на скорой в Ярославскую ЦРБ в Карабихе.

— Я бы не повезла отца в больницу, но не хотела, чтобы он задыхался, как мама. Думала, там его подключат к аппаратам, обезболят, он сможет поспать, — рассказывала женщина по телефону редакции 76.RU свою историю. Это было 7 мая.

