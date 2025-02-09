Вылитая мама, весь в отца! Назвали возраст, когда мы становимся похожи на родителей

Мы, как ни крути, похожи на родителей Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Говорят, хочешь узнать, как через 20 лет будет выглядеть жена, взгляни на ее мать. Обычно так подшучивают друзья над женихом. Но то же самое касается и невесты. Каков отец суженого — таким и благоверный будет. Никому с возрастом не избежать сходства с родителями. Проявляются те же черты, возникают такие же привычки. Причем это происходит незаметно. О том, в каком возрасте сходство достигает пика, «Доктор Питер» узнал в научном исследовании.

Внешнее сходство проявляется за счет генов. Например, ими, согласно исследованиям, на 60–80% обусловлена величина роста. Фигура и масса тела, цвет волос и склонность к ранней седине, форма зубов — это и многое другое также может передаваться от родителей.

Перенимаем мы, хотим того или нет, и поведение, черты характера отцов и матерей. Так, исследование близнецов и усыновленных детей, опубликованное в журнале Molecular Psychiatry, показало: личность человека на 30–60% передается по наследству . Ученые приходят к выводу, что гены влияют на определенные черты личности больше, чем культура и окружающая среда.

— Мы пришли к выводу, что черты саморегуляции личности, такие как самонаправленность, кооперативность и самопревосхождение, находятся под сильным влиянием взаимодействий более 700 генов, несмотря на различные культуры и среды. Эти наборы генов модулируют определенные молекулярные процессы в мозге для преднамеренной постановки целей, саморефлексии, эмпатии и эпизодического обучения и памяти, — говорят авторы работы.

«Я никогда не буду таким, как мой отец», — часто можно услышать от людей в 20–30 лет. Кажется, между детьми и родителями огромная пропасть, и это абсолютно разные люди. Однако эксперты, опросив 2000 британцев, определили, в какой момент мы превращаемся в копии мам и пап.

Средний возраст, когда люди начинают вести себя как их родители, 43 года . У женщин, как правило, процесс запускается в 42, у мужчин — чуть позже, в 45. И вот как это проявляется.

Жалобы на погоду

Если человек начал жаловаться на погоду, это главный признак того, что он превращается в копию родителей. Так считают 36% опрошенных.

Сон на диване по вечерам

Частенько клюете носом, сидя на диване перед телевизором? Треть опрошенных считает это еще одним показателем того, что человек становится похожим на мать или отца.

Удобная, но не самая модная одежда

Спорный пункт, ведь с нынешней модой на комфорт получается, что копиями родителей становятся уже в подростковом возрасте. И всё-таки даже в безразмерных толстовках и джинсах молодежь стремится выделиться. Если же такой цели нет и вместо модных вещей человек предпочитает обычную удобную одежду, значит, он наверняка превращается в родителей. Так считает 31% опрошенных.

Кстати, более 60% участников исследования признались, что покупают те же вещи, что и их родители, пишет Daily Mail. Причем речь идет не только об одежде и аксессуарах, но даже о мебели.

Нелюбовь к современной музыке

«Как вы это слушаете?! Вот раньше…» Если музыка в приемнике начала раздражать и хочется переключить радиостанцию на что-то более успокаивающее, возможно, вы становитесь похожими на родителей, говорят 14% опрошенных. А каждый пятый считает, что неспособность распознать новую музыку в чартах — еще одна возрастная особенность, которая сближает вас с мамами и папами.

Среди других явных признаков участники опроса называют:

вам стало нравиться засыпать рано — до 22:00. Вы перестаете принимать приглашения на вечеринки, которые начинаются после 8 вечера;

вы чувствуете себя виноватыми, если спите после 8 утра;

люди всё чаще говорят: «Ты выглядишь точно как твоя мама (твой папа)»;

вы повторяете одни и те же шутки;

вы начинаете контролировать потребление электричества;

вы занялись садоводством;

вы регулярно анализируете финансы, следите за бюджетом;

у вас появился любимый стул в доме;

у вас есть грелка;

у вас появилось более толстое зимнее одеяло;

вы наконец поняли, что ваши родители были правы.

Кстати, две трети опрошенных признали: понять им, как они похожи на мать или отца, помогло рождение ребенка . Ведь именно в процессе воспитания мы часто копируем семейные сценарии, так или иначе проявляя себя как родители.

— Очевидно, что многие из нас с возрастом превращаются в своих родителей, но это не так уж и плохо, особенно если мы следуем их финансово грамотному пути, — говорит Пол Стоукс из компании M&S Credit Card, заказавшей данный опрос.

Впрочем, походить с возрастом на родителей — не самое страшное, что с нами может произойти. Куда хуже, если начинаешь терзаться мыслями о том, что вот уже за дцать, жизнь проходит мимо, а так ничего толком и не сделал. И кажется, что уже и возможностей меньше, и здоровье не то.

Но есть рецепт, позволяющий прогнать мрачные мысли и понять, что возраст — всего лишь цифра. Ранее мы рассказывали об опыте долгожителей из голубых зон — регионов, где больше всего людей, протянувших до глубокой старости. По данным издания CNBC, первым делом надо пообщаться с самим собой.

Спросите себя: «С кем я хочу провести последний день жизни?» Это поможет сфокусироваться на круге общения. Есть ли рядом люди, которых вы хотели бы видеть рядом всю оставшуюся жизнь? Если нет, время заводить новые знакомства или налаживать утраченные связи.

Проведите «финансовую пожарную тревогу». Деньги — это важный ресурс, от которого зависит комфорт. Проанализируйте траты и доходы, попробуйте начать копить или же положите средства на депозит. Финансовая грамотность — важное умение для счастливой жизни.

Ешьте меньше простых углеводов, жиров и мучного. Да, об этом говорят постоянно, но от еды действительно зависит ваше ментальное и физическое здоровье. Чем больше в рационе сладкого, жирного и соленого, тем хуже вы себя чувствуете.