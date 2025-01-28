В Индии распространяется неизвестный вирус: почти половина заболевших умерли, города закрывают на карантин

У всех погибших диагностировали повреждения мозга и нервной системы Источник: AP Photo / Manish Swarup











Несколько городов Индии охватила неизвестная болезнь, из-за которой умирают множество людей. Врачам не удается спасти пациентов, а власти в срочном порядке пытаются выяснить, что стало причиной смертей. Из-за распространения болезни они даже закрыли на карантин несколько городов.

Первых заболевших зафиксировали в декабре 2024 года. Это были дети из деревни Бадхаал в районе Раджури. Там 13 несовершеннолетних погибли от неизвестного заболевания, передает Press Trust of India. В конце января болезнь добралась до деревень Джамму и Кашмир, в которых живет более 200 человек. Там зарегистрировали 38 случаев заболевания, 17 из них с летальным исходом. Жертвы болезни были членами трех родственных семей. Сейчас населенные пункты закрыли на карантин.

Возглавляющий государственный медколледж Раджури Амарджита Сингх Бхатия отметил, что у всех погибших диагностировали повреждения мозга и нервной системы. Жертвы болезни были членами трех родственных семей.

Федеральное правительство уже ведет расследование из-за вспышки малоизвестного заболевания. По информации министра здравоохранения Джитендра Сингха это уже второй этап расследования. Первый показал, что смерть «не вызвана какой-либо инфекцией, вирусом или бактерией, а скорее токсином». Сейчас проводится анализ большого количества токсичных веществ, а также ищут потенциальных виновников этого инцидента. Сингх утверждает, что в ближайшее время будут получены ответы на все вопросы.

Аналогичную вспышку зафиксировали в индийском городе Пуна. Там зарегистрировали более 73 инфицированных, среди которых 26 женщин. Сейчас 14 пациентов находятся на аппарате ИВЛ.

Эту информацию на контроль уже взял Роспотребнадзор России. Специалисты отмечают, что среди симптомов заболевания наблюдается лихорадка, тошнота, слабость. Кроме того, у всех умерших отмечен отек мозга.