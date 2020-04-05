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Врач-инфекционист Игорь Чепрасов уверен, что летом эпидемия в России "сойдёт"

Врач-инфекционист Игорь Чепрасов уверен, что летом эпидемия в России "сойдёт"

Ярославский инфекционист с 40-летним стажем Игорь Чепрасов рассказал, что в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией помогут высокие температуры. Например, чтобы обеззаразить вещи, достаточно их обдать кипятком и тщательно просушить.

- COVID-19 он погибает при 60–70 °С. Даже кипятить не надо, можно просто ошпарить горячей водой.

Также высокие температуры воздуха, по мнению специалиста, помогут побороть опасную инфекцию в начале предстоящего лета.

Видео: Елена Вахрушева

Что ещё интересного рассказал Игорь Чепрасов, смотрите в нашем видеоролике.

По последним данным, на стационарном лечении в Ярославской области находятся 5 пациентов с официально подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция».

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коронавирусCOVID-19эпидемия
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