Что есть, чтобы не болел живот: какие продукты нужно добавить в свой рацион — список от врача

Источник: Кристина Полевая

Пища, которую мы едим, играет важную роль в работе желудочно-кишечного тракта. Как сохранить здоровье кишечника, наши коллеги из 29.RU спросили у гастроэнтеролога Эльвиры Белёвой. Она рассказала, чего не хватает в рационе потребителей.

Чтобы микрофлора кишечника была в порядке, нужно употреблять пробиотики и пребиотики:

«Пробиотики — это культура живых полезных бактерий, которые содержатся в йогурте и кефире, в квашеной капусте, то есть в ферментированных продуктах. Пребиотики — это как волокна, которые стимулируют рост полезной микрофлоры, — фрукты и овощи», — объясняет врач.

Два помидора и два огурца, в зависимости от их размера, примерно и выйдут на 400 грамм Источник: Максим Воробьев / E1.RU











Ежедневно в рацион необходимо включать 400 грамм овощей и фруктов. В каждом ингредиенте свои полезные микроэлементы, которые помогут поддерживать еще и иммунитет.