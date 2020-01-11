«Искоренить отраву»: губернатор потребовал запретить снюсы

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов призвал запретить снюсы. На своей страничке в «Фейсбуке» он поддержал инициативу председателя российского правительства Дмитрия Медведева о запрете некурительных смесей с никотином на территории всех стран Евразийского экономического союза.



- Очень важное решение. В конце прошлого года в Ярославской области начали обсуждать необходимость принятия закона о запрете никотиносодержащих смесей. Снюсы - настоящая угроза здоровью, а порой и жизни. 5-6 никотиновых конфет смертельны для ребёнка. Нужно скорее искоренить эту отраву! - считает Миронов.

