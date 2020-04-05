Ярославский инфекционист с 40-летним стажем Игорь Чепрасов рассказал, что в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией помогут высокие температуры. Например, чтобы обеззаразить вещи, достаточно их обдать кипятком и тщательно просушить.
- COVID-19 он погибает при 60–70 °С. Даже кипятить не надо, можно просто ошпарить горячей водой.
Также высокие температуры воздуха, по мнению специалиста, помогут побороть опасную инфекцию в начале предстоящего лета.
Видео: Елена Вахрушева
Что ещё интересного рассказал Игорь Чепрасов, смотрите в нашем видеоролике.
По последним данным, на стационарном лечении в Ярославской области находятся 5 пациентов с официально подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция».