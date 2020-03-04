Детским садам и школам Ярославля раздали инструкции, чтобы остановить распространение коронавируса

В Ярославле начали готовиться к возможному проникновению нового вируса COVID-19, известного как коронавирус. Сегодня этот вопрос с беспокойством обсудили на муниципалитете.
— Люди обеспокоены. Эпидемия гриппа, коронавирус, как его называют в народе. Как обеспечивается защита наших детей? — спросил депутат Дмитрий Петровский.
Отвечала директор департамента образования мэрии Ярославля Елена Иванова.
— Напомню, система образования занимается образованием, система здравоохранения — лечением. А общий контроль берёт на себя Роспотребнадзор. Они главные, — заметила директор департамента образования Елена Иванова. — Что касается коронавируса, управление Роспотребнадзора направило план действий, на основании его каждое учреждение составило свой. Одним из главных пунктов в нём значится информирование о прибытии из-за границы детей и родителей. Кто прибывает и с кем он контактирует.
Мы сделаем запрос в управление Роспотребадзора по Ярославской области, чтобы уточнить, какие именно инструкции получают школы и детские сады.
Пока в Ярославле борются с реально существующей проблемой — эпидемией ОРВИ.
— Пока эпидситуация не снята. На сегодняшнее утро закрыто 16 групп в 12 дошкольных учреждениях и 20 классов в 11 школах, — рассказала Елена Иванова. — Все меры против ОРВИ давно известны — утренний фильтр детей, режим проветривания, моющие средства с дезинфекцией, масочный режим в период обострения.
Как сообщают СМИ, в Москве 24 человека были госпитализированы после контакта с заражённым коронавирусом россиянином, прилетевшим из Италии. Ещё 83 человека отправлены на домашний карантин. Мужчина вернулся из Италии 23 февраля, а 2 марта обратился к докторам, почувствовав недомогание.