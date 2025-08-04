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Сменился главврач ЦРБ
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Здоровье Объединяют больницы В Ярославской области сменился главный врач ЦРБ. В чем дело

В Ярославской области сменился главный врач ЦРБ. В чем дело

Рассказываем, в каком учреждении произошли кадровые перестановки

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1 комментарий
В Ярославской области сменился главврач ЦРБ | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославской области сменился главврач ЦРБ | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области сменился главврач ЦРБ

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области сменился главный врач Ростовской центральной районной больницы. С августа 2021 года по июнь 2025 года эту должность занимала Наталья Овечкина. Но 30 июня она написала заявление на увольнение по собственному желанию.

«Она продолжит работать в ГБУЗ ЯО „Ростовская ЦРБ“ в качестве врача-терапевта», — уточнили в Министерстве здравоохранения Ярославской области.

Вместо Натальи Овечкиной руководить Ростовской ЦРБ будет Алексей Долгов. У него есть высшее медицинское образование по специальности «лечебное дело».

«Работал врачом-хирургом, врачом-нейрохирургом, заместителем главного врача по медицинской части городской поликлиники. Последняя занимаемая должность — главный врач центральной районной больницы», — рассказали в Министерстве здравоохранения региона.

Напомним, в июле закончился трудовой договор с главврачом больницы № 2 в Ярославле Сергеем Давлетовым. Продлевать его не стали. Сам Сергей Давлетов озвучил версию, почему это произошло. А в региональном Минздраве поделились своим взглядом на ситуацию.

Ранее власти прокомментировали кадровые перестановки, которые произошли в последнее время в медучреждениях Ярославской области.

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Комментарии
1
Гость
34 минуты
Видимо у Овечкиной нервы сдали, ну, а из Долгова, Хирург не получился?
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