Своё имя она всё-таки попросила не называть. Ведь к заболевшим коронавирусом у нас многие относятся с опаской и негативом.



— Вирус до этого выявили у моей мамы. У нее была температура, кашель, насморк. У меня никаких симптомов не было и до сих пор нет. Анализ у меня взяли только из-за того, что я контактировала с мамой. Тест я сдала 9 апреля, но результат пришел только 16 апреля. Через день после меня анализ взяли также у моего мужа и ребенка. По ним данных нет до сих пор, — рассказала она.



По словам женщины, анализы также взяли у всех родственников, которые контактировали с ее мамой, у всех знакомых и друзей.



— Удивительно, но ни у кого из нас симптомов коронавируса нет. А тесты даже в одной семье приходят разные — кто-то заразился, а кто-то нет, — говорит наша собеседница.



Никакого лечения женщине не назначили. По ее словам, врачи даже не интересовались ее самочувствием. Сказали, чтобы сама звонила в больницу, если почувствует себя плохо. Поэтому единственное, что сейчас предпринимает семья, — сидит на самоизоляции.

