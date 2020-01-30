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Здоровье

Власти рассказали, что будет с огромными очередями в онкологической больнице

Как будут решать проблему, рассказал директор департамента здравоохранения Ярославской области

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Власти сказали, что будут бороться с очередями в больницах

Власти сказали, что будут бороться с очередями в больницах

В Ярославле в онкологической больнице прием пациентов провел директор департамента здравоохранения области Руслан Саитгареев. Он встретился с теми, кто уже лечится от рака, и теми, кто только узнал о своем заболевании.

Руслан Саитгареев каждый месяц с прошлого года ездит по больницам, чтобы пообщаться с пациентами и посмотреть на работу учреждений, ведь жалобы поступают регулярно. Скандал разразился, когда в соцсети в середине января выложили фото с огромными очередями в онкологической больнице.

В этот раз те, кто вынужден был обратиться в больницу, пожаловались на тесноту в палатах хирургического отделения, на отсутствие буфета в одном из корпусов и на многое другое. Саитгареев сказал, что проблему с тесными палатами решить пока невозможно, но заверил, что ситуация улучшится, когда построится новый хирургический комплекс.

Руслан Саитгареев также сказал о том, что с огромными очередями в регистратуру в больнице будут бороться.

— Мы привлекли региональный ресурсный центр по бережливым технологиям. Его специалисты уже работают. Я думаю, что в ближайшее время ситуация изменится и пациенты это увидят, — рассказал директор департамента здравоохранения Ярославской области.

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онкобольница
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КОММЕНТАРИИ (10)

Живу рядом
30 янв 2020 в 19:19

Рак все прогрессирует ,пенсия стала дальше,прямо чувствую,что заботятся о нас!

Северянин
30 янв 2020 в 18:47

Проблема не в том, чтобы очереди уменьшить в регистратуре, а в том чтобы сократить очереди к врачам. А здесь только один путь - увеличение количества врачей и освобождение их от ненужных бюрократических обязанностей. Нужно больше врачей и другого медперсонала и больше больничных площадей. Все остальное пустое сотрясение воздуха.

ваш господин
30 янв 2020 в 18:46

практика отправлять больных домой на умирало широко внедрилась в оптимизированном медицинском сообществе😁