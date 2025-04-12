Ворочает миллионами, снимая короткие видео. Эксперты разоблачили известную фитнес-блогершу

За несколько месяцев Арина собрала вокруг себя мощную фан-базу, а ее видео смотрят миллионы Источник: arinarykova / t.me / Филипп Сапегин











Чем ближе лето, тем больше желающих похудеть. Многие тренеры и диетологи, продавая «уникальные» методики по борьбе с лишним весом, строят целые бизнес-империи. Например, блогер Арина Рыкова набрала более двух миллионов подписчиков за считаные месяцы. Она записывает ультракороткие обучающие видео и дает советы, часть из которых кажутся сомнительными. E1.RU разобрался, в чём секрет популярности Арины, сколько можно заработать на таком блоге и, главное, опасны или полезны ее советы.

Вы всю жизнь дышали неправильно

Арина советует использовать шарик, чтобы научиться правильно дышать Источник: arinarykova_ / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В соцсетях Арина уверяет подписчиков, что выпирающий живот и отеки убираются правильным дыханием. Чтобы научиться дышать как надо, она советует надувать шары. Врач лечебной физкультуры и диетолог Наталья Гусева объясняет, что в этом есть лишь доля правды.

— Люди в течение жизни, особенно когда они не занимаются спортом, не умеют контролировать дыхание. Из-за статической нагрузки и неправильной осанки наша грудная клетка становится сжатой, и мы не можем полноценно вдохнуть. Но как только мы учимся активировать диафрагму и контролировать дыхание, начинают укрепляться глубокие мышцы пресса, — рассказывает эксперт.

Кроме того, правильное дыхание очень важно при физических нагрузках. Об этом нам рассказал фитнес-тренер Никита Захаров.

— Дыхание играет ключевую роль, особенно когда речь идет о серьезных нагрузках с большими весами. В повседневной жизни рекомендуется дышать через нос. В целом такое упражнение, как она [Арина] показывает, может помочь натренировать щеки. Однако я сомневаюсь, что это может повлиять на работу диафрагмы и глубоких мышц, которые так необходимы для правильного дыхания.

Делай это раз в день, и спина не будет болеть

Если прислушаться, то на первых кадрах можно услышать хруст Источник: arinarykova_ / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)

Большой отклик получило видео с подборкой упражнений для домашних занятий. Арина советует каждый день делать планку на согнутых ногах, подъемы на полупальцах и приседания с широкой постановкой ног. Ни врач, ни фитнес-тренер не советуют это повторять.

— Когда она демонстрировала стойку на тумбе, мне показалось, что раздался хруст. У многих девочек и так часто наблюдается выраженный изгиб в поясничном отделе позвоночника, и я бы не рекомендовал усугублять эту проблему. Боль в пояснице не исчезнет, а только усилится из-за таких нагрузок. Если мы стоим в обычной планке, нам необходимо, наоборот, уменьшить прогиб в пояснице. Для этого нужно подкрутить таз и напрячь живот, — объясняет Никита Захаров.

Перед повторением таких упражнений стоит убедиться, что у вас нет никаких хронических травм и противопоказаний, добавляет врач Наталья Гусева.

— Много людей смотрят советы в интернете и пытаются повторить всё, что показывают там, чтобы улучшить форму ягодиц, снизить отеки, лучше себя чувствовать, раскрыть осанку и прочее. А потом они приходят к врачу с серьезными травмами. Все упражнения должны выполняться под строгим контролем. Важно понимать, для чего мы это всё делаем, и если у нас есть проблемы со здоровьем, то лучше выбрать более безопасные альтернативы.

Меряем еду рукой

Вместо весов блогерша советует использовать руку Источник: arinarykova_ / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)

В одном из своих видео Арина утверждает: чтобы похудеть, достаточно измерять еду рукой. Класть в тарелку мяса по размеру ладони, масла по размеру пальца и крупы по размеру кулака. Наталья Гусева считает, что лайфхак можно считать рабочим, но подходит он далеко не для всех приемов пищи.

— Питание по методу здоровой тарелки обычно хорошо подходит для основных приемов пищи, но я бы внесла некоторые изменения в ужин, особенно если человек стремится похудеть. На ужин тарелка должна состоять только из белкового продукта и большого количества овощей. К сожалению, такая тарелка не подходит для перекусов, так как если дополнить ею еще один прием пищи, суточная калорийность может превысить норму.

Тренер Никита Захаров также убежден, что такая методика подходит не каждому.

— Интересно, сколько пищи может поместиться в моей руке? Мне кажется, что не очень много. Сложно представить, как ее совет соотносится с реальностью. Возможно, один человек из пятнадцати случайно попадет в этот размер порции, который определяют по размеру большого пальца или ладошки. В некоторых случаях это звучит разумно. Но мне, например, этого явно не хватит. Моя порция точно будет больше.

Колбаса вызывает рак

Можно ли есть чипсы и колбасу? Ответ Арины Рыковой Источник: arinarykova_ / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)

Немало споров вызвало видео, где Арина размышляет о вреде и пользе еды. Всё дело в том, что в самом начале ролика она с уверенностью заявляет: колбаса вызывает рак. Врач Наталья Гусева это подтверждает, но есть один нюанс:

— Конечно, пара кусочков колбасы не могут вызвать онкологическое заболевание. Однако если человек регулярно не придерживается принципов здорового питания и ест только колбасу, хлеб и газированные напитки, это может привести к нарушению работы желудочно-кишечного тракта и даже развитию онкологических процессов.

Если вы все-таки любите колбасу и не готовы отказываться от любимых бутербродов, врач советует обращать внимание на состав и выбирать варианты с меньшим количеством канцерогенов и консервантов.

Повторения на силу и упражнения на массу

Еще Арина утверждает, что быстрые повторения травмируют связки. Однако если делать упражнения подконтрольно, ничего страшного не произойдет Источник: arinarykova_ / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)

В другом очень популярном видео Арина рассказывает, сколько повторений улучшают выносливость, а сколько — растят мышечную массу. Тренер Никита Захаров считает, что в жизни всё работает совсем не так.

— Мышцы не умеют считать. Для нас важно время под нагрузкой и интервалы отдыха. Когда мы берем в руки большие веса, мы тренируем не столько мышцы, сколько нервную систему. Важно не бросить снаряд, перетерпеть и поднять. Эксперты говорят, что рост мышц — это побочный эффект от увеличения силы. То есть во главе угла всё равно стоят наши силовые способности. Чем мы сильнее, тем больше повторений можем выполнить с определенным весом. Поэтому невозможно до конца разделить понятия «силы» и «объема мышц».

Со слов тренера, оптимальный диапазон повторений для увеличения мышечной массы составляет от 6 до 20. Однако стоит учитывать, что организм привыкает к нагрузке и мы можем уставать от монотонной работы. Чтобы прогресс не замедлялся, необходимо регулярно менять количество подходов и повторений.

Смузи от всех болезней

Фитнес-блогер советует пить смузи Источник: arinarykova_ / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)

Блогерша рекомендует пить разнообразные смузи из овощей, ягод и фруктов, чтобы избавиться от отеков. В действительности такие напитки не несут большой пользы организму. Об этом рассказывает врач Наталья Гусева.

— Фрукты — это полезные продукты, но лучше всего есть их в цельном виде, не перерабатывая в сок или смузи. Это связано с тем, что фрукты содержат большое количество фруктозы (естественный сахар). Его избыточное потребление может привести к перегрузке печени, так как там она метаболизируется в глюкозу. Соответственно, в перекус мы можем съесть один фрукт, и его будет достаточно, а для стакана сока или смузи потребуется минимум три.

Если очень хочется смузи, врач советует готовить их из овощей, но более полезным вариантом все равно остается непереработанный цельный продукт. Клетчатка улучшает работу кишечника, выводит токсины из организма и способствует размножению полезных бактерий в кишечнике. Ее не обязательно пить, лучше всего есть, пережевывая.

В чём феномен популярности Рыковой

Блогерша Арина Рыкова стала настоящим феноменом в интернете. За короткий срок она набрала два миллиона подписчиков, а все ее видео собирают сотни тысяч просмотров. За большим успехом стоит работа слаженной команды, в этом уверена маркетолог Тамара Поспелова.

— Это, безусловно, проект не одного человека. Хотя монтаж кажется простым с точки зрения планов и композиции за кадром, я вижу, что он сделан с использованием света, монтаж на высоком уровне. При таком количестве контента ты, как правило, просто физически не успеваешь делать его качественно и с такой скоростью. Предполагаю, что за этой работой стоит команда, — считает эксперт.

Успех Арины в соцсетях маркетолог связывает с грамотной работой с аудиторией. Блогер четко определила свой сегмент и выстроила хороший контакт с подписчиками. Она не строит из себя академического эксперта, и именно этим и завоевывает любовь аудитории.

У меня не сложилось впечатление, что Арина глупая или наживается на аудитории. Мне, наоборот, кажется, что она пытается упрощать контент, чтобы подписчиков чему-то научить. Тамара Поспелова маркетолог

Через деятельность в соцсетях Арина продает свои тренерские услуги: марафоны, инфокурсы, гайды и прочее. Стоимость участия варьируется от 1,5 до 5 тысяч рублей. Нельзя точно сказать, сколько блогер на этом зарабатывает, но Тамара Поспелова рассказала общее правило конверсии, основанное на законе Парето (20% усилий дают 80% результата, а остальные 80% усилий — лишь 20% результата).

— Можно предположить, что если 20% аудитории не только лайкают и комментируют, но и проявляют интерес к продукту, то где-то 5% из них попадают в воронку продаж. Но это все равно, что водить вилами по воде: есть много других нюансов, которые могут ограничивать продажи, — рассказывает маркетолог.

Чтобы представить себе суммы, о которых идет речь, мы провели недолгие расчеты. Представим, что от 2 миллионов ее подписчиков только 20% интересуются инфокурсами. Это примерно 400 тысяч человек. Только 5% из них доходят до стадии покупки марафона. Это 20 тысяч человек. Если все эти 5% захотят купить самый дешевый вариант участия за 1,5 тысячи рублей, получается, что Арина заработает на этом 30 миллионов рублей.

В своем Telegram-канале она написала, что за неделю до начала четвертого потока марафона на него записались 3 тысячи девушек. Если каждая оплачивала самый дешевый тариф, Арина заработала на этом примерно 4,5 миллиона рублей. Марафон длится несколько недель и состоит из 7 тренировок.