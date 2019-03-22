«Семь часов, чтобы просто спросить»: ярославцам в поликлинике дали талоны с диким временем ожидания

Пациенты ярославской поликлиники № 2, которые пришли сегодня утром за помощью к врачам, не поверили своим глазам — им выдали талоны в регистратуру с почти семичасовым ожиданием.



— В поликлинике электронная очередь, — рассказала возмущённая пациентка. — Автомат выдал мне талон с оценкой времени ожидания в 6 часов 43 минуты. И у других то же самое. Даже у тех, кому «просто спросить». Многие постояли час-два и ушли.



Мы поинтересовались в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области, из-за чего так происходит и как они решают проблему. Публикуем их ответ:

