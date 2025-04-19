Что есть, чтобы не болел живот: какие продукты нужно добавить в свой рацион — список от врача

Пища, которую мы едим, играет важную роль в работе желудочно-кишечного тракта. Как сохранить здоровье кишечника, наши коллеги из 29.RU спросили у гастроэнтеролога Эльвиры Белёвой. Она рассказала, чего не хватает в рационе потребителей.
Чтобы микрофлора кишечника была в порядке, нужно употреблять пробиотики и пребиотики:
«Пробиотики — это культура живых полезных бактерий, которые содержатся в йогурте и кефире, в квашеной капусте, то есть в ферментированных продуктах. Пребиотики — это как волокна, которые стимулируют рост полезной микрофлоры, — фрукты и овощи», — объясняет врач.
Ежедневно в рацион необходимо включать 400 грамм овощей и фруктов. В каждом ингредиенте свои полезные микроэлементы, которые помогут поддерживать еще и иммунитет.
«Если мы будем кушать только белок без овощей, то у нас будут проблемы. Овощи улучшают перистальтику кишечника, — поясняет Эльвира Белёва. — Также в овощной салат стоит добавлять различные масла. Почему? Там содержится арахидоновая кислота, особенно в сливочном масле, и она помогает сокращать гладкомышечную мускулатуру».