«Вот она, твоя звездочка»: россиянка рассказала, сколько на самом деле стоит «бесплатное» ЭКО

Это изображение мечтают увидеть на экране аппарата УЗИ многие супруги Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU











Анна и Андрей (имена изменены по просьбе героев) — супружеская пара из Самары. Ей 30 лет, ему 34 года. У обоих дочери от первых браков, но хотелось общего ребенка. Не получалось. Врачи разводили руками, говорили: «Так бывает — что-то не совпадает на одном из этапов». Тогда супруги решили жить ради себя и имеющихся детей, но мечту об общем малыше не оставляли. И их желание все-таки исполнилось. О том, как это произошло, Анна и Андрей подробно рассказали 63.RU.

Исследования гласят, что во всём мире около 15% супружеских пар репродуктивного возраста не могут стать родителями. Причины разные, и далеко не все поддаются лечению. Многие решаются поучаствовать в протоколе ЭКО и под пристальным вниманием репродуктологов стать наконец-то счастливыми родителями.

«Давай попробуем»

После четырех лет неудачных попыток завести общего ребенка супруги хотели посоветоваться с репродуктологом о возможности бесплатного экстракорпорального оплодотворения, но не ожидали, что события закрутятся так быстро. Всё получилось спонтанно и закономерно.

— Мы поговорили и решили: попробуем! Просто на авось узнать, сколько по времени займет очередь и вообще насколько можно правда сделать ЭКО бесплатно. Получили направление в клинику и пошли знакомиться с репродуктологом. Врач сразу выдала нам список анализов — он был огромный. Я не работаю, сидела дома и решила этим заняться. Интересно было, за какой срок реально все исследования пройти, — рассказывает Анна.

Она пошла к терапевту и рассказала о том, что идет на ЭКО и надо сдать определенный список анализов. В поликлинике к этому отнеслись так хорошо, что Анна удивилась. Быстро дали направления почти на всё. Большую часть анализов удалось действительно сдать бесплатно, в том числе гормоны, УЗИ. Результаты отнесла репродуктологу.

— Процедура такая: врач смотрит, проверяет, и, если всё хорошо, могут сразу назначить стимуляцию. Если есть какие-то проблемы, то пациент подлечивается, заново сдает анализы и снова к врачу с результатами. Но надо учитывать тот факт, что на момент, когда нужно пересдавать анализы, может не быть нужных направлений. Там придется ждать, а срок годности у каждого анализа свой: какой-то три недели действует, еще один — три месяца, а другой — до полугода. Пока сдавали одно — другое просрочилось. Там уже идешь и сдаешь платно. По моему опыту, можно почти всё сдать бесплатно. Но если очень оперативно, — отмечает Анна.

В ходе обследований выяснилось, что у Анны киста. Из-за нее процедуру перенесли. Конечно, те анализы, которые действуют месяц, пришлось сдавать заново. На них супруги потратили 11 тысяч, притом что просрочка была всего один день.

Список внушительный, на сдачу всех анализов потребуется не один день Источник: Анна

Запоминаем: исследование для планирующих беременность — 15 тысяч рублей, плюс 11 тысяч — на пересдачу анализов.

Репродуктолог сориентировала Анну и Андрея по срокам: предположительная дата процедуры была назначена ровно через месяц.

«Может, даже круче, когда не ждешь»

Пара настроилась на длительное ожидание и была в шоке, когда прозвучал судьбоносный звонок — на три недели раньше запланированного срока.

— Прошло десять дней. Нам звонят, говорят: «Ваша очередь». А мы были вообще не готовы! Шок! Как так? Планировали в конце года, хотели успеть в дом переехать, который на тот момент строился. Но очередь подошла так, как подошла. И говорят, что это обычная практика по ОМС. Но было неожиданно и интересно, может, даже круче, когда не ждешь! — говорит Анна.

И начался ответственный этап гормональной терапии, которого так боятся будущие родители. Дорогостоящие лекарственные препараты даются бесплатно — они входят в протокол ЭКО.

Вот так выглядят эти «страшные» уколы: нужно просто собрать шприц и сделать инъекцию Источник: Анна

Обратите внимание: цена указана за одну единицу! А требуется таких инъекций достаточно много Источник: скриншот сервиса «Ютека»











— И нам назначили гиперстимуляцию. Уколы в живот. Я очень боялась! Я уколов в принципе боюсь, но когда рядом есть мужчина, который тебя любит, тоже ждет малыша, — поддержка невероятная! Он и колол меня по графику: один [укол] делал утром, второй — вечером. Нужно строго придерживаться временных рамок, потому что если сделаешь укол даже на полчаса позже, вся схема сдвигается. В этом вопросе нужно четко слушать рекомендации врача — как написали, так и делать.

— Единственный укол, который сделал врач, — до сих пор синий, — смеется Андрей. — Но это только первый, в дальнейшем я сам все ставил.

— Пациентке дают специальную книжку, где указано название препарата и время. Прямо в ней нужно ставить галочку за каждый укол. На стимуляцию отводится две недели, и каждые три дня ты должен приезжать в клинику. Там смотрят, как яйцеклетки растут, есть ли какие-то изменения, добавляют или уменьшают дозу препаратов. У нас всё хорошо росло, сразу в двух яичниках, и организм был уже готов к пункции яйцеклеток, — рассказывает Анна.

Указаниям врача нужно следовать неукоснительно, как и соблюдать прописанное в протоколе время Источник: Анна











Пункция фолликулов при ЭКО (ее также называют пункцией яичников) — это малоинвазивная операция, которую проводят, чтобы извлечь яйцеклетки. Фолликул прокалывают тонкой иглой и «вытягивают» из него жидкость, в которой плавает один ооцит.

С этого момента все анализы и манипуляции входят в протокол ЭКО и являются бесплатными.

— Если у тебя есть время и подвешен язык, то и до гормональной стимуляции можно спокойно договориться с врачами в государственной поликлинике. За направлениями, конечно, придется побегать. А так, если не париться, то это денег стоит.

«Я очень нагрешила, и потом пришлось за это платить»

Гормональная терапия — это нелегко. Анна предупреждает, что на этом этапе необходимо скрупулезно относиться ко всем рекомендациям врача.

— Я вообще паникер, но, к счастью, всё было без особых побочных эффектов. Я читала, что будут сильные боли, ходить станет невозможно. Под конец стимуляции яичники и правда увеличиваются. Болит нижняя часть живота, но терпимо, примерно так же, как каждый месяц у женщин перед менструацией, — объясняет Анна. — Запрещена сильная физическая нагрузка, чтобы яичники не лопнули. Они же большие, их увеличивают с двух сторон. И важно соблюдать всё, что говорит врач. А я очень нагрешила, и пришлось за это платить.

От стимуляции из-за гормонов кровь у Анны начала сильно густеть. Требовалось ежедневно пить три литра воды и ходить по десять тысяч шагов.

— Я ходила, но не десять, не соблюдала. Пить воду я не люблю: получалось через силу литр-полтора. И, когда уже пришли анализы, кровь оказалась густой. А это очень-очень опасно: могут образовываться тромбы, а в матке в дальнейшем может не закрепиться малыш. Тогда мне назначили капельницы уже за свой счет. За каждую мы отдавали по 1300. Пришлось каждый день ездить в клинику, — говорит Анна.

Добавляем: 1300 × 10 = 13 000 рублей.

— Многие боятся гормональной стимуляции. Но это вообще не страшно. И совсем не больно. У укольчиков иголочки маленькие, как инсулиновые. Сделал складочку на животе — уколол. Потом уже привыкла как-то. Чик-чик. У врача показалось немножко больно, а когда муж, родной человек, делает это — по-другому проживается. Мы всё делаем вместе, хотим и на роды партнерские пойти, — рассуждает Анна.

— Мне было очень ее жалко: вся исколотая. На руках вообще не было живого места — все синие, потому что постоянно приходилось разжижать кровь капельницами, — делится переживаниями Андрей.

— Да, каждое утро кровь сдавала. Можно было делать это бесплатно. В этом случае сдаешь анализы и скидываешь их врачу, доктор смотрит, в норме они или нет. Если нет — едешь, снова делаешь систему. Если в норме, то остаешься в этот день дома. Потом новый день: опять сдаешь кровь и скидываешь результаты врачу. Тут кому как удобно: я не хотела ездить в клинику каждый день, чаще всего ходила в лабораторию, которая прямо в доме. За деньги, — говорит Анна.

Супруги примерно подсчитали: экстренный анализ на тромбоциты, результаты которого будут известны в течение 2–5 часов, делается за 560 рублей. 560 × 10 = 5600 рублей.

Пункция

И вот лечение принесло плоды: кровь Анны стала более жидкой, «по верхней границе нормы». Пришло время забрать биоматериал у обоих супругов и наконец-то соединить. Настал день пункции.

— Мы вместе с мужем приехали к назначенному времени. Он ушел в отдельный кабинет, подписал все документы и сдал сперму. А меня проводили в палату, дали, во что переодеться, пришел анестезиолог, узнал мои рост и вес — наркоз же делается. Есть и пить нельзя, приходить нужно натощак. Процедура быстро проходит, буквально 3−5 минут. Я наблюдала: девочки уходили и их тут же привозили обратно. От наркоза тоже быстро отходишь. Полчасика полежал — и можно идти. Муж встретил в коридоре, и мы пошли домой. Потом врач написал и сообщил, сколько яйцеклеток получилось взять, — вспоминает Анна. — В нашем случае было 13.

После этого врачи соединяют биоматериал. Методы разные: ПИКСИ, ИКСИ — подбирают по показаниям подвижности и количества сперматозоидов в семенной жидкости. Бывает, просто помещают два биоматериала рядом, и они там сами справляются.

— В нашем случае было ИКСИ: взяли шприц и добавили сперму напрямую в яйцеклетку, чтобы было больше шансов. Это бесплатно. А ПИКСИ уже платно, доплачиваешь, чтобы получилось всё идеально. Тут уже на твое усмотрение, — объясняет Андрей.

При ИКСИ используют высокотехнологичные микроскопы, способные увеличить изображение в 400 раз. Специалист рассматривает сперматозоиды в микроскоп и выбирает такой, который имеет лучшее морфологическое строение и является самым подвижным. Но подвижность и морфология не являются достаточными параметрами, по которым можно судить о способности сперматозоида к успешному оплодотворению яйцеклетки.

Методика ЭКО с ПИКСИ подразумевает не только визуальный отбор. В данном случае используются еще и специальные среды, приближенные по своему составу к оболочке яйцеклетки. Сперматозоиды, которые способны к оплодотворению яйцеклетки, связываются с молекулами этих сред, из чего эмбриолог делает вывод об их пригодности для проведения ЭКО с ПИКСИ.

«У вас три „отличника“, приезжайте»: день Х

После того как клетки мужчины и женщины соединены, их отправляют в «инкубатор». И всё: остается только ждать

— Есть «отличники» и «хорошисты», их так врачи называют, чтобы родителям было сразу понятно качество эмбрионов. За ними наблюдают в течение времени: через три дня из 13 выжили 9, а еще через три дня — 3 малыша. Остальных убрали, потому что они были слабенькие. Доктор смотрит, как они развиваются, не «замерли» ли, нет ли признаков мутаций. И вот на третий день нам позвонили и говорят: «У вас три „отличника“, приезжайте, сдавайте анализы», — рассказывает будущий папа.

— Врач сказала, что если результаты будут хорошие, то сделают перенос свежего эмбриона. То есть можно заморозить и платить за хранение в клинике. Но сомнений было много: ты не знаешь, изменится ли качество, будет ли эмбрион пригоден к пересадке после заморозки. С утра я приехала, сдала кровь, а она была всё еще густая. Сделали капельницу. Нам очень хотелось прямо здесь и сейчас, потому что на пятый день всем переносят! Мне тоже надо, это же мой малыш, я приехала на перенос! — вспоминает Анна.

— Анализ был прямо на грани. Еще чуть-чуть — и всё, выше предела нормы, — добавляет Андрей.

— Я говорю врачу: «Пожалуйста, можно мы перенесем? Я очень хочу свежего эмбриончика, не замороженного»! Врач сразу предупредила: «Можем, но на твой страх и риск, под твою ответственность. Есть вероятность, что ничего не получится: кровь густая, будет сложно ему прижиться, внедриться». Я ее уговорила. Сделали систему, взяли кровь и отправили погулять часа полтора, пока готовятся анализы. Я сходила в храм на территории больницы. Помолилась, подошла к батюшке. А священник мне говорит, что церковь этого не одобряет. Они вообще против ЭКО — это грех, что ты получаешь одного ребенка, а остальные клеточки и эмбрионички уничтожают. Убил, считается, — рассуждает Анна.

— Хотя мы общались и с андрологом. Он говорит: к нам так же, как вы, и батюшки обращаются. Такая двойная мораль получается: они против этого и сами же идут, потому что по-другому не получается, — удивляется Андрей.

Результаты анализов пришли, и Анна отправилась к врачу за вердиктом.

— Переноса я очень боялась, потому что трусишка! Не знала же, что будет, как пройдет, какие возникнут ощущения. На самом деле, это, кажется, сакральный процесс. К тому же всё происходит без наркоза. Меня успокаивало то, что это делал наш врач-репродуктолог, который вел ЭКО, с которым постоянно были на связи. Было спокойно — она у нас очень хорошая, — радуется Анна.

Решение было принято: переносу быть. Но тут тоже потребовалась грамотная подготовка.

— Нужен был полный-полный мочевой пузырь, чтобы у врача получилось точно попасть. А там очередь! Терпишь-терпишь — час, полтора, два, уже не можешь, уже живот болит, кажется, до кресла не дойдешь, просто с ума сойдешь! Но врач четко сказала, что нужно терпеть, от этого зависит успех. Наконец, меня позвали, я села в кресло. В кабинете было человек пять, за окошечком стоял эмбриолог. Он показал шприц — в нем твой эмбрион. Громко озвучил количество — один, — рассказывает Анна.

Один врач делал УЗИ, а репродуктолог проводил перенос. Прямо в матку поместили проводник, в него вставили шприц, где находился эмбрион. Это было быстро — полторы-две минуты. И терпимо. Главное — расслабиться, не напрягать тело, не зажиматься.

— Я говорила себе, что осталось совсем чуть-чуть, просто перенести, расслабься, доверься врачу, себе, как-то отключись. Мне показали экранчик. Врач сказала: «Вот она, твоя звездочка». Я видела, как при нажатии шприца эмбрион переместился в полость матки. У меня даже фотография есть, врач прислала фото экрана. И всё. Я полежала, как доктор велела, и поехала домой, — вспоминает Анна.

Здесь Анна отдыхала после пересадки эмбриона Источник: Анна











— Гарантий нет никаких, узнать, наступила ли беременность, можно только через 2−3 недели. Еще придется терпеть, последний рывок, — дополняет Андрей.

«Делала тесты каждый день»

Дома Анна сразу стала себя беречь, хоть и не знала, каким будет итог.

— Интуитивно соблюдала какие-то моменты: отказалась от интимной близости, горячих ванн, алкоголя. Сразу начала пить витамины и продолжила вести здоровый образ жизни. Регулярно делала тесты, утром и вечером. Так хотелось узнать, что всё получилось! Покупала самые дешевые, по 130 рублей. Было жаль брать дорогие, потому что пока рано, — говорит Анна.

Она читала форумы, где будущие мамы писали о том, что у кого-то на девятый день показались две полоски, у кого-то — через две недели, у некоторых — спустя пару дней. Завела тетрадку, куда клеила тесты — так многие желающие забеременеть делают. Писала число, напротив — тест. Ждала, когда станут видны полоски.

— И однажды увидела то, что называют «призраком», — бледную, еле видимую вторую полоску. Обрадовалась, но в голове держала, что бывает ложноположительный, а на деле — отрицательный тесты. А потом вижу: полоска стала ярче. Скорее сфотографировала ее и скинула врачу, написала: «У нас получилось»! Она ответила: «Аня, успокойся, отпусти ситуацию, нам еще десять дней ждать и сдавать ХГЧ. До этого времени даже не делай ничего и не сдавай». А как тут не делать? — недоумевает наша героиня.

ХГЧ — хорионический гонадотропин человека, гормон, который в норме обнаруживается у женщин в крови и в моче при наступлении беременности. ХГЧ вырабатывается хорионом — внешней оболочкой, которая окружает плодное яйцо. Отсюда происходит название гормона — хорионический.

Обычно такой практики, когда врач дает личный контакт и круглосуточно консультирует, нет ни в платных, ни в государственных клиниках. Супруги считают, что это очередное доказательство их везения и знак судьбы. В их случае доктор отвечала на все сообщения Анны.

— Она сказала, что никогда нас не забудет. Мы — всегда вместе, на все приемы, УЗИ, уколы, везде за ручку, — улыбается Андрей.

Когда назначенная дата контрольных тестов для подтверждения или опровержения беременности стала совсем близка, супруги не выдержали.

— Сначала купили тест подороже, электронный. Он показал, что уже две недели беременности, и тогда за три дня до приема у моего врача я пошла сдавать ХГЧ. Нужно было узнать, какой уровень гормона, боялась неразвивающейся беременности. Разное ведь бывает, — говорит Анна.

Результат пришел в три раза больше нормы, Анна испугалась — вдруг двойня? Бывает так, что клетка делится и развивается многоплодная беременность. Будущая мама позвонила врачу и рассказала ей о ситуации.

— А она нас так отругала! А потом сразу сказала: «Ладно, я вас поздравляю, у нас всё получилось!», еще и похихикала над нами, когда начали страхами насчет двойни и тройни делиться. Муж мечтал о близнецах, а я очень боялась — многоплодную беременность тяжело выносить, — делится эмоциями Анна.

Всей редакцией радуемся за семью и желаем здоровья будущему малышу Источник: Анна











Продолжаем вести бухгалтерию: семь тестов (примерно, Анна сама не помнит, сколько их было всего) по 130 рублей — 650 рублей. Электронный тест с определением срока беременности — 730 рублей. Итого: 1380 рублей на тесты. Анализ на ХГЧ — 975 рублей. 975 × 3= 2925 рублей. На этом этапе потрачено 4305 рублей.

Делать УЗИ было еще рано, поэтому в клинике Анна сдала анализ на ХГЧ. Беременность подтвердилась!

— Успокоиться-то я успокоилась, но не совсем: непонятно, сколько малышей получилось. И УЗИ не было — непонятно, бьется ли сердечко. В общем, снова страхи. Потом мы с мужем приехали в клинику на первое УЗИ и увидели на экране и эмбрион, и сердечко. И там же нам сказали, что на этом с нами прощаются: протокол ЭКО завершен, беременность подтвердилась, эмбрион развивается, — говорит Анна.

Считаем: 26 000 + 13 000 + 5600 + 4305 = 48 905 рублей. Андрей рассказывает, что с покупкой витаминов, поездками на такси и внеплановыми походами на УЗИ сумма вышла в два раза больше — порядка 100 000 рублей. Для сравнения: минимальная цена на платное участие в протоколе ЭКО в российском городе, например в Самаре, — 147 500 рублей, а максимальная — порядка 400 000 рублей.

«Какая разница, мальчик или девочка, если ты ждешь чуда?»

Еще один пункт, на котором сэкономили Анна и Андрей, — выбор пола ребенка. Протокол ЭКО дает такую возможность, но наши герои решили, что необходимости в этом нет.

— Если человек хочет выбрать пол ребенка, то за анализ нужно отдать около 10−15 тысяч. Но это такое большое вмешательство в жизнь эмбриона! Он маленький, там всего несколько клеточек, даже не эмбрион, а бластоциста, а ее смотреть, изучать — может и повредиться, — рассуждает Андрей.

— Были мысли: и у него, и у меня дочки от первого брака. Мальчик — прикольно, но, если честно, было совершенно неважно, кто будет — лишь бы здоровый и нормально, без осложнения, прошла беременность. Мы положились на эмбриолога — как у него рука взяла, значит, так и должно быть! — полагает Анна.

— Мы же не в магазине, чтобы выбирать пол ребенка. «Хочу мальчика, возьмем мальчика» — это уже, думаю, вообще борщ. Какая разница, мальчик или девочка, если ты ждешь чуда? Неестественно вот это «хочу», вмешательство в природный замысел. У нас три девчонки теперь. Девчонки — это классно, мы даже успокоились, потому что девчонки уже есть, что с ними делать понятно. Мне с ними комфортно: «папа-папочка-папуля», все дела. А вспоминая свои отношения с отцом, начинаешь пугаться. Сыновей воспитывают по-другому, — соглашается с женой Андрей.

«Это обыкновенный ребенок»

Пара считает, что ЭКО — это большая помощь каждой семье, готовой к появлению ребенка, но неспособной самостоятельно зачать. Первый этап — решиться и сдать анализы.

— Этот первый шаг страшный, но мне кажется, что стоит перебороть психологический барьер и пойти. Никто не будет заставлять этого делать, просто ответят на вопросы, расскажут более подробно. Многие боятся признать факт того, что не получается, услышать, что что-то не так. Там огромное количество факторов, которые должны совпасть для зачатия. Меня еще вот что успокоило: когда пришел в клинику, увидел целую стену с фотографиями — там с помощью ЭКО 16 000 детей родилось! — радуется Андрей.

Анна и ее муж получили теплую поддержку от членов семьи и друзей, теперь с нетерпением ждут встречи с дочкой и даже придумали ритуал «свидания с малышом»: они просто приходят на УЗИ тогда, когда захотят, делают памятные фотографии и в очередной раз убеждаются в том, что с плодом всё хорошо.

— Если честно, меня даже успокаивает тот факт, что всё самое важное прошло под наблюдением врачей, — делится опытом счастливый будущий папа.