В Ярославле строят новую поликлинику: когда ее откроют

Так будет выглядеть новая поликлиника Источник: правительство Ярославской области











Мэр Ярославля Артем Молчанов назвал предполагаемый срок ввода в эксплуатацию новой модульной поликлиники на улице Гоголя.

«По последним данным Министерства строительства Ярославской области, ввод поликлиники на улице Гоголя запланирован в третьем квартале 2025 года», — сообщил глава города 18 июня на заседании муниципалитета.

Он добавил, что объект находится в ведении Министерства строительства Ярославской области. При этом городские власти также контролируют процесс строительства. Артем Молчанов пообещал, что комиссии мэрии продолжат выезжать на площадку, следить, что там происходит, и доводить информацию до вышестоящих коллег.

В апреле власти сообщали, что на строительной площадке идет установка свай. Поставка конструкций для строительств только еще ожидалась.

Медучреждение должно заменить закрывшуюся поликлинику на Московском проспекте. Открыть новый объект должны были в декабре 2024 года. Но сроки сдвинулись. В региональном Минстрое объясняли, что подрядчик не успел вовремя заказать изготовление необходимых конструкций.

Площадь поликлиники должна составить 2708,6 квадратных метров. Подрядчиком является ООО «Алгоритм».