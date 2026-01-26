НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Проверка на онкологию станет обязательной? Как изменится система здравоохранения — предложения Госдумы

Проверка на онкологию станет обязательной? Как изменится система здравоохранения — предложения Госдумы

Дополнительные тестирования могут ввести в программу диспансеризации

36
Также пациентов хотят проверять на сердечно-сосудистые патологии

Также пациентов хотят проверять на сердечно-сосудистые патологии

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

В программу диспансеризации предложили включить тесты на генетическую предрасположенность к онкологии, сердечным и другим тяжелым заболеваниям. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Владислав Даванков.

«Считаем целесообразным рассмотреть возможность включить в программу диспансеризации базовый генетический тест. Например, можно внедрить комплексное панельное исследование для выявления наиболее распространенных мутаций, связанных с предрасположенностью к онкологическим заболеваниям», — цитирует ТАСС текст документа.

По словам депутата, из-за того, что во время диспансеризации не тестируют на предрасположенность к онкологии, на сердечно-сосудистые патологии, аутоиммунные и метаболические нарушения, подобные диагнозы выявляются слишком поздно. Своевременная проверка на эти болезни поможет снизить смертность, отметил Даванков.

Отметим, что теперь пациентам, которые обращаются в больницы по ОМС с подозрением на сердечно-сосудистые заболевания, будут оказывать ускоренную медицинскую помощь. Правительство РФ утвердило данное постановление на прошлой неделе.

Однако не только изменения по скорости оказания медицинских услуг произойдут в России в этом году. Также с 2026 года жители нашей страны смогут получить бесплатную медпомощь более чем по 20 видам заболеваний и состояний.

Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Комментарии
1
Гость
29 минут
А потом, хрясь! - И практически за ОМС в 5 раз больше за свою "предрасположенность"
Гость
