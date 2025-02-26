«Я лучше сообщением»: почему зумеры боятся звонить по телефону

Некоторые люди избегают звонков по телефону, предпочитая переписку Источник: Дарья Селенская / Городские медиа











Когда вам нужно что-то обсудить с малознакомым человеком, вы предпочтете ему позвонить или отправить сообщение? Даже будучи уверенными, что время для общения будет комфортным для второго человека, часть из нас всё равно выберут письменный диалог.

— Многие люди испытывают дискомфорт, волнение, а порой даже страх перед телефонными звонками. Им кажется гораздо проще написать сообщение, чем услышать голос собеседника и вести разговор в режиме реального времени. Это явление стало особенно заметным сейчас, когда появилась возможность выбирать способ общения. Наиболее подвержены этому страху подростки и молодежь. Люди старшего поколения такие проблемы испытывают реже. Они спокойно берут трубку, звонят куда нужно и не задумываются о том, как прозвучат их слова, — рассказала психолог из Ярославля Алёна Иванова.

Почему для одних телефонные звонки — это просто повседневная рутина, а для других — стрессовое испытание? Что заставляет нас нервничать при мысли о телефонном разговоре?

Алёна Иванова назвала главные страхи телефобов и посоветовала, как их преодолеть.

1. Непредсказуемость общения

Звонок — это общение в реальном времени. Ты не знаешь, что скажет собеседник, а реакцию нужно давать сразу, без возможности «поставить на паузу», подумать и ответить через пару минут.

Как справиться

Создать для себя «зону контроля». Начинайте звонок с фразы, которая задает направление разговора: «Привет, у меня есть пара вопросов по [теме]». Это поможет вам быть инициатором и задавать тон. Держите перед собой листок бумаги с тем, что вам нужно обсудить, и ручку для заметок. Это даст ощущение уверенности и контроля над ситуацией.

2. Страх быть оцененным

Некоторые люди боятся, что их голос прозвучит странно, неуверенно, а также что они могут запутаться или сказать глупость.

Как справиться

Потренируйтесь говорить громко и уверенно. Попробуйте позвонить голосовому помощнику (например, «Алисе» или «Сири») и поговорить с ней. Она вас точно не осудит! Напомните себе, что на другом конце провода тоже человек, которому может быть так же неловко. Никто не ждет от вас идеального звонка.

3. Перегрузка информацией

Во время звонка мы одновременно слушаем, думаем и формулируем ответы. Это может перегрузить мозг и вызвать чувство растерянности.

Как справиться

Замедлите темп общения. Например, сделайте паузу, чтобы осмыслить информацию: «Секундочку, я уточню…» Это покажет собеседнику, что вы внимательны, и даст вам время собраться. Используйте чек-листы: подготовьте короткий список вопросов или ключевых фраз, которые хотите обсудить. Например: первое — уточнить цену, второе — спросить про доставку. Это поможет не упустить важные детали.

4. Привычка к переписке

Современные технологии приучили нас к асинхронному общению: можно написать сообщение и получить ответ позже. В разговоре такого «буфера» нет, что пугает.

Как справиться

Попробуйте голосовые сообщения как «тренировочную ступень». Это поможет привыкнуть к тому, как звучит ваш голос, даст уверенность перед настоящим звонком. Смешайте форматы. Например, сначала напишите сообщение: «Привет! Можно я позвоню, чтобы обсудить [тему]?» Это снижает тревожность, потому что вы уже подготовили человека к звонку.

5. Перфекционизм и страх сделать ошибку

Вы боитесь, что забудете что-то важное, неправильно сформулируете вопрос или собеседник подумает, что вы несобранны.

Как справиться

Помните, что вы имеете право на ошибку. Скажите себе: «Все люди могут путаться, это нормально. Главное — я стараюсь донести свою мысль!»

Добавьте так называемую страховку: если боитесь забыть важную информацию, отправьте ее заранее в мессенджере, а звонком уточните детали: «Я писал вам о [вопросе], хотел уточнить пару моментов…»

6. Негативный опыт в прошлом

Если у вас был неудачный опыт (например, забыли слова или вас перебили), страх звонков может усилиться.

Как справиться

Переиграйте ситуацию в голове. Представьте, как вы звоните тому же человеку, но уверенно и спокойно. Такой ментальный «реплей» помогает мозгу заменить негативное воспоминание на более позитивное.

Начните с легких звонков — друзьям, родственникам или службам, от которых ответ точно будет положительным (например, заказать пиццу). Это создаст новую базу успешного опыта.

7. Боязнь быть навязчивым

Многие переживают, что их звонок собеседнику будет неудобен, и из-за этого откладывают звонки.

Как справиться

Предварительно спросите разрешения — отправьте сообщение с текстом: «Привет! Когда тебе удобно будет поговорить?»

Помните, если вы звоните по делу, это нормально. Люди оценивают вашу настойчивость как профессионализм, а не как навязчивость.