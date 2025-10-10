«Как лес после урагана». Родители отправили школьника к стоматологу на чистку — ему удалили здоровые зубы

После профессиональной чистки врач сказал отцу, что у сына для его возраста слишком много молочных зубов, надо удалять Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Первоуральский суд Свердловской области вынес решение по иску родителей школьника к стоматологической клинике, где ребенку удалили здоровые зубы. Мальчик столкнулся с серьезными последствиями, а родители — с непредвиденными тратами на исправление ошибки. Подробности — в материале Е1.RU.

Житель Первоуральска Сергей привел 12-летнего сына в местную стоматологию «Браво» на профосмотр и профессиональную чистку от налета. Все зубы у мальчика были здоровы.

После чистки врач сказал отцу, что у сына для его возраста слишком много молочных зубов. И отправил на рентген. Потом заявил, что нужно удалить восемь молочных зубов, корней там уже нет, но они мешают росту постоянных, после удаления в скором времени появятся коренные.

Сергей отказался удалять ребенку сразу восемь зубов. Но все-таки согласился убрать четыре. Врач так и поступил. Год спустя оказалось, что на месте трех удаленных зубов постоянные не появились. У ребенка появились проблемы с дикцией, он не мог нормально пережевывать пищу.

Врачи в других клиниках, куда обратился отец, сказали, что операцию провели преждевременно, никакие возрастные нормы не были нарушены. А раннее удаление может вызвать проблемы, например, с прикусом. Тогда родители мальчика обратились с иском в суд против клиники по поводу возможного причинения вреда здоровью их ребенку, но тут же столкнулись со странной экспертизой.

Как расследовали дело

Суд назначил экспертизу в государственной организации — Свердловском бюро судебно-медицинской экспертизы (СМЭ). Оплатить ее обязали истца.

Уже во время процесса стоимость экспертизы выросла с 18 тысяч до 95. Сергей говорит, что его просто поставили перед этим фактом. А на суде он узнал, что экспертизу делали не в госучреждении, а в ООО «Медицинское бюро экспертиз и исследований, потому что СМЭ решило привлечь частных специалистов.

Судмедэксперты этого бюро не нашли никаких нарушений в работе клиники, посчитав, что все манипуляции были обоснованы, сослались на рекомендации научной литературы.

В общем-то, на этом судебный процесс должен был закончиться в пользу клиники. Однако несколько уральцев, также бывших пациентов разных коммерческих клиник, пожаловались именно на это частное бюро в Следственный комитет. По их мнению, экспертные заключения, сделанные частной организацией, были сфальсифицированы в пользу коммерческих клиник. Следственный комитет начал проверку, было возбуждено уголовное дело.

На этом фоне судья назначил повторную экспертизу. Эксперты, которые делали повторное заключение, в выводах указали, что абсолютных показаний к удалению зубов не было. Хотя, по их мнению, рентген показал относительные показания для удаления. Вреда здоровью ребенку экспертиза не установила.

Стоматолог навредил ребенку — это признал суд Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Родители школьника предоставили суду заключение детского стоматолога, у которого он проходит лечение. Там сказано, что раннее удаление привело к патологии: один из постоянных зубов растет внутрь десны и до сих пор не пробился вверх.

В итоге суд встал на сторону ребенка. «Удаление сразу восьми (именно столько зубов планировали удалить, но отец вовремя остановил — прим. ред), с обывательской потребительской точки зрения, является достаточно серьезным вмешательством в здоровье несовершеннолетнего, для осуществления такого вмешательства должны иметься существенные основания, а не относительные показания,» — сказано в решении суда.

Сколько выиграл пострадавший

Судья отмечает, что врачу клиники «надлежало довести до родителей» полную информацию, о возможных последствиях удаления. И родители должны были сделать свой выбор. «Однако, объем предоставленной ответчиком информации является минимальным» — отмечает суд. Решение удалить было принято без консультации врача-ортодонта — его в штате не было, а именно ортодонт мог дать полную информацию и увидеть индивидуальные особенности развития зубов у ребенка.

В итоге суд решил взыскать с клиники, точнее с юридического лица «СТ Практик», около 70 тысяч рублей. Из них — в пользу школьника 50 тысяч морального ущерба за нарушение прав потребителей и 10 тысяч штрафа за отказ выполнить требование потребителя добровольно, без суда. Остальная сумма — это штрафы, возмещение убытка с неустойкой и госпошлина в бюджет. Иск о возмещении судебных расходов можно будет подать позже.

«С одной стороны, хорошо, что суд принял решение в нашу пользу. С другой, сумма компенсации по сравнению с расходами все-таки мизерная. Сейчас сыну нужно поправлять прикус, челюсть, чтобы зуб, который так и не пробился, начал расти как положено. С той стороны, где зубы не удалили, все нормально, с другой стороны — как лес после урагана. Столько лет еще исправлять. Нужны брекеты и еще одно специальное устройство для выправления, все вместе — это 350 тысяч», — рассказал Сергей.

Следственный комитет продолжает расследовать уголовное дело по частному экспертному бюро. Дело Сергея объединили еще с тремя подобными делами, по жалобам других пациентов, конкретных подозреваемых силовики пока не назвали.