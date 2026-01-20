НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-5°C

Сейчас в Ярославле
Погода-5°

пасмурно, без осадков

ощущается как -10

4 м/c,

зап.

 759мм 93%
Подробнее
3 Пробки
USD 77,76
EUR 90,16
ПСБ: главные события года
Международные рейсы из Ярославля
Опустевший ТЦ
Как отмечают праздники в доме престарелых
Стала героиней телешоу
Жизнь с четверняшками
Здоровье «Угроза, к которой мир готовится заранее»: ВОЗ предупреждает о новой пандемии в 2026 году — что ее вызовет в России

«Угроза, к которой мир готовится заранее»: ВОЗ предупреждает о новой пандемии в 2026 году — что ее вызовет в России

В России пока следят за двумя опасными заболеваниями

309
Из четырех вирусов угрозу для страны представляет лишь птичий грипп и еще одно опасное заболевание | Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RUИз четырех вирусов угрозу для страны представляет лишь птичий грипп и еще одно опасное заболевание | Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RU

Из четырех вирусов угрозу для страны представляет лишь птичий грипп и еще одно опасное заболевание

Источник:

Сергей Коньков / FONTANKA.RU

ВОЗ предполагает, что новую пандемию в мире в этом году может вызвать супервирус, который еще называют патогеном X. Он способен сформироваться из четырех вирусов оспы обезьян, краснухи, птичьего гриппа и лихорадки Оропуш. Однако ассистент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии ИКМ Пироговского Университета Анастасия Кожевникова считает, что для России лишь два вируса представляют реальную угрозу.

«Разберем „угрозы“ по пунктам с российской практической точки зрения. Начнем с оспы обезьян (Mpox): в России, как и в мире, после вспышки 2022–2023 гг. наработан диагностический опыт, есть схемы лечения и вакцины. Это контролируемая инфекция, а не стихийное бедствие. Тем более, и это самое главное, что вирус Mpox (вирус оспы обезьян) воздушно-капельным путем от человека к человеку не передается. Вирус Оропуш — экзотическая для России инфекция, передающаяся специфичными переносчиками в тропиках. Ее внезапная глобализация маловероятна», — отметила инфекционист.

По словам Кожевниковой, эти вирусы не несут прямой опасности для россиян, за исключением путешественников, посещающих регионы с высоким уровнем эндемичности. А вот проблему с краснухой врач считает надуманной.

«Да, вирус краснухи создает определенные проблемы для беременных, но в качестве „Агента пандемии Х“ ну никак не подходит», — заметила специалист.

Эксперт подчеркнула, что действительно стоит бояться кори, о которой западные эксперты не упомянули. Риски пандемии этого заболевания и вправду растут, но не из-за мутации патогена, а из-за того, что люди массово отказываются от вакцинации. На этом фоне у населения снижается коллективный иммунитет.

«Корь вернулась не потому, что стала страшнее, а потому что мы стали беззащитнее. Решение — не паника, а наверстывающая иммунизация. В России существует Национальный календарь прививок, и его неукоснительное соблюдение — наша лучшая защита», — заявила врач.

Также угрозу представляет и ситуация с птичьим гриппом (H5N1). Инфекционист считает, что распространение вируса среди млекопитающих — серьезный сигнал для эпидемиологов всего мира.

«Российские службы (Россельхознадзор, Роспотребнадзор) ведут постоянный мониторинг. Риск пандемии возникнет только если вирус приобретет устойчивую способность к передаче от человека к человеку. Пока этого не произошло. У нас есть технологии быстрого создания вакцин на основе актуальных штаммов, запасы противовирусных препаратов. Это угроза, к которой мир готовится заранее», — подчеркнула Кожевникова.

Еще она добавила, что концепция Болезни X, озвученная ВОЗ, — это не предсказание, а сценарное планирование для подготовки к возможной пандемии.

«Сводить ее к конкретным четырем вирусам — грубое упрощение. Нам не нужно ждать 2026 года в ужасе. Нам нужно уже сегодня ответственно относиться к своему здоровью, поддерживать коллективный иммунитет через вакцинацию и сохранять спокойную, но бдительную позицию, основанную на фактах, а не на страшилках», — заключила врач в разговоре с «Газетой.Ru».

Помимо прочих заболеваний жителям России в этом году грозит супербактерия и другие забытые вирусы. Подробнее о них мы рассказали в отдельном материале.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Пандемия Вирус Здоровье ВОЗ Врач Птичий грипп Корь Вакцинация
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Если бы в роддомах было не так страшно, мы бы рожали больше». Мнение мамы двоих детей о том, что на самом деле мешает росту рождаемости
Ирина Булгакова
Мнение
Так себе веселье: строитель-вахтовик рассказал, как празднуют Новый год в тундре
Анонимный автор
Мнение
Это вам не «Елки» сколько-то там! Какой получилась новогодняя комедия «Добрый доктор» — честный отзыв
Надежда Губарь
Мнение
«Люди ждут, когда пузырь наконец схлопнется». Эксперт — о том, что будет с ценами на недвижимость в 2026 году
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
Хватило на хороший ремонт. Сибирячка продала свою коллекцию Барби из 90-х — вы удивитесь, сколько на этом можно заработать
Настасья Медведева
Журналист
Рекомендуем