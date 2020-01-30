Власти рассказали, что будет с огромными очередями в онкологической больнице

Руслан Саитгареев каждый месяц с прошлого года ездит по больницам, чтобы пообщаться с пациентами и посмотреть на работу учреждений, ведь жалобы поступают регулярно. Скандал разразился, когда в соцсети в середине января выложили фото с огромными очередями в онкологической больнице .

В Ярославле в онкологической больнице прием пациентов провел директор департамента здравоохранения области Руслан Саитгареев. Он встретился с теми, кто уже лечится от рака, и теми, кто только узнал о своем заболевании.

В этот раз те, кто вынужден был обратиться в больницу, пожаловались на тесноту в палатах хирургического отделения, на отсутствие буфета в одном из корпусов и на многое другое. Саитгареев сказал, что проблему с тесными палатами решить пока невозможно, но заверил, что ситуация улучшится, когда построится новый хирургический комплекс.



Руслан Саитгареев также сказал о том, что с огромными очередями в регистратуру в больнице будут бороться.



— Мы привлекли региональный ресурсный центр по бережливым технологиям. Его специалисты уже работают. Я думаю, что в ближайшее время ситуация изменится и пациенты это увидят, — рассказал директор департамента здравоохранения Ярославской области.

