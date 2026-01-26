Проверка на онкологию станет обязательной? Как изменится система здравоохранения — предложения Госдумы

Также пациентов хотят проверять на сердечно-сосудистые патологии Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В программу диспансеризации предложили включить тесты на генетическую предрасположенность к онкологии, сердечным и другим тяжелым заболеваниям. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Владислав Даванков.

«Считаем целесообразным рассмотреть возможность включить в программу диспансеризации базовый генетический тест. Например, можно внедрить комплексное панельное исследование для выявления наиболее распространенных мутаций, связанных с предрасположенностью к онкологическим заболеваниям», — цитирует ТАСС текст документа.

По словам депутата, из-за того, что во время диспансеризации не тестируют на предрасположенность к онкологии, на сердечно-сосудистые патологии, аутоиммунные и метаболические нарушения, подобные диагнозы выявляются слишком поздно. Своевременная проверка на эти болезни поможет снизить смертность, отметил Даванков.

Отметим, что теперь пациентам, которые обращаются в больницы по ОМС с подозрением на сердечно-сосудистые заболевания, будут оказывать ускоренную медицинскую помощь. Правительство РФ утвердило данное постановление на прошлой неделе.