«Не буду больше рисковать»: врачи спасли циркачку после тяжелой травмы на корпоративе — видео

25-летняя циркачка получила тяжелую травму во время исполнения своего коронного номера в Бишкеке. При завершении трюка на подвешенной под потолком люстре не выдержали крепления, и конструкция обрушилась прямо на девушку. Почему это случилось — в нашем видео.
Накануне рокового падения девушка выполняла свой номер с трюками не менее пяти раз за несколько вечеров. В первые секунды после падения, вспоминает Жибек, думала только о том, что нужно встать и закончить выступление, но не смогла. Далее было длительное лечение с чередой операций в Киргизии. Однако, помочь девушке врачи не могли. В итоге было принято решение обратиться в Новосибирский НИИТО им. Я. Л. Цивьяна.
В Новосибирске циркачке провели операцию, вместо поврежденного позвонка установили имплант, удалили сломанные болты, которые остались от прошлых вмешательств. Она уже может самостоятельно ходить, правда пока ей необходимо носить корсет и нельзя садиться.
— После второй операции я окончательно решила, что в сферу искусства не вернусь. Не для того я так долго страдаю, чтобы туда пойти и снова рисковать, — поделилась Жибек.
Полную историю циркачки смотрите в видео чуть выше. Впереди у девушки еще долгий процесс восстановления. Теперь она намерена найти другую работу и устраивать личную жизнь.