Массовое отравление в кафе Пятигорска: в больницу попали 36 человек, среди них есть дети

36 человек, включая двоих детей, отравились в кафе в Пятигорске. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Ставропольскому краю.

«По предварительным данным, в настоящее время количество пострадавших выросло до 36 человек, 31 из которых госпитализирован, в том числе двое детей 14 и пяти лет», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, пять человек от госпитализации отказались, они будут проходить лечение амбулаторно. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей». Из заведения общественного питания изъяли образцы, по которым назначены необходимые экспертизы.

Глава города Дмитрий Ворошилов уточнил, что пострадавших госпитализировали в Городскую больницу № 2. Им оказывают всю необходимую помощь.

«В инфекционном отделении Городской больницы № 2 создан резерв койко-мест. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая профессиональная помощь, врачи в отделении — одни из самых лучших в крае. Рекомендую всем, кто почувствовал недомогание после посещения или доставки еды из кафе „Мао бао“, обратиться к медикам», — написал Ворошилов.