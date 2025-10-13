Знаете, сколько килограммов можно сбросить, если гулять с собакой каждый день? Проверили на себе

Любителям собак без прогулок не обойтись Источник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

Врачи часто рекомендуют увеличить физическую активность, для этого нужно как минимум гулять каждый день. Если у человека есть собака, то это сильно упрощает дело, ведь она не даст пропустить «тренировку», даже когда нет настроения или не радует погода.

Как влияют на здоровье прогулки с четвероногим другом, помогают ли справиться с заболеваниями и избавиться от лишнего веса, «Доктору Питеру» рассказала врач Александра Филева.

Александра Филева, Дерматовенеролог лаборатории «Гемотест», Личный сайт

«Человеку порой трудно вытащить себя на прогулку. Однако двигаться необходимо, особенно тем, кто ведет сидячий образ жизни. Для многих людей лучшим мотиватором в этом деле становится собака. Вы знали, что даже одна продолжительная прогулка с питомцем запускает целый каскад положительных изменений в организме?» — говорит Александра Филева.

Как одна прогулка с собакой влияет на здоровье

Во-первых, любая прогулка, особенно активная, — это аэробная нагрузка. Она улучшает кровообращение, насыщает кровь кислородом и укрепляет сердечную мышцу.

Во-вторых, происходит непосредственное воздействие солнечных лучей на кожный покров, минуя любые барьеры, например стекло, что активизирует синтез витамина D, играющего ключевую роль в поддержании иммунной системы и предотвращении развития остеопороза.

В-третьих, прогулки на природе и общение с животным работают как натуральный антидепрессант, стимулируя выработку эндорфинов и снижая уровень кортизола — гормона стресса, который негативно воздействует на сердечно-сосудистую и пищеварительную системы, ослабляет защитные функции организма и ухудшает память.

Регулярные прогулки помогают бороться с «болезнями цивилизации»: артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца, метаболическим синдромом. Благодаря ежедневной активности самочувствие улучшается.

Ходьба нормализует липидный профиль, снижая уровень «плохого» холестерина, и повышает восприимчивость клеток к инсулину, что особенно важно при преддиабете. Умеренная нагрузка предотвращает скованность суставов и развитие артритов, способствует поддержанию тонуса мышц.

Можно ли похудеть, гуляя с собакой

Даже обычная прогулка сжигает калории, а здесь у вас еще и дополнительная нагрузка: нужно ускорять шаг, держать поводок, а если собака активная, то бегать и прыгать.

Только представьте: получасовая прогулка в среднем темпе сжигает около 150 ккал, а час активного выгула — примерно 400 ккал. Это же как полноценная часовая тренировка в спортзале!

«Систематические занятия с собакой, дрессировка и активные игры два раза в день предотвращают накопление висцерального жира — этот тип жировых отложений окружает внутренние органы. За год ежедневных прогулок можно постепенно сбросить до 6–8 килограммов без изнурительных диет при условии сбалансированного питания», — говорит Александра Филева.

И это только минимальные цифры! Если вы будете активно гулять с собакой каждый день, вместе бегать и прыгать (хотя бы чуть-чуть), то за месяц можно даже сбросить около 2–3 килограммов.

При этом полезнее всего утренняя прогулка. Она не только помогает проснуться, но и запускает метаболизм на весь день, помогая организму эффективнее сжигать калории. Зимние прогулки также приносят пользу: в морозную погоду организм тратит запасы энергии, чтобы согреться, что способствует более активному сжиганию калорий.

Однако нужно учитывать, что эффективность прогулок зависит от их интенсивности. Конечно, неторопливо идти по тротуару, пока собака бегает по двору, всё же лучше, чем не гулять вообще, но для реального оздоровительного эффекта нужен активный темп, при котором учащается пульс и появляется легкая испарина.

«Можно чередовать скорость движения, добавлять подъемы в горку и короткие пробежки — так и хозяин, и питомец получат от прогулки максимум пользы. Поначалу много и активно двигаться может быть непросто, но со временем выносливость повысится, а следом станет лучше и здоровье», — заключила врач.

Как прогулка с собакой помогает держать себя в форме

Хочется рассказать и про личный опыт. У автора «Доктора Питера» есть собака — немецкая овчарка по имени Киара. Ей всего лишь два года, она активная и очень игривая. У Киары есть друг Рагнар. Он тоже молодой, любит бегать и с удовольствием играет как с Киарой, так и с человеком. Практически всегда мы гуляем вместе.

Итак, есть две овчарки и две хозяйки, которые с ними играют и гуляют. В основном прогулки длятся 1–1,5 часа, но если хорошая погода, то всё может и растянуться.

Рагнар (слева) и Киара Источник: Юлия Лавринова / «Доктор Питер»

Режим примерно такой:

около 20 минут — дрессировка;

еще 20 минут — активные игры;

оставшееся время — спокойная ходьба, отдых, изучение всего нового (собакам необходимо носом «сканировать» землю, кусты и траву — так они собирают информацию).

Получается, что во время прогулки основная активность длится около 20 минут. Вместе с собакой приходится бегать, кидать мяч, забирать игрушку, прыгать и всячески веселиться. Остальное время — ходьба в разном темпе.

Какой результат был виден уже через пару месяцев:

ушел вес, примерно 2–3 килограмма (при условии, что никто не отказывался от шоколада, пирожных и другой вкусной еды);

улучшился сон;

настроение в целом стало стабильнее , грустить хотелось всё реже;

руки стали сильнее, а ноги — более подтянутыми;

появился режим дня, который помогает организовывать все задачи;

улучшился цвет лица.

В целом иммунитет стал крепче, частота сезонных ОРВИ существенно сократилась. Прогулки с собакой дают силы, даже если лень идти на улицу, после всё равно возвращаешься домой в приподнятом настроении.

Что важно помнить

Чтобы прогулки действительно приносили пользу, важно соблюдать несколько простых правил. Ходить нужно в комфортном темпе — с достаточной интенсивностью, но без одышки или неприятных симптомов. Если во время прогулки вы заметили боль в мышцах или суставах, почувствовали себя усталым или слишком напряженным — это повод снизить скорость или устроить перерыв.