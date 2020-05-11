Эта история случилась в Ярославле. Татьяна Казанова на днях похоронила пожилую мать, у которой диагностировали коронавирус. 6 мая она отправила в больницу отца, заразившегося вслед. Сейчас женщина сидит дома с сухим кашлем и ежедневной температурой 37,5 градусов, осознавая, что ждёт её. Татьяна поделилась историей того, как развивалась и протекала болезнь у матери, которую она привезла после выписки из областной больницы.
— 4 апреля у мамы случился инсульт, естественно, вызвали скорую, повезли в областную больницу. Там измерили температуру, после чего положили в нейрососудистое отделение, где мама пробыла до 15 апреля, — рассказала Татьяна Казанова. — Я ходила к ней, ухаживала, один раз даже ночевала. Через некоторое время заметила, что соседи по палате кашляют и чихают. Я сказала об этом врачам, ещё через два дня отделение закрыли, маму выписали. Мы забрали её в плохом состоянии. Хоть бы врачи намекнули, сказали по-человечески, будьте осторожны, чтобы мы её изолировали. У меня была надежда, что это все-таки больничное что-то подхвачено. Я не думала, что в областной больнице коронавирус.
82-летняя мать Татьяны лечилась от пневмонии дома. Дочь трижды вызывала скорую, но пенсионерку в больницу не увозили. После публикации этой истории нам подготовили ответ главного врача станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф, в котором он объясняет действия своих сотрудников.
— Из анамнеза больной установлено, что она была выписана в тяжёлом состоянии из областной клинической больницы с острым нарушением мозгового кровообращения и внебольничной пневмонией 20 апреля, — сообщает главврач скорой Андрей Живой. — После выписки находилась на амбулаторном лечении (антибиотикотерапия). наблюдалась участковым врачом территориальной поликлиники. 30 апреля получен положительный результат мазка на COVID-19. Состояние больной сохранялось тяжелым. Бригадами скорой помощи проводилась инфузионная терапия, оксигенотерапия. Родственники больной от госпитализации отказывались.
Оксигенотерапия — кислородная терапия при острой и хронической дыхательной недостаточности. Инфузионная терапия — внутривенные водные растворы минеральных солей.
В настоящее время пожилой отец Татьяны Казановой в тяжёлом состоянии с подтверждённым диагнозом коронавирусной инфекции находится в Ярославской ЦРБ.