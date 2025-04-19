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Здоровье эксперт Что есть, чтобы не болел живот: какие продукты нужно добавить в свой рацион — список от врача

Что есть, чтобы не болел живот: какие продукты нужно добавить в свой рацион — список от врача

Проверьте, есть ли в вашей тарелке всё необходимое для здоровья

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1 комментарий
Источник:

Кристина Полевая

Пища, которую мы едим, играет важную роль в работе желудочно-кишечного тракта. Как сохранить здоровье кишечника, наши коллеги из 29.RU спросили у гастроэнтеролога Эльвиры Белёвой. Она рассказала, чего не хватает в рационе потребителей.

Чтобы микрофлора кишечника была в порядке, нужно употреблять пробиотики и пребиотики:

«Пробиотики — это культура живых полезных бактерий, которые содержатся в йогурте и кефире, в квашеной капусте, то есть в ферментированных продуктах. Пребиотики — это как волокна, которые стимулируют рост полезной микрофлоры, — фрукты и овощи», — объясняет врач.

Два помидора и два огурца, в зависимости от их размера, примерно и выйдут на 400 грамм | Источник: Максим Воробьев / E1.RUДва помидора и два огурца, в зависимости от их размера, примерно и выйдут на 400 грамм | Источник: Максим Воробьев / E1.RU

Два помидора и два огурца, в зависимости от их размера, примерно и выйдут на 400 грамм

Источник:
Максим Воробьев / E1.RU

Ежедневно в рацион необходимо включать 400 грамм овощей и фруктов. В каждом ингредиенте свои полезные микроэлементы, которые помогут поддерживать еще и иммунитет.

«Если мы будем кушать только белок без овощей, то у нас будут проблемы. Овощи улучшают перистальтику кишечника, — поясняет Эльвира Белёва. — Также в овощной салат стоит добавлять различные масла. Почему? Там содержится арахидоновая кислота, особенно в сливочном масле, и она помогает сокращать гладкомышечную мускулатуру».

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Комментарии
1
Гость
8 минут
Спасибо рассмешили 😂 да сейчас у многих даже на хлеб денег нет, пальмовое жорево стало росскошью. Люди в мусорных баках роются через 25 лет здесь наверное и трава будет деликатесом, рыбу для пропитания запретили ловить, в лес ходить тоже нельзя - всё принадлежит царьку и олигархату
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