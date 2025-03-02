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Здоровье истории «Не буду больше рисковать»: врачи спасли циркачку после тяжелой травмы на корпоративе — видео

«Не буду больше рисковать»: врачи спасли циркачку после тяжелой травмы на корпоративе — видео

Теперь она может самостоятельно ходить

147
2 комментария

Жибек Казакова всю жизнь посвятила цирку, но после травмы не намерена возвращаться в манеж

Источник:

25-летняя циркачка получила тяжелую травму во время исполнения своего коронного номера в Бишкеке. При завершении трюка на подвешенной под потолком люстре не выдержали крепления, и конструкция обрушилась прямо на девушку. Почему это случилось — в нашем видео.

Накануне рокового падения девушка выполняла свой номер с трюками не менее пяти раз за несколько вечеров. В первые секунды после падения, вспоминает Жибек, думала только о том, что нужно встать и закончить выступление, но не смогла. Далее было длительное лечение с чередой операций в Киргизии. Однако, помочь девушке врачи не могли. В итоге было принято решение обратиться в Новосибирский НИИТО им. Я. Л. Цивьяна.

В Новосибирске циркачке провели операцию, вместо поврежденного позвонка установили имплант, удалили сломанные болты, которые остались от прошлых вмешательств. Она уже может самостоятельно ходить, правда пока ей необходимо носить корсет и нельзя садиться.

— После второй операции я окончательно решила, что в сферу искусства не вернусь. Не для того я так долго страдаю, чтобы туда пойти и снова рисковать, — поделилась Жибек.

Полную историю циркачки смотрите в видео чуть выше. Впереди у девушки еще долгий процесс восстановления. Теперь она намерена найти другую работу и устраивать личную жизнь.

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Цирк Травма НИИТО Здоровье
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Комментарии
2
Гость
33 минуты
Не тот подиум выбрала себя показать на людей посмотреть- ей надо на конкурсе красоток выступать она весьма сексопильна и борта и посуда что надо- Она по проволке ходила- махала белою ногой и страсть Морозова хватила- своей мозолистой рукой
Гость
29 минут
Всё господь через мать ей дал красоту здоровье силу - а про голову забыл- Цирковой гимнаст- это самоубийца- чего ей в жизни не хватало повисла на железке думаю вывод сделала на всю оставшуюся жизнь- Сколь их погибло уже- как и покорителей гор
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