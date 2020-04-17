В Ярославской области на сегодняшний день коронавирус выявлен у 81 человека. Одна из них — 27-летняя жительница одного из районов региона. По словам директора департамента здравоохранения Ярославской области Руслана Саитгареева, наиболее частыми симптомами заболевания являются кашель, чихание, температура, затрудненное дыхание. У нашей собеседницы особый случай — она из тех, у кого коронавирус никак не проявился.
— Я прекрасно себя чувствую, никаких симптомов нет, — рассказала молодая женщина.
Своё имя она всё-таки попросила не называть. Ведь к заболевшим коронавирусом у нас многие относятся с опаской и негативом.
— Вирус до этого выявили у моей мамы. У нее была температура, кашель, насморк. У меня никаких симптомов не было и до сих пор нет. Анализ у меня взяли только из-за того, что я контактировала с мамой. Тест я сдала 9 апреля, но результат пришел только 16 апреля. Через день после меня анализ взяли также у моего мужа и ребенка. По ним данных нет до сих пор, — рассказала она.
По словам женщины, анализы также взяли у всех родственников, которые контактировали с ее мамой, у всех знакомых и друзей.
— Удивительно, но ни у кого из нас симптомов коронавируса нет. А тесты даже в одной семье приходят разные — кто-то заразился, а кто-то нет, — говорит наша собеседница.
Никакого лечения женщине не назначили. По ее словам, врачи даже не интересовались ее самочувствием. Сказали, чтобы сама звонила в больницу, если почувствует себя плохо. Поэтому единственное, что сейчас предпринимает семья, — сидит на самоизоляции.
— В последние дни к нам приходит полиция, проверяет, дома ли мы. А продукты нам моя подруга приносит. Оставляет в подъезде, мы забираем, — рассказала женщина.
По ее подсчетам, сидеть им на карантине до 30 апреля. У нее взяли повторный анализ. Но сколько ждать результат — неизвестно.
Впрочем, так легко перенести коронавирус повезло не всем. Сейчас двое пациентов из Ярославской области находятся в тяжелом состоянии.