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Здоровье

«Семь часов, чтобы просто спросить»: ярославцам в поликлинике дали талоны с диким временем ожидания

Что говорят люди из очереди и чиновники департамента здравоохранения

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Многие пациенты не стали дожидаться своей очереди 

Фото: читатель 76.RU

Пациенты ярославской поликлиники № 2, которые пришли сегодня утром за помощью к врачам, не поверили своим глазам — им выдали талоны в регистратуру с почти семичасовым ожиданием.

— В поликлинике электронная очередь, — рассказала возмущённая пациентка. — Автомат выдал мне талон с оценкой времени ожидания в 6 часов 43 минуты. И у других то же самое. Даже у тех, кому «просто спросить». Многие постояли час-два и ушли.

Мы поинтересовались в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области, из-за чего так происходит и как они решают проблему. Публикуем их ответ:

— Режим работы поликлиники с 07:30 по 20:00. Сотрудники регистратуры, соответственно, начинают работу с пациентами с 07:30. Охрана открывает в 7:00–7:15. Информация о работе врачей размещена на сайте поликлиники. Записаться на прием можно, не только лично обратившись в регистратуру через инфомат. Существует возможность позвонить в кол-центр, предусмотрена запись через интернет («Госуслуги», «Интермед», «Яррегион»). Явочки открывает поликлиника каждый понедельник на месяц вперед, по четвергам с 07:30 — на ближайшую субботу.

Как стало известно журналистам 76.RU, ночью были перебои с подачей электричества в здании, где стоит сервер, обслуживающий аппарат по выдаче талонов для электронной очереди. Возможно, что из-за этого и произошёл сбой.

Сейчас в Ярославле полным ходом идёт оптимизация больниц. Недавно из больниц № 3 и № 7 сделали одно большое медицинское учреждение. Не за горами — новые объединения.

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Михаил Контуев

ТЕГИ

поликлиниказдоровьескандал

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КОММЕНТАРИИ (6)

den
22 март 2019 в 15:59

оптимизация)) здравствуй, африка

Денис
22 март 2019 в 15:52

Для этой больницы нормальная ситуация. Туда многие как на работу ходят. Бесплатно же!

аноним
22 март 2019 в 15:20

обращаться к чиновникам потеряло всякий смысл, в любом случае получаешь отписку что сам дурак и на этом все заканчивается, наказать некомпетентных чиновников в нынешней России не реально.

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