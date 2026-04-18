Что снится людям перед смертью — врачи раскрыли тайну

Врачи рассказали о последних снах пациентов Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

По мере приближения к концу жизни сны умирающих становятся ярче и символичнее, помогая смириться со смертью. Пациенты с неизлечимыми болезнями часто в мыслях воссоединяются с усопшими родными, видят двери, лестницы и яркий свет. Об этом пишет журнал New Scientist.

Исследование под руководством Элизы Рабитти из сети паллиативной помощи в Реджо-Эмилии показало: люди в хосписах переживают активные эмоциональные сны. В них они встречают умерших близких. Эти видения напоминают околосмертные переживания, но возникают именно перед естественной кончиной.

«Такие сны приносят психологическое облегчение и смысл тем, кто стоит на пороге смерти», — говорится в статье.

Иногда люди, которые находились при смерти, рассказывали о том, что видели яркий свет, лестницы и двери. Для разума это символичный переход, который дает утешение и уменьшает страх.

В этой статье мы подробно рассказали, почему нам по ночам являются те или иные образы и в каких случаях нужно срочно идти к врачу.