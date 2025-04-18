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Здоровье эксперт Недержание и снижение либидо: гинеколог объяснила, как женщине вредит сидячая работа

Недержание и снижение либидо: гинеколог объяснила, как женщине вредит сидячая работа

Офисная работа может спровоцировать различные заболевания и повлиять на интимную жизнь

561
3 комментария
Источник:

Городские медиа

Как сидячая рабата влияет на интимную жизнь? Такой вопрос наши коллеги из 29.RU задали гинекологу Ирине Джериевой. Врач объяснила, что будет с организмом, если долго сидеть на одном месте.

Научными исследованиями доказано, что когда женщина находится в постоянном статичном напряжении, то появляются проблемы с мышцами тазового дна:

— Это как раз и недержание, и снижение уровня либидо, и различные заболевания, которые связаны с застоем кровообращения, опущения различные тазовых органов, — рассказывает о последствиях сидячего образа жизни врач.

Ежедневная 30-минутная физическая нагрузка поможет предотвратить заболевания, кроме того, улучшит работу всей гормональной системы и даже когнитивных функций.

Наш организм, как оркестр, который отвечает за работу всех гормонов в нашем организме: это и щитовидка, и надпочечники, которые выделяют так называемый гормон стресса кортизол, и яичники — гормональная система именно. Поэтому спорт помогает правильно работать такому гормону, как тестостерон. Его называют, конечно, мужским гормоном, но на самом деле он не мужской, а и женский в том числе. И спортивная нагрузка помогает выделяться эндорфинам, которые тоже способствуют улучшению сексуального желания как у женщин, так и у мужчин, — объясняет Ирина Джериева.

Однако усердствовать со спортом тоже не стоит: иначе от чрезмерных нагрузок уровень либидо снизится.

— Спорт больших достижений это про то, что ваш организм скажет вам: «Кажется, вы меня хотите завести в состояние выживания!». И тогда все не первостепенные функции начинают выключаться, например, репродукция. То есть если женщина стремится любыми силами и средствами сбросить массу тела, как у спортсменов говорится «сушка», то здесь менструальный цикл может пропасть, а с ним и сексуальное желание в том числе. И очень часто к нам приходят спортсменки: «Помогите нам восстановить менструальный цикл». Но здесь мы говорим, что выбирайте — либо ваш спорт и рекорды, либо здоровье, — рассказывает гинеколог.

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Комментарии
3
Гость
6 часов
они всё равно всех отправили заключать договор, так что пофигу на них 👎
Гость
6 часов
Мужчин всё равно нет, памперсы наверное тоже скоро запретят как не скрепные, будут в тряпочках по завету бабушек
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