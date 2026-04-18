НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+13°C

Сейчас в Ярославле
Погода+13°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +13

1 м/c,

вос.

 751мм 94%
Подробнее
1 Пробки
USD 78,40
EUR 89,44
Объявлена беспилотная опасность
Заметили онаниста
Здесь был Пушкин
Пострадали в ДТП
Афиша на неделю
Ребенок погиб во время атаки дронов
Перекроют центр
Дикие очереди в МФЦ
Здоровье Что снится людям перед смертью — врачи раскрыли тайну

Что снится людям перед смертью — врачи раскрыли тайну

Откровениями поделились специалисты паллиативной медицины

2 491
Врачи рассказали о последних снах пациентов | Источник: Иван Митюшёв / 29.RUВрачи рассказали о последних снах пациентов | Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

Врачи рассказали о последних снах пациентов

Источник:
Иван Митюшёв / 29.RU

По мере приближения к концу жизни сны умирающих становятся ярче и символичнее, помогая смириться со смертью. Пациенты с неизлечимыми болезнями часто в мыслях воссоединяются с усопшими родными, видят двери, лестницы и яркий свет. Об этом пишет журнал New Scientist.

Исследование под руководством Элизы Рабитти из сети паллиативной помощи в Реджо-Эмилии показало: люди в хосписах переживают активные эмоциональные сны. В них они встречают умерших близких. Эти видения напоминают околосмертные переживания, но возникают именно перед естественной кончиной.

«Такие сны приносят психологическое облегчение и смысл тем, кто стоит на пороге смерти», — говорится в статье.

Иногда люди, которые находились при смерти, рассказывали о том, что видели яркий свет, лестницы и двери. Для разума это символичный переход, который дает утешение и уменьшает страх.

В этой статье мы подробно рассказали, почему нам по ночам являются те или иные образы и в каких случаях нужно срочно идти к врачу.

А здесь мы опубликовали материал о конспирологах. Они уверены, что мы умерли в 2012 году и уже больше 10 лет живем в симуляции.

ПО ТЕМЕ
Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Смерть Исследование Паллиативное лечение Психологическая помощь Клиническая смерть
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
18 апреля, 13:53
Это называется: для субботнего чтения. В свое время в "Комсомольской правде" в 70-е был разрешенный развлекательный материал. А сегодня аж прямо с намеком.
Инженер1

Достижения

Первая сотка

Первая сотка

Написать 100 комментариев

На полпути к тысяче

На полпути к тысяче

Написать 500 комментариев

Словесный поток

Словесный поток

Написать 1000 комментариев

18 апреля, 12:17
Одному пенсу всё грезится.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Думал, голова взорвется»: 27-летний россиянин показал результат пересадки волос за 100 тысяч рублей
Юрий
Мнение
«Да кого это вообще волнует». HR-директор — о работодателях, которые вечно должны сотрудникам
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Выбор цвета — часть жесткого контроля». Психолог разнесла «бежевых мам»
Оксана Лунегова
Психотерапевт, детский психолог
Мнение
Львам — прибыль, Скорпионам — успех в карьере. Сатурн станет ретроградным — значение для знаков зодиака
Анастасия Филимонова
Мнение
«Деды-соперники бесповоротно прекрасны»: почему фильм «На деревню дедушке 2» — это милота на один раз
Надежда Губарь
Рекомендуем