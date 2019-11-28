Пережив трагедию, жительница Ярославля родила в 56 лет

Сейчас женщины стремятся не только создать семьи и нарожать детей, но и реализовать свои профессиональные амбиции, крепко встать на ноги перед тем, как стать мамой. Из-за этого возраст, когда некоторые решаются на рождение ребёнка, растёт. Врачи Ярославского перинатального центра говорят, что это один из основных факторов бесплодия пар. Правда, есть исключения.



— У нас была женщина, которая родила в 50 лет, — рассказала заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи Ольга Лобачёва. — Причём беременность наступила естественным путём. Еще была пациентка, которая стала мамой в 56 лет, тут уже не обошлось без ЭКО. У женщины было горе — погиб её взрослый ребёнок, поэтому она и решила рожать.

