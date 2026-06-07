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Здоровье Стань легче Эксперт Почему одни едят всё и не толстеют, а другие поправляются от воздуха? Разбор с фитнес-тренером

Почему одни едят всё и не толстеют, а другие поправляются от воздуха? Разбор с фитнес-тренером

Объясняем, что влияет на похудение на самом деле

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Первый фактор, который действительно влияет на вес&nbsp;— это генетика | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RUПервый фактор, который действительно влияет на вес&nbsp;— это генетика | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Первый фактор, который действительно влияет на вес — это генетика

Источник:
Михаил Огнев / FONTANKA.RU

История про счастливчиков, которые могут есть что угодно и не набирать вес, и тех, кто будто поправляется даже от взгляда на булочную, знакома почти каждому. В женских компаниях такие примеры обычно обсуждают с легкой завистью и недоумением: почему одним можно всё, а другим — почти ничего?

Тренер по комплексному похудению Алексей Конин, который сам похудел на 50 килограммов, говорит: за этим не стоит магии. Но и одной простой причины тоже нет — это всегда набор факторов. От генетики и уровня мышечной массы до сна, стресса и обычной повседневной активности.

Генетика: стартовые условия, а не приговор

По словам эксперта, первый фактор, который действительно влияет на вес, — это генетика. У одних людей от природы быстрее обмен веществ, у других — склонность легче накапливать жир. Но воспринимать это как оправдание нельзя, подчеркивает Конин. Он напоминает базовый принцип: энергетический баланс работает одинаково для всех.

— Генетика — это не приговор, это стартовые условия вашей точки. Но это ни в коем случае не оправдание. Закон термодинамики — дефицит энергии никто не отменял. Его нельзя победить, — говорит спортсмен.

Иными словами, генетика может усложнить путь, но не отменяет сам механизм набора и снижения веса.

Инсулинорезистентность: фактор, который действительно мешает худеть

Отдельно тренер выделяет инсулинорезистентность — состояние, при котором клетки хуже реагируют на инсулин. В результате организм начинает иначе распределять энергию и легче откладывает жир. По словам Конина, это может создавать ощущение, что человек толстеет от воздуха — даже при относительно нормальном питании.

— Инсулинорезистентность — это потеря чувствительности клеток к инсулину. То есть его в организме много, поджелудочная вырабатывает его в избытке, но мышечные клетки не могут его нормально принять. Если клеточные рецепторы плохо реагируют на инсулин, организм начинает откладывать жир даже от полезной еды и даже при соблюдении норм БЖУ. Это частая причина того, что люди буквально толстеют от воздуха, — объясняет Алексей Конин.

Инсулинорезистентность может усложнять процесс снижения веса | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаИнсулинорезистентность может усложнять процесс снижения веса | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Инсулинорезистентность может усложнять процесс снижения веса

Источник:
Дарья Селенская / Городские медиа

Но это, по его словам, не тупик. В практике тренер работал с клиентами, у которых удавалось улучшать показатели чувствительности к инсулину и нормализовать состояние вплоть до ремиссии диабета второго типа.

Среди базовых шагов он выделяет:

  • контроль сахара в рационе;

  •  нормализацию питания и режима;

  •  сон;

  •  регулярную физическую активность.

Особенно важным он считает силовые тренировки.

— Именно силовые нагрузки, работа с отягощением, увеличивают чувствительность клеток к инсулину, — уверен Алексей.

Бытовая активность: «сжигается больше, чем в зале»

Отдельный пласт, который часто недооценивают, — это повседневное движение: ходьба, лестницы, уборка, бытовые дела. Конин подчеркивает: тренировки важны, но они не компенсируют малоподвижный образ жизни.

<p>Алексей Конин</p><p>Алексей Конин</p>

Бытовая активность — это калории, которые мы тратим вне тренировок. И у кого ее мало, тому спорт не поможет. Хочешь похудеть — двигайся много в быту.

Алексей Конин

тренер по комплексному похудению, автор проекта «Хозяин тела»

Он приводит пример: силовая тренировка может дать расход энергии около 400–450 калорий, тогда как активный день способен сжечь больше просто за счет движения. Отсюда его рекомендация — не ограничиваться спортом. Среди простых шагов Алексей Конин называет:

  • 10–20 тысяч шагов в день;

  • отказ от лифта;

  • ходьбу в магазин пешком;

  • меньше использования автомобиля;

  • увеличение повседневного движения в мелочах.

Мышцы как «метаболическая печь»

Один из ключевых факторов обмена веществ, по словам тренера, — мышечная масса. Чем больше мышц, тем выше базовый расход энергии организма — даже когда человек лежит или отдыхает.

— Мышцы — это метаболически активная ткань. Это печь, которая сжигает калории даже в покое, — говорит спортсмен. — Организму невыгодно содержать мышцы, но он вынужден их кормить.

Он объясняет это на простом примере: люди с большой мышечной массой могут позволять себе больше еды без набора веса, потому что их организм тратит больше энергии на поддержание этой ткани.

Отсюда вывод, который эксперт формулирует прямо:

— Хотите есть больше и не поправляться — наращивайте мышечную массу.

Сон, стресс и гормоны: скрытый регулятор аппетита

По словам Конина, влияние сна и стресса на вес часто недооценивают, хотя это один из ключевых факторов. Длительный стресс повышает уровень кортизола, а недосып влияет на гормоны, регулирующие голод и насыщение.

— Недосып и стресс нарушают баланс гормонов голода и сытости — лептина и грелина. В итоге человек начинает больше есть и меньше тратить энергии, — говорит Алексей.

Он подчеркивает: на практике это часто приводит к перееданию и срывам, даже если рацион в теории правильный. И хотя рекомендация звучит просто, ее реализация — труднее. Особенно в современных реалиях.

— Спи и не нервничай — звучит легко, но сделать это гораздо сложнее, — говорит эксперт.

Если стресс становится хроническим, тренер считает нормальным обращаться за помощью к специалистам.

«Медленный метаболизм» — миф или реальность?

Финальный вопрос, который часто волнует людей: существует ли «запущенный» или «медленный» обмен веществ? Конин отвечает: частично да, но чаще это результат образа жизни. По его словам, замедленный метаболизм обычно связан не с поломкой организма, а с набором привычек:

  • низкая активность;

  •  плохой сон;

  •  нерегулярное питание;

  •  избыток фастфуда и ультрапереработанной еды.

<p>Алексей Конин</p><p>Алексей Конин</p>

Это не миф, но чаще всего — следствие образа жизни. Хорошая новость в том, что его можно разогнать, если всё нормализовать.

Алексей Конин

тренер по комплексному похудению, автор проекта «Хозяин тела»
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Дарья Макеева
журналист 72.RU
Похудение Спорт Диета Метаболизм
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