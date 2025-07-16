«Она уже точно к нам придет»: что известно о сроках открытия новой поликлиники в Ярославле

Когда откроется модульная поликлиника на улице Гоголя в Ярославле Источник: Михаил Евраев / T.me

Первый заместитель министра финансов Ярославской области Инга Архипова рассказала, в каком состоянии строительство модульной поликлиники на улице Гоголя.

Поликлинику обещали открыть к декабрю 2024 года. Однако ближе к дате выяснилось, что возникли проблемы с поставкой готовой конструкции в Ярославль. В мэрии сообщили, что медучреждение откроется в третьем квартале 2025 года.

На заседании Ярославской областной думы 10 июля депутат Елена Кузнецова спросила о переносе сроков: «Какие вообще у нас сроки сдачи поликлиники? Если нам говорили год назад, что к декабрю модульная конструкция, которая быстро собираемая, будет стоять и работать. А у нас до сих пор ничего нет».

На вопрос депутата замминистра финансов Ярославской области Инга Архипова отметила, что установка поликлиники обойдется региону в 489 миллионов рублей, что на 45 миллионов больше, чем планировалось изначально. Замминистра уточнила, на что пойдут дополнительные деньги. В 2025 году заложено 19 миллионов рублей на заключение договора на техническое присоединение поликлиники к электрическим сетям. В 2026 году заложено 21,2 миллиона рублей на работы по благоустройству.

«Как я понимаю, задержка с ее устройством возникла из-за долгой поставки самой модульной конструкции. Были какие-то сложности, трудности. Тем не менее мы оплатили аванс на поставку. Она уже точно к нам придет. Мы рассматриваем ее строительство еженедельно. Работы ведутся, она сдастся обязательно», — отметила Инга Архипова.

Как уточнили 76.RU в региональном правительстве, открытие поликлиники запланировано на 2025 год.

«Поставка и ввод объекта в эксплуатацию запланированы в 2025 году. Объект находится на особом контроле», — сообщили региональные власти.

Площадь поликлиники должна составить 2708,6 квадратного метра. Подрядчиком является ООО «Алгоритм».