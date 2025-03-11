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Здоровье У популярного антибиотика нашли смертельно опасный побочный эффект — таблетки перестанут назначать?

У популярного антибиотика нашли смертельно опасный побочный эффект — таблетки перестанут назначать?

Врач объяснила, как будут применять азитромицин

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4 комментария
Врачи должны будут более внимательно назначать лекарство пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями | Источник: Алина Скитович / NGS.RUВрачи должны будут более внимательно назначать лекарство пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями | Источник: Алина Скитович / NGS.RU

Врачи должны будут более внимательно назначать лекарство пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Источник:

Азитромицин, которым лечат инфекции нижних дыхательных путей, под вопросом. Департамент регулирования обращения лекарственных средств Минздрава России еще в конце января написал официальное обращение к производителям антибиотиков. В письме сказано, что в инструкции к таблеткам нужно внести изменения. У лекарства был выявлен опасный побочный эффект. Подробнее об этом — в материале NGS.RU

«В разделе „Побочное действие“ в нарушения со стороны сердца и сосудов с частотой „частота неизвестна“ дополнить нежелательную реакцию „внезапная сердечно-сосудистая смерть“, — говорится в документе.

В особых указаниях производители должны будут прописать, что некоторые наблюдательные исследования показали примерно двукратное увеличение краткосрочного потенциального риска внезапной сердечно-сосудистой смерти у взрослых, получавших лечение азитромицином. Этот риск в этом случае выше, чем если бы пациенты лечились другими антибактериальными препаратами, включая амоксициллин.

Причем он высок в течение первых пяти дней применения азитромицина, поэтому следует проводить ЭКГ у пациентов с сердечно-сосудистыми проблемами.

Для чего назначают антибиотик азитромицин

Азитромицин — антибиотик, который широко применяется, особенно в амбулаторной практике. Его назначают при инфекциях дыхательных путей (бронхит, пневмония, фарингит, тонзиллит), кожи, мочеполовой системы, в том числе при некоторых заболеваниях, передающихся половым путем.

«Он удобен тем, что принимать его нужно 3 дня, в редких случаях — 5 дней. Такой короткий, по сравнению с другими антибактериальными препаратами, курс обусловлен тем, что вещество долго выводится из организма, и его действие сохраняется еще 4–7 дней после окончания приема препарата», — отмечает Ольга Уланкина, врач-эксперт лаборатории «Гемотест».

Кому будут реже назначать лекарство

Ольга Уланкина объясняет, что внесение информации о риске внезапной сердечно-сосудистой смерти приведет к тому, что врачи будут с большей осторожностью назначать препарат, особенно пациентам из групп риска: с заболеваниями сердца, нарушениями ритма, пациентам, принимающим препараты, влияющие на сердечно-сосудистую систему.

«Врачам, вероятно, придется чаще учитывать альтернативные схемы лечения, если у пациента есть предрасположенность к кардиологическим осложнениям», — подчеркивает специалист.

Она добавляет, что информация о возможном побочном действии препарата не новая — данные о нем в зарубежных источниках появились более 10 лет назад.

«Если альтернативы менее эффективны или потенциально опасны, врач назначит азитромицин, при необходимости с дополнительными мерами предосторожности, в том числе с наблюдением за состоянием пациента», — добавляет Ольга Уланкина.

Важно понимать, что препараты всегда назначают с учетом потенциальных рисков и пользы.

ПО ТЕМЕ
Антибиотики Осложнение Лекарство Препарат Азитромицин Инфекции
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Комментарии
4
Гость
18 часов
Безмозглые овощи любят кушать этот антибиотик при любой простуде...
Гость
18 часов
Да все его пили. и ничего. Аглицкые учооооные снова наплетают.
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