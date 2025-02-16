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Здоровье Заправлять опасно для здоровья? Эксперты развеяли популярный миф о кроватях

Заправлять опасно для здоровья? Эксперты развеяли популярный миф о кроватях

В постели могут скрываться опасные паразиты

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1 комментарий
Эксперты объяснили, когда нужно заправлять кровать | Источник: Алексей Волхонский / V1.ruЭксперты объяснили, когда нужно заправлять кровать | Источник: Алексей Волхонский / V1.ru

Эксперты объяснили, когда нужно заправлять кровать

Источник:

Эксперты Роспотребнадзора развеяли популярный миф о постели. Многие спешат застелить кровать сразу после пробуждения. С одной стороны, заправленная постель выглядит опрятно, однако это может быть небезопасно для здоровья.

— Большинство людей после пробуждения сразу застилают кровать. Потому что мама так научила. А правильно ли это на самом деле? <…> Ученые недавно установили, что сразу же после пробуждения заправлять кровать не следует. Всё дело в пылевых клещах, количество которых под утро может достигать миллиона и более. Обязательно раскройте одеяло и проветрите помещение. Только после этого смело заправляйте кровать, — сообщили в ярославском Роспотребнадзоре.

Менять постельное белье следует не реже одного раза в неделю.

А вот решать гладить постельное белье или нет, выбор каждого. По мнению дерматовенеролога Ирины Кораблевой, никаких руководств по этому вопросу нет. Однако важно помнить, что глажка в сочетании с отпариванием дезинфицирует белье. Постельное после стирки стоит гладить для собственной безопасности, комфорта и эстетики спального места.

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Постельное белье Кровать Сон
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Комментарии
1
Гость
34 минуты
Заголовок сделал день! А фраза про отсутствие руководства по глажке ввергла в катарсис
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