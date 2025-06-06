Конфеты или дорогое лечение? Стоматолог рассказал, как сахар рушит зубы и как сладкоежкам снизить риски

Сладкое может привести к заболеваниям Источник: Олег Федоров / CHITA.RU, Артём Устюжанин / E1.RU











Любите выпить сладкий чай или кофе с какой-нибудь конфеткой? А вы знали, что вашим зубам это не понравится? Врач-стоматолог Альберт Ищенко в колонке для портала 29.RU рассказал, как сахар влияет на здоровье зубов и стоит ли полностью исключать сладкое из своего рациона. Далее — от первого лица.

Я люблю сладкое, и многие мои коллеги еще те сладкоежки, но во всем нужно знать меру. Нужно ли отказываться от сладкого? Можно точно сказать, что нужно сокращать потребление сахара.

Когда сахар попадает в полость рта, он взаимодействует с микроорганизмами, и в ходе брожения, химических реакций образуются кислоты. И вот эти кислоты оказывают негативное влияние на зубы и десны.

Происходит так называемый процесс деминерализации, когда кальций, фтор и другие микроэлементы начинают выходить из эмали, что приводит к кариесу, кровоточивости десен, может привести к пародонтиту.

Сахар состоит из простых углеводов, там нет никаких полезных минералов и витаминов, в отличие от фруктов. Фрукты также состоят из фруктозы, которая при попадании в полость рта распадается на простые углеводы, которые могут негативно влиять, но, в отличие от обычного сахара, там есть полезные элементы и витамины.

Поэтому, если и потреблять сахарозу, глюкозу, то лучше ту, которая приносит пользу, но тоже надо знать меру. Если хочется чего-то сладенького и понимаете, что не можете себе отказать, то всё сладкое стоит запивать несахаросодержащими напитками: водой, чаем. Потому что если вы съедите сладкое, запьете всё сладкой газировкой, то это запустит процессы брожения, поменяется кислотность и окажет негативный эффект.

Нужно больше в рацион добавлять фруктов, овощей и кальцийсодержащих продуктов, например молочных. И не стоит забывать о витамине D, потому что без него кальций не так хорошо усваивается. Летом хорошо, солнце, люди реже обращаются к стоматологу.

Помимо того, что нужно правильно питаться, запивать сладкое водой или полоскать, по крайней мере, после сладкого рот, то надо не забывать и о гигиене полости рта.

Потому что иногда пациенты говорят: вот я купил очень хорошую пасту, а у меня всё равно образуется кариес. Скорее всего, ошибка в неправильной чистке, даже если вы купите самую лучшую пасту в мире, но неправильно всë вычищаете, то пользы от пасты никакой не будет.

И периодически всё равно налет или зубной камень будет где-то скапливаться, где-то будете не дочищать. Чтобы от них избавиться, существует такая процедура, как профессиональная гигиена полости рта, которую рекомендуется проводить каждые полгода. То есть вы приходите к стоматологу, он осматривает все зубы, десны. И если где-то камень скопился налетом, он делает чистку, после которой не будет и кариеса, и заболеваний полости рта.

Часто едите сладкое? Да, обожаю Нет, стараюсь ограничивать Совсем не ем