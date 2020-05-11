Эта история случилась в Ярославле. Татьяна Казанова на днях похоронила пожилую мать, у которой диагностировали коронавирус. 6 мая она отправила в больницу отца, заразившегося вслед. Сейчас женщина сидит дома с сухим кашлем и ежедневной температурой 37,5 градусов, осознавая, что ждёт её. Татьяна поделилась историей того, как развивалась и протекала болезнь у матери, которую она привезла после выписки из областной больницы.

— 4 апреля у мамы случился инсульт, естественно, вызвали скорую, повезли в областную больницу. Там измерили температуру, после чего положили в нейрососудистое отделение, где мама пробыла до 15 апреля, — рассказала Татьяна Казанова. — Я ходила к ней, ухаживала, один раз даже ночевала. Через некоторое время заметила, что соседи по палате кашляют и чихают. Я сказала об этом врачам, ещё через два дня отделение закрыли, маму выписали. Мы забрали её в плохом состоянии. Хоть бы врачи намекнули, сказали по-человечески, будьте осторожны, чтобы мы её изолировали. У меня была надежда, что это все-таки больничное что-то подхвачено. Я не думала, что в областной больнице коронавирус.