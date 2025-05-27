«Наша обязанность — задать вопросы»: ярославские депутаты подключились к теме объединения больниц

Ярославские депутаты проведут отдельное заседание по теме объединения больниц Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Вопрос об объединении больниц в Ярославской области подняли на заседании региональной думы 27 мая.

Депутат из Рыбинска Лариса Ушакова сообщила о жалобах сотрудников рыбинской городской больницы № 1 на грядущие сокращения.

«Уведомления получает вспомогательный персонал — санитарки, уборщицы, регистратура. То есть те, кто на прямую не занимается лечением больных. Но по словам тех, кто обращался ко мне, в рыбинской больнице № 1 будет сокращено более 200 таких немедицинских работников. За них кто-то должен работать», — выступила Лариса Ушакова.

Ее поддержали коллеги.

«Получить информацию из первых уст — это не просто наше желание, а прямая обязанность задать вопросы», — отметил депутат Илья Осипов.

Главный врач Ярославской областной больницы Михаил Осипов, который также является депутатом думы, пояснил, что вопрос сокращений еще обсуждается.

«Я знаю ситуацию. Мы осуждаем вопрос сокращения должностей — какие можно, какие нельзя сокращать. Мы — областная больница — в процессе. Должности, которые непосредственно участвуют в процессе лечения и ухода за больными, мы стараемся отстаивать. Но вопрос надо решать системно. Главное — чтобы пациент не остался без ухода, а здания, которые мы эксплуатируем, без рабочих рук», — прокомментировал он.

В итоге дума решила провести внеочередное заседание комитета по здравоохранению с участием руководства Минздрава, чтобы досконально изучить вопрос.

Напомним, 7 мая 2025 года губернатор региона Михаил Евраев сообщил о решении оптимизировать сеть медучреждений региона. Позже появилась информация, каких именно больниц это коснется. В правительстве порталу 76.RU пояснили, почему принято данное решение и кого хотят сократить в процессе оптимизации.