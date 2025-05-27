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Здоровье Объединяют больницы «Наша обязанность — задать вопросы»: ярославские депутаты подключились к теме объединения больниц

«Наша обязанность — задать вопросы»: ярославские депутаты подключились к теме объединения больниц

Народные избранники потребовали от Минздрава пояснений

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51 комментарий
Ярославские депутаты проведут отдельное заседание по теме объединения больниц | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославские депутаты проведут отдельное заседание по теме объединения больниц | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославские депутаты проведут отдельное заседание по теме объединения больниц

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Вопрос об объединении больниц в Ярославской области подняли на заседании региональной думы 27 мая.

Депутат из Рыбинска Лариса Ушакова сообщила о жалобах сотрудников рыбинской городской больницы № 1 на грядущие сокращения.

«Уведомления получает вспомогательный персонал — санитарки, уборщицы, регистратура. То есть те, кто на прямую не занимается лечением больных. Но по словам тех, кто обращался ко мне, в рыбинской больнице № 1 будет сокращено более 200 таких немедицинских работников. За них кто-то должен работать», — выступила Лариса Ушакова.

Ее поддержали коллеги.

«Получить информацию из первых уст — это не просто наше желание, а прямая обязанность задать вопросы», — отметил депутат Илья Осипов.

Главный врач Ярославской областной больницы Михаил Осипов, который также является депутатом думы, пояснил, что вопрос сокращений еще обсуждается.

«Я знаю ситуацию. Мы осуждаем вопрос сокращения должностей — какие можно, какие нельзя сокращать. Мы — областная больница — в процессе. Должности, которые непосредственно участвуют в процессе лечения и ухода за больными, мы стараемся отстаивать. Но вопрос надо решать системно. Главное — чтобы пациент не остался без ухода, а здания, которые мы эксплуатируем, без рабочих рук», — прокомментировал он.

В итоге дума решила провести внеочередное заседание комитета по здравоохранению с участием руководства Минздрава, чтобы досконально изучить вопрос.

Напомним, 7 мая 2025 года губернатор региона Михаил Евраев сообщил о решении оптимизировать сеть медучреждений региона. Позже появилась информация, каких именно больниц это коснется. В правительстве порталу 76.RU пояснили, почему принято данное решение и кого хотят сократить в процессе оптимизации.

Между тем, сотрудники рыбинской городской больницы 26 мая записали видеообращение с жалобой на сокращения уборщиц с функцией санитарок и буфетчиц, которые развозят еду пациентам, в том числе лежачим. К проблеме уже подключился ярославский Народный фронт, который заявил о необходимости сохранения кадрового состава медучреждения.

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Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Больницы Медицина Ярославская областная дума
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Комментарии
51
Гость
27 мая, 14:09
Губернатор пусть начнёт с сокращения своей бесполезной свиты, количество советников растёт в геометрической прогрессии, все блатники! на это деньги у него есть, а на лечение людей, как всегда, "денег нет, но вы держитесь" Евреев выслуживается перед Москвой, а там, сами понимаете, какая "политика" уже 30 лет проводится.... Пришлый, ему наплевать на будущее области, поработает года 2-3 , потом в Москву уедет, а ярославцы живите как хотите дальше
Гость
27 мая, 13:48
Простой вопрос: а зачем это все нужно? Кто это посчитал? Пусть выйдет и покажется. Получается только на словах. Да даже на словах не получается. Не сводятся концы. Хотя один конец проглядывает.Конец доступной медицины. Правильно: не можете содержать давайте всех сократим. В прошломпосте самые боььшие обсуждения про медицину. Люди переживают, людям не объясняют.Общие фразы, что будет лучше. Будет, но не у нас. А в Вологде, где этот бред отменили. Депутаты, прокуратура, народный фронт ау! Пора показаться!
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