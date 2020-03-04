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Здоровье Китайский коронавирус

Детским садам и школам Ярославля раздали инструкции, чтобы остановить распространение коронавируса

Об этом сообщили в мэрии Ярославля

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Ярославский Роспотребнадзор выпустил инструкции для детских учреждений

Ярославский Роспотребнадзор выпустил инструкции для детских учреждений

В Ярославле начали готовиться к возможному проникновению нового вируса COVID-19, известного как коронавирус. Сегодня этот вопрос с беспокойством обсудили на муниципалитете.

— Люди обеспокоены. Эпидемия гриппа, коронавирус, как его называют в народе. Как обеспечивается защита наших детей? — спросил депутат Дмитрий Петровский.

Отвечала директор департамента образования мэрии Ярославля Елена Иванова.

— Напомню, система образования занимается образованием, система здравоохранения — лечением. А общий контроль берёт на себя Роспотребнадзор. Они главные, — заметила директор департамента образования Елена Иванова. — Что касается коронавируса, управление Роспотребнадзора направило план действий, на основании его каждое учреждение составило свой. Одним из главных пунктов в нём значится информирование о прибытии из-за границы детей и родителей. Кто прибывает и с кем он контактирует.

Мы сделаем запрос в управление Роспотребадзора по Ярославской области, чтобы уточнить, какие именно инструкции получают школы и детские сады.

Пока в Ярославле борются с реально существующей проблемой — эпидемией ОРВИ.

— Пока эпидситуация не снята. На сегодняшнее утро закрыто 16 групп в 12 дошкольных учреждениях и 20 классов в 11 школах, — рассказала Елена Иванова. — Все меры против ОРВИ давно известны — утренний фильтр детей, режим проветривания, моющие средства с дезинфекцией, масочный режим в период обострения.

Как сообщают СМИ, в Москве 24 человека были госпитализированы после контакта с заражённым коронавирусом россиянином, прилетевшим из Италии. Ещё 83 человека отправлены на домашний карантин. Мужчина вернулся из Италии 23 февраля, а 2 марта обратился к докторам, почувствовав недомогание.

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китайский коронавирус
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КОММЕНТАРИИ (10)

яяя
4 мар 2020 в 13:44

интересно когда вакцину сделают, сколько за нее попросят??? кто-то обогатится

ваш господин
4 мар 2020 в 13:38

говорят курящих вирус не берет ... 😁

гость
4 мар 2020 в 13:36

"Как сообщают СМИ, в Москве 24 человека были госпитализированы после контакта с заражённым коронавирусом россиянином, прилетевшим из Италии." а эти 24 человека с кем контактировали ? сколько из них мог ещё заразить