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Здоровье

«Искоренить отраву»: губернатор потребовал запретить снюсы

Глава Ярославской области предложил рассмотреть закон о загубном табаке

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Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов призвал запретить снюсы.

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов призвал запретить снюсы.

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов призвал запретить снюсы. На своей страничке в «Фейсбуке» он поддержал инициативу председателя российского правительства Дмитрия Медведева о запрете некурительных смесей с никотином на территории всех стран Евразийского экономического союза.

- Очень важное решение. В конце прошлого года в Ярославской области начали обсуждать необходимость принятия закона о запрете никотиносодержащих смесей. Снюсы - настоящая угроза здоровью, а порой и жизни. 5-6 никотиновых конфет смертельны для ребёнка. Нужно скорее искоренить эту отраву! - считает Миронов.

Напомним, в последнее время жевательные и сосательные конфеты с никотином стали очень популярны не только у взрослых, но и среди детей. При этом эксперты считают, что такие вещества очень опасны.

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снюсы
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КОММЕНТАРИИ (2)

человек
11 янв 2020 в 22:40

чем быстрее.тем лучше!А ещё и проверить все киоски,где возможна эта продажа,в больших магазинах это вряд ли возможно.

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11 янв 2020 в 22:03

Ну и ряха у него! Для ночного сторожа - в самый раз!