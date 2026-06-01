Массовое отравление в кафе Пятигорска: в больницу попали 36 человек, среди них есть дети

Следственный комитет возбудил уголовное дело

У пострадавших выявили кишечную инфекцию

36 человек, включая двоих детей, отравились в кафе в Пятигорске. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Ставропольскому краю.

«По предварительным данным, в настоящее время количество пострадавших выросло до 36 человек, 31 из которых госпитализирован, в том числе двое детей 14 и пяти лет», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, пять человек от госпитализации отказались, они будут проходить лечение амбулаторно. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей». Из заведения общественного питания изъяли образцы, по которым назначены необходимые экспертизы.

Глава города Дмитрий Ворошилов уточнил, что пострадавших госпитализировали в Городскую больницу № 2. Им оказывают всю необходимую помощь.

«В инфекционном отделении Городской больницы № 2 создан резерв койко-мест. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая профессиональная помощь, врачи в отделении — одни из самых лучших в крае. Рекомендую всем, кто почувствовал недомогание после посещения или доставки еды из кафе „Мао бао“, обратиться к медикам», — написал Ворошилов.

Отметим, что первые пострадавшие от отравления поступили в больницу в субботу, 30 мая. Как сообщил мэр Дмитрий Ворошилов, у девяти поступивших в госпиталь выявили кишечную инфекцию. Позже в региональном управлении Роспотребнадзора пояснили, что у пациентов обнаружены маркеры сальмонелл. После случаев массового отравления кафе закрыли, а управление начало проверку в заведении.

Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Отравление Больница Пятигорск Кафе
