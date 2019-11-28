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Здоровье

Пережив трагедию, жительница Ярославля родила в 56 лет

Женщина решилась на беременность, но понадобилась помощь врачей

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Чтобы родить малыша, женщине пришлось сделать ЭКО

Чтобы родить малыша, женщине пришлось сделать ЭКО

Сейчас женщины стремятся не только создать семьи и нарожать детей, но и реализовать свои профессиональные амбиции, крепко встать на ноги перед тем, как стать мамой. Из-за этого возраст, когда некоторые решаются на рождение ребёнка, растёт. Врачи Ярославского перинатального центра говорят, что это один из основных факторов бесплодия пар. Правда, есть исключения.

— У нас была женщина, которая родила в 50 лет, — рассказала заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи Ольга Лобачёва. — Причём беременность наступила естественным путём. Еще была пациентка, которая стала мамой в 56 лет, тут уже не обошлось без ЭКО. У женщины было горе — погиб её взрослый ребёнок, поэтому она и решила рожать.

Сколько вообще могут «тикать» наши часики? Мы разбирались с гинекологами в том, когда женщине надо рожать и можно ли не рожать вообще. 8 вопросов о беременности, родах и добровольной стерилизации.

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КОММЕНТАРИИ (10)

Гость
28 ноя 2019 в 14:06

В детдомах можно "завести" ребенка без вреда для здоровья. и ребенку и обществу польза... странные люди

Яна Рутберг
28 ноя 2019 в 13:57

а что за трагедия?

Гость
28 ноя 2019 в 11:50

Такие женщины думают исключительно о себе. Не зря природой определен возраст рождения детей. Не зря!