«Научилась ли я жить с этой трагедией? Нет». Почему бесплодным парам не помогает даже ЭКО и когда пора идти к врачам

Для людей от 18 до 49 лет есть бесплатная диспансеризация репродуктивного здоровья Источник: Максим Серков / NGS42.RU

Примерно каждый шестой взрослый человек в мире сталкивается с проблемой бесплодия. Для многих эта тема может быть болезненной: пары годами могут пытаться зачать ребенка, но ничего не получается. Причем даже процедура ЭКО срабатывает не всегда. Наши коллеги из NGS.RU вместе с экспертами разбирались, почему так происходит и как увеличить шансы на то, чтобы стать родителями.

«Я всё равно иногда плачу»

Сибирячка Елена в попытке забеременеть несколько раз проходила через процедуру ЭКО в 2010 и в 2011 годах, но все они оказались неудачными.

На тот момент ей было 37 лет, а квоту давали до 38, и Елена старалась успеть собрать все документы, но в итоге ей всё равно пришлось брать на процедуру кредит. Пришлось пройти через многочисленные анализы, операцию, чтобы убрать спаечный процесс в трубах, стимуляцию, подсадку, многочисленные УЗИ.

«Я принимала препараты, которые увеличивают количество созревших фолликулов, так как при естественном процессе созревает чаще всего одна яйцеклетка, и женщина рожает одного ребенка. При стимуляции их созревает гораздо больше. У меня брали 38 яйцеклеток, которые в течение недели отсеивались», — вспомнила Елена в разговоре с корреспондентом НГС.

Иногда женщины идут на процедуру ЭКО по несколько раз Источник: Маргарита Власкина / E1.RU

Некоторые яйцеклетки изначально были нежизнеспособны, другие не оплодотворились, третьи оплодотворились, но плод переставал развиваться.

«В итоге две [оплодотворенных яйцеклетки] мне подсадили, а три заморозили — всего пять из 38, а 33 яйцеклетки „пропали“, — констатировала женщина. — Болезненности, в принципе, не было никакой, извлечение яйцеклеток проводят под общим наркозом. А подсадка эмбрионов похожа на визит к гинекологу: неприятно, но терпимо. После подсадки начинается самое волнительное — ожидание».

Елена призналась, что среди женщин, которые делали ЭКО, даже есть приметы. Например, якобы нужно выкинуть все прокладки, предназначенные для менструации. Или муж не должен бриться, пока не будет ясно, получилось забеременеть или нет.

«Мои ожидания не оправдались. Просто началась менструация. Слезы, обвинения всех и вся, даже непричастных. Потом успокаиваешься и начинаешь готовиться заново», — рассказала сибирячка.

Во второй раз процедура проще: эмбрионы заморожены, нужно только сдать анализы на инфекции и отслеживать овуляцию — подсадка проходит примерно через неделю после овуляции.

Эффективность ЭКО оценивается в 35% Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Во время подготовки ко второму ЭКО Елена узнала, что муж ей изменяет. И хотя он прекратил интрижку, простить его женщина не смогла.

«Если бы даже получилось забеременеть, мы всё равно бы развелись, а тут не получилось и во второй раз. Вторую неудачу я приняла еще хуже, даже депрессивно, — призналась она. — Через какое-то время успокаиваешься, но внутри что-то ломается. Но надо отдать должное моему неверному мужу — поддерживал».

Замороженные эмбрионы тоже могут погибнуть: из трех оставшихся у Елены выжил только один, поэтому шансов было мало. На третье ЭКО она так и не решилась.

«Эмоционально очень тяжело осознавать, что всё напрасно. Жизнь семейная дала трещину, и опыт интрижек на стороне у мужа стал более обширным. В итоге опять измены и развод. Научилась ли я жить с этой трагедией? Нет. Мне уже 52, и я всё равно иногда плачу и мечтаю, как я могла бы жить, став мамой», — горько сказала Елена.

Что делать, если не получается

Главный врач Новосибирского Клинического центра охраны здоровья семьи и репродукции Анна Вятчинина признала, что, к сожалению, ЭКО — не гарантированный способ забеременеть. Эффективность процедуры вспомогательных репродуктивных технологий составляет около 35%.

По ее словам, в программу ЭКО, как правило, вступают женщины с тем или иным нарушением репродуктивного здоровья, поэтому достичь 100% эффективности невозможно. Она зависит от множества факторов, включая возраст женщины, причину бесплодия и индивидуальные особенности организма.

Тем не менее Анна Вятчинина рекомендует своим пациенткам никогда не отчаиваться, бережно относиться к себе и всегда верить, что радость материнства возможна.

Заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий, врач — акушер-гинеколог (репродуктолог) клинического госпиталя «АВИЦЕННА» группы компаний «Мать и дитя» Евгения Бройтман заметила, что одна из причин неудачи в ЭКО — низкое качество эмбрионов.

Качество эмбрионов зависит от гамет — половых клеток обоих партнеров. Качество яйцеклеток и сперматозоидов зависит прежде всего от возраста, поэтому возраст — это самый достоверный показатель эффективности планируемой программы ЭКО.

Оптимальный возраст для планирования программы ЭКО для женщин — до 35 лет. Эффективность программы с 35 до 39 лет начинает снижаться, а после 40 лет составляет не более 5%. Для мужчин пограничный возраст составляет 45 лет — после 45 лет есть вероятность резкого снижения эффективности программ ЭКО.

Еще одной причиной неудачи может быть здоровье женщины: нужно обращать внимание и на соматическое здоровье, и на состояние органов малого таза. Репродуктолог, когда сталкивается с какими-либо проблемами, обсуждает с пациентом варианты коррекции этих изменений.

«В случае если соблюдены два фактора (качественные эмбрионы и благоприятные условия для вынашивания беременности), эффективность программы ЭКО приближается к высокому уровню», — заверила Евгения Бройтман.

Как вовремя диагностировать бесплодие

Анна Вятчинина отметила, что бесплодие сегодня затрагивает около 17,5% взрослого населения мира — это соответствует примерно каждому шестому человеку. В России, по разным данным, от бесплодия страдают от 13 до 20% женщин, а мужской фактор в бесплодных парах составляет до 40%.

Обращаться к врачу стоит, если забеременеть не получается в течение года активной сексуальной жизни без предохранения Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Большинство мужчин и женщин репродуктивного возраста узнают о проблемах со здоровьем уже на этапе, когда столкнулись с неудачными попытками забеременеть. Но специалисты говорят, что важно начинать заботиться о рождении здорового ребенка задолго до начала планирования беременности.

Анна Вятчинина советует регулярно проходить диспансеризацию по профилю репродуктивного здоровья. Ее проводят бесплатно для людей от 18 до 49 лет, она позволяет оценить состояние репродуктивной системы, выявить возможные проблемы и своевременно начать лечение.

На диспансеризации проводится общий осмотр и осмотр половых органов. У женщин берут мазки на цитологическое исследование (ПАП-тест) и микрофлору, мужчинам при необходимости проводят пальпацию предстательной железы.

Если беременность не наступает, обследование стоит пройти обоим партнерам Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

На второй этап гинеколог и уролог направят только тех пациентов, у кого заподозрят патологию. Женщинам для уточнения диагноза проведут УЗИ органов малого таза и молочных желез, а тем, кто старше 30 лет, — исследование мазков на инфекции.

Для мужчин второй этап будет включать спермограмму (тест для оценки способности к зачатию и выявления урологических заболеваний), микроскопическое исследование микрофлоры, УЗИ предстательной железы и органов мошонки.

Как планировать беременность

Планирование беременности рекомендуют начать не менее чем за 6 месяцев до предполагаемого зачатия. В этот период нужно посетить ряд специалистов, пройти обследование и скорректировать образ жизни: отказаться от вредных привычек, начать правильно питаться, принимать витамины, снизить уровень стресса.

Кроме того, чтобы ускорить наступление беременности, зачать и родить здорового ребенка, врачи рекомендуют принимать витамины и минералы: фолиевую кислоту (400–800 мкг в сутки), витамин D (2000 МЕ в сутки), железо (30–60 мг в сутки), йод (150 мкг в сутки) и полиненасыщенные жирные кислоты.

«Важный фактор для успешного зачатия — регулярная половая жизнь без использования контрацепции. Оптимальной считается частота половых актов два-три раза в неделю в течение всего менструального цикла — не только в период овуляции», — говорит Анна Вятчинина.

В целом важно начать подготовку за полгода до предполагаемого наступления беременности Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Есть так называемое фертильное окно: наиболее благоприятным для зачатия считается период за 5 дней до овуляции и сам день овуляции. В этот период вероятность зачатия повышается, и рекомендуется вести половую жизнь через день.

«Слишком частая эякуляция, несколько раз в день, может негативно повлиять на качество спермы, поэтому рекомендуется воздерживаться от близости в течение нескольких дней перед овуляцией», — замечает врач.