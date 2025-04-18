Недержание и снижение либидо: гинеколог объяснила, как женщине вредит сидячая работа

Как сидячая рабата влияет на интимную жизнь? Такой вопрос наши коллеги из 29.RU задали гинекологу Ирине Джериевой. Врач объяснила, что будет с организмом, если долго сидеть на одном месте.
Научными исследованиями доказано, что когда женщина находится в постоянном статичном напряжении, то появляются проблемы с мышцами тазового дна:
— Это как раз и недержание, и снижение уровня либидо, и различные заболевания, которые связаны с застоем кровообращения, опущения различные тазовых органов, — рассказывает о последствиях сидячего образа жизни врач.
Ежедневная 30-минутная физическая нагрузка поможет предотвратить заболевания, кроме того, улучшит работу всей гормональной системы и даже когнитивных функций.
Наш организм, как оркестр, который отвечает за работу всех гормонов в нашем организме: это и щитовидка, и надпочечники, которые выделяют так называемый гормон стресса кортизол, и яичники — гормональная система именно. Поэтому спорт помогает правильно работать такому гормону, как тестостерон. Его называют, конечно, мужским гормоном, но на самом деле он не мужской, а и женский в том числе. И спортивная нагрузка помогает выделяться эндорфинам, которые тоже способствуют улучшению сексуального желания как у женщин, так и у мужчин, — объясняет Ирина Джериева.
Однако усердствовать со спортом тоже не стоит: иначе от чрезмерных нагрузок уровень либидо снизится.
— Спорт больших достижений это про то, что ваш организм скажет вам: «Кажется, вы меня хотите завести в состояние выживания!». И тогда все не первостепенные функции начинают выключаться, например, репродукция. То есть если женщина стремится любыми силами и средствами сбросить массу тела, как у спортсменов говорится «сушка», то здесь менструальный цикл может пропасть, а с ним и сексуальное желание в том числе. И очень часто к нам приходят спортсменки: «Помогите нам восстановить менструальный цикл». Но здесь мы говорим, что выбирайте — либо ваш спорт и рекорды, либо здоровье, — рассказывает гинеколог.