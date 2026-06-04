Хантавирус добрался до России: какие регионы под угрозой

Эксперты обеспокоены рисками передачи вируса человека к человеку с высокой скоростью Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Случаи заражения хантавирусом фиксируют в России. Сейчас это заболевание распространено в приволжских регионах, но там с ним научились хорошо бороться.

Хантавирус — это вирус, который передается человеку от грызунов. Ученые насчитывают больше 50 видов таких вирусов. Болезнь поражает легкие и почки. Смертность от хантавирусных инфекций зависит от формы заболевания. В Азии и Европе она составляет от 1 до 15%, а в Северной и Южной Америке достигает 50%.

«Хантавирусная инфекция в России протекает преимущественно как геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Чаще всего в России болезнь регистрируется в Башкортостане, Татарстане, Удмуртии, Самарской, Ульяновской областях», — рассказала врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Сибирского государственного медуниверситета Юлия Минакова в разговоре с РИА «Новости».

По информации врача, специалисты в этих регионах уже своевременно выставляют диагноз, лабораторно его подтверждают. Кроме того, противовирусное лечение и терапия, направленная на устранение симптомов, обычно приводят к выздоровлению.

Вспышка хантавируса началась на круизном лайнере MV Hondius, который вышел из Аргентины 1 апреля. Он должен был посетить Антарктиду и Кабо-Верде, но 11 апреля умер первый пассажир — гражданин Нидерландов. Затем скончались его жена и гражданка Германии. 6 мая в Швейцарии обнаружили инфекцию у пассажира, недавно вернувшегося из круиза. На борту находились 146 человек из 23 стран, 8 оказались заражены хантавирусом, который может передаваться между людьми.