В Ярославле строят новую поликлинику: когда ее откроют

Мэр Ярославля Артем Молчанов назвал предполагаемый срок ввода в эксплуатацию новой модульной поликлиники на улице Гоголя.
«По последним данным Министерства строительства Ярославской области, ввод поликлиники на улице Гоголя запланирован в третьем квартале 2025 года», — сообщил глава города 18 июня на заседании муниципалитета.
Он добавил, что объект находится в ведении Министерства строительства Ярославской области. При этом городские власти также контролируют процесс строительства. Артем Молчанов пообещал, что комиссии мэрии продолжат выезжать на площадку, следить, что там происходит, и доводить информацию до вышестоящих коллег.
В апреле власти сообщали, что на строительной площадке идет установка свай. Поставка конструкций для строительств только еще ожидалась.
Медучреждение должно заменить закрывшуюся поликлинику на Московском проспекте. Открыть новый объект должны были в декабре 2024 года. Но сроки сдвинулись. В региональном Минстрое объясняли, что подрядчик не успел вовремя заказать изготовление необходимых конструкций.
Площадь поликлиники должна составить 2708,6 квадратных метров. Подрядчиком является ООО «Алгоритм».
ООО «Алгоритм» было образовано в 2010 году, зарегистрировано в Ярославле. Работает в сфере строительства. По данным сервиса «Контур.Фокус», учредитель компании — Антон Евдокимов. В прошлом он был совладельцем нескольких строительных компаний. Фирма активно участвует в госзакупках. Например, она была подрядчиком сноса аварийного дома № 52 на улице Володарского в Ярославле. Сейчас занимается строительством стадиона в поселке Борисоглебском Ярославской области, выполняет ремонт больницы № 3 на улице Маяковского в Ярославле, участвует в других проектах. Чистая прибыль компании в 2024 году составила 4,1 миллиона рублей.