Детским садам и школам Ярославля раздали инструкции, чтобы остановить распространение коронавируса

В Ярославле начали готовиться к возможному проникновению нового вируса COVID-19, известного как коронавирус. Сегодня этот вопрос с беспокойством обсудили на муниципалитете.

— Люди обеспокоены. Эпидемия гриппа, коронавирус, как его называют в народе. Как обеспечивается защита наших детей? — спросил депутат Дмитрий Петровский.



Отвечала директор департамента образования мэрии Ярославля Елена Иванова.

— Напомню, система образования занимается образованием, система здравоохранения — лечением. А общий контроль берёт на себя Роспотребнадзор. Они главные, — заметила директор департамента образования Елена Иванова. — Что касается коронавируса, управление Роспотребнадзора направило план действий, на основании его каждое учреждение составило свой. Одним из главных пунктов в нём значится информирование о прибытии из-за границы детей и родителей. Кто прибывает и с кем он контактирует.