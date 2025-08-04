В Ярославской области сменился главный врач ЦРБ. В чем дело

В Ярославской области сменился главврач ЦРБ Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области сменился главный врач Ростовской центральной районной больницы. С августа 2021 года по июнь 2025 года эту должность занимала Наталья Овечкина. Но 30 июня она написала заявление на увольнение по собственному желанию.

«Она продолжит работать в ГБУЗ ЯО „Ростовская ЦРБ“ в качестве врача-терапевта», — уточнили в Министерстве здравоохранения Ярославской области.

Вместо Натальи Овечкиной руководить Ростовской ЦРБ будет Алексей Долгов. У него есть высшее медицинское образование по специальности «лечебное дело».

«Работал врачом-хирургом, врачом-нейрохирургом, заместителем главного врача по медицинской части городской поликлиники. Последняя занимаемая должность — главный врач центральной районной больницы», — рассказали в Министерстве здравоохранения региона.

Напомним, в июле закончился трудовой договор с главврачом больницы № 2 в Ярославле Сергеем Давлетовым. Продлевать его не стали. Сам Сергей Давлетов озвучил версию, почему это произошло. А в региональном Минздраве поделились своим взглядом на ситуацию.