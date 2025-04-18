Недержание и снижение либидо: гинеколог объяснила, как женщине вредит сидячая работа

Источник: Городские медиа

Как сидячая рабата влияет на интимную жизнь? Такой вопрос наши коллеги из 29.RU задали гинекологу Ирине Джериевой. Врач объяснила, что будет с организмом, если долго сидеть на одном месте.

Научными исследованиями доказано, что когда женщина находится в постоянном статичном напряжении, то появляются проблемы с мышцами тазового дна:

— Это как раз и недержание, и снижение уровня либидо, и различные заболевания, которые связаны с застоем кровообращения, опущения различные тазовых органов, — рассказывает о последствиях сидячего образа жизни врач.

Ежедневная 30-минутная физическая нагрузка поможет предотвратить заболевания, кроме того, улучшит работу всей гормональной системы и даже когнитивных функций.

Наш организм, как оркестр, который отвечает за работу всех гормонов в нашем организме: это и щитовидка, и надпочечники, которые выделяют так называемый гормон стресса кортизол, и яичники — гормональная система именно. Поэтому спорт помогает правильно работать такому гормону, как тестостерон. Его называют, конечно, мужским гормоном, но на самом деле он не мужской, а и женский в том числе. И спортивная нагрузка помогает выделяться эндорфинам, которые тоже способствуют улучшению сексуального желания как у женщин, так и у мужчин, — объясняет Ирина Джериева.

Однако усердствовать со спортом тоже не стоит: иначе от чрезмерных нагрузок уровень либидо снизится.