Заправлять опасно для здоровья? Эксперты развеяли популярный миф о кроватях

Эксперты объяснили, когда нужно заправлять кровать Источник: Алексей Волхонский / V1.ru











Эксперты Роспотребнадзора развеяли популярный миф о постели. Многие спешат застелить кровать сразу после пробуждения. С одной стороны, заправленная постель выглядит опрятно, однако это может быть небезопасно для здоровья.

— Большинство людей после пробуждения сразу застилают кровать. Потому что мама так научила. А правильно ли это на самом деле? <…> Ученые недавно установили, что сразу же после пробуждения заправлять кровать не следует. Всё дело в пылевых клещах, количество которых под утро может достигать миллиона и более. Обязательно раскройте одеяло и проветрите помещение. Только после этого смело заправляйте кровать, — сообщили в ярославском Роспотребнадзоре.

Менять постельное белье следует не реже одного раза в неделю.