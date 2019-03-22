«Семь часов, чтобы просто спросить»: ярославцам в поликлинике дали талоны с диким временем ожидания

Пациенты ярославской поликлиники № 2, которые пришли сегодня утром за помощью к врачам, не поверили своим глазам — им выдали талоны в регистратуру с почти семичасовым ожиданием.
— В поликлинике электронная очередь, — рассказала возмущённая пациентка. — Автомат выдал мне талон с оценкой времени ожидания в 6 часов 43 минуты. И у других то же самое. Даже у тех, кому «просто спросить». Многие постояли час-два и ушли.
Мы поинтересовались в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области, из-за чего так происходит и как они решают проблему. Публикуем их ответ:
— Режим работы поликлиники с 07:30 по 20:00. Сотрудники регистратуры, соответственно, начинают работу с пациентами с 07:30. Охрана открывает в 7:00–7:15. Информация о работе врачей размещена на сайте поликлиники. Записаться на прием можно, не только лично обратившись в регистратуру через инфомат. Существует возможность позвонить в кол-центр, предусмотрена запись через интернет («Госуслуги», «Интермед», «Яррегион»). Явочки открывает поликлиника каждый понедельник на месяц вперед, по четвергам с 07:30 — на ближайшую субботу.
Как стало известно журналистам 76.RU, ночью были перебои с подачей электричества в здании, где стоит сервер, обслуживающий аппарат по выдаче талонов для электронной очереди. Возможно, что из-за этого и произошёл сбой.
Сейчас в Ярославле полным ходом идёт оптимизация больниц. Недавно из больниц № 3 и № 7 сделали одно большое медицинское учреждение. Не за горами — новые объединения.