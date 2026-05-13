Комары со смертельными вирусами движутся в наши края: как защититься

Не все средства борьбы с комарами эффективны Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Изменение климата расширяет зону обитания комаров, и потенциально опасный для России азиатский тигровый вид может продвинуться на территорию страны. Эти насекомые способны переносить лихорадку денге, чикунгунью и вирус Зика. Об этом предупредил заведующий кафедрой зоологии и физиологии Тверского государственного университета, доктор биологических наук Андрей Зиновьев.

«Из-за потепления климата ареалы комаров расширяются. В Европу и потенциально в Россию продвигаются инвазивные виды, например, азиатский тигровый комар, с которым связаны риски распространения лихорадок денге, чикунгуньи и вируса Зика. Пока для нашей страны это сценарий будущего, но игнорировать его нельзя», — сказал Зиновьев.

Лихорадка денге — острое заболевание с высокой температурой, сильными болями в костях и суставах, головной болью, сыпью. В тяжелой форме может приводить к кровотечениям и быть смертельной. Специфического лечения нет, терапия симптоматическая.

Лихорадка чикунгунья — также вызывает высокую температуру и сильную боль в суставах, которая может сохраняться месяцами. Смертельные исходы редки, но болезнь переносится очень тяжело. Лекарства нет.

Вирус Зика чаще протекает легко (температура, сыпь, конъюнктивит), но главную опасность представляет для беременных: заражение может вызвать микроцефалию (аномально маленький череп) у плода и другие врожденные пороки. Передается также половым путем.

Ключевыми факторами защиты от этих угроз он назвал систему эпиднадзора, мониторинг популяций насекомых и готовность медицинской системы. По его словам, человечество уже сталкивалось с подобными угрозами, и при грамотном подходе они вполне управляемы.