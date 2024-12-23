«Вот она, твоя звездочка»: россиянка рассказала, сколько на самом деле стоит «бесплатное» ЭКО

Анна и Андрей (имена изменены по просьбе героев) — супружеская пара из Самары. Ей 30 лет, ему 34 года. У обоих дочери от первых браков, но хотелось общего ребенка. Не получалось. Врачи разводили руками, говорили: «Так бывает — что-то не совпадает на одном из этапов». Тогда супруги решили жить ради себя и имеющихся детей, но мечту об общем малыше не оставляли. И их желание все-таки исполнилось. О том, как это произошло, Анна и Андрей подробно рассказали 63.RU.
Исследования гласят, что во всём мире около 15% супружеских пар репродуктивного возраста не могут стать родителями. Причины разные, и далеко не все поддаются лечению. Многие решаются поучаствовать в протоколе ЭКО и под пристальным вниманием репродуктологов стать наконец-то счастливыми родителями.
«Давай попробуем»
После четырех лет неудачных попыток завести общего ребенка супруги хотели посоветоваться с репродуктологом о возможности бесплатного экстракорпорального оплодотворения, но не ожидали, что события закрутятся так быстро. Всё получилось спонтанно и закономерно.
— Мы поговорили и решили: попробуем! Просто на авось узнать, сколько по времени займет очередь и вообще насколько можно правда сделать ЭКО бесплатно. Получили направление в клинику и пошли знакомиться с репродуктологом. Врач сразу выдала нам список анализов — он был огромный. Я не работаю, сидела дома и решила этим заняться. Интересно было, за какой срок реально все исследования пройти, — рассказывает Анна.
Она пошла к терапевту и рассказала о том, что идет на ЭКО и надо сдать определенный список анализов. В поликлинике к этому отнеслись так хорошо, что Анна удивилась. Быстро дали направления почти на всё. Большую часть анализов удалось действительно сдать бесплатно, в том числе гормоны, УЗИ. Результаты отнесла репродуктологу.
— Процедура такая: врач смотрит, проверяет, и, если всё хорошо, могут сразу назначить стимуляцию. Если есть какие-то проблемы, то пациент подлечивается, заново сдает анализы и снова к врачу с результатами. Но надо учитывать тот факт, что на момент, когда нужно пересдавать анализы, может не быть нужных направлений. Там придется ждать, а срок годности у каждого анализа свой: какой-то три недели действует, еще один — три месяца, а другой — до полугода. Пока сдавали одно — другое просрочилось. Там уже идешь и сдаешь платно. По моему опыту, можно почти всё сдать бесплатно. Но если очень оперативно, — отмечает Анна.
В ходе обследований выяснилось, что у Анны киста. Из-за нее процедуру перенесли. Конечно, те анализы, которые действуют месяц, пришлось сдавать заново. На них супруги потратили 11 тысяч, притом что просрочка была всего один день.
Запоминаем: исследование для планирующих беременность — 15 тысяч рублей, плюс 11 тысяч — на пересдачу анализов.
Репродуктолог сориентировала Анну и Андрея по срокам: предположительная дата процедуры была назначена ровно через месяц.
«Может, даже круче, когда не ждешь»
Пара настроилась на длительное ожидание и была в шоке, когда прозвучал судьбоносный звонок — на три недели раньше запланированного срока.
— Прошло десять дней. Нам звонят, говорят: «Ваша очередь». А мы были вообще не готовы! Шок! Как так? Планировали в конце года, хотели успеть в дом переехать, который на тот момент строился. Но очередь подошла так, как подошла. И говорят, что это обычная практика по ОМС. Но было неожиданно и интересно, может, даже круче, когда не ждешь! — говорит Анна.
И начался ответственный этап гормональной терапии, которого так боятся будущие родители. Дорогостоящие лекарственные препараты даются бесплатно — они входят в протокол ЭКО.
— И нам назначили гиперстимуляцию. Уколы в живот. Я очень боялась! Я уколов в принципе боюсь, но когда рядом есть мужчина, который тебя любит, тоже ждет малыша, — поддержка невероятная! Он и колол меня по графику: один [укол] делал утром, второй — вечером. Нужно строго придерживаться временных рамок, потому что если сделаешь укол даже на полчаса позже, вся схема сдвигается. В этом вопросе нужно четко слушать рекомендации врача — как написали, так и делать.
— Единственный укол, который сделал врач, — до сих пор синий, — смеется Андрей. — Но это только первый, в дальнейшем я сам все ставил.
— Пациентке дают специальную книжку, где указано название препарата и время. Прямо в ней нужно ставить галочку за каждый укол. На стимуляцию отводится две недели, и каждые три дня ты должен приезжать в клинику. Там смотрят, как яйцеклетки растут, есть ли какие-то изменения, добавляют или уменьшают дозу препаратов. У нас всё хорошо росло, сразу в двух яичниках, и организм был уже готов к пункции яйцеклеток, — рассказывает Анна.
Пункция фолликулов при ЭКО (ее также называют пункцией яичников) — это малоинвазивная операция, которую проводят, чтобы извлечь яйцеклетки. Фолликул прокалывают тонкой иглой и «вытягивают» из него жидкость, в которой плавает один ооцит.
С этого момента все анализы и манипуляции входят в протокол ЭКО и являются бесплатными.
— Если у тебя есть время и подвешен язык, то и до гормональной стимуляции можно спокойно договориться с врачами в государственной поликлинике. За направлениями, конечно, придется побегать. А так, если не париться, то это денег стоит.
«Я очень нагрешила, и потом пришлось за это платить»
Гормональная терапия — это нелегко. Анна предупреждает, что на этом этапе необходимо скрупулезно относиться ко всем рекомендациям врача.
— Я вообще паникер, но, к счастью, всё было без особых побочных эффектов. Я читала, что будут сильные боли, ходить станет невозможно. Под конец стимуляции яичники и правда увеличиваются. Болит нижняя часть живота, но терпимо, примерно так же, как каждый месяц у женщин перед менструацией, — объясняет Анна. — Запрещена сильная физическая нагрузка, чтобы яичники не лопнули. Они же большие, их увеличивают с двух сторон. И важно соблюдать всё, что говорит врач. А я очень нагрешила, и пришлось за это платить.
От стимуляции из-за гормонов кровь у Анны начала сильно густеть. Требовалось ежедневно пить три литра воды и ходить по десять тысяч шагов.
— Я ходила, но не десять, не соблюдала. Пить воду я не люблю: получалось через силу литр-полтора. И, когда уже пришли анализы, кровь оказалась густой. А это очень-очень опасно: могут образовываться тромбы, а в матке в дальнейшем может не закрепиться малыш. Тогда мне назначили капельницы уже за свой счет. За каждую мы отдавали по 1300. Пришлось каждый день ездить в клинику, — говорит Анна.
Добавляем: 1300 × 10 = 13 000 рублей.
— Многие боятся гормональной стимуляции. Но это вообще не страшно. И совсем не больно. У укольчиков иголочки маленькие, как инсулиновые. Сделал складочку на животе — уколол. Потом уже привыкла как-то. Чик-чик. У врача показалось немножко больно, а когда муж, родной человек, делает это — по-другому проживается. Мы всё делаем вместе, хотим и на роды партнерские пойти, — рассуждает Анна.
— Мне было очень ее жалко: вся исколотая. На руках вообще не было живого места — все синие, потому что постоянно приходилось разжижать кровь капельницами, — делится переживаниями Андрей.
— Да, каждое утро кровь сдавала. Можно было делать это бесплатно. В этом случае сдаешь анализы и скидываешь их врачу, доктор смотрит, в норме они или нет. Если нет — едешь, снова делаешь систему. Если в норме, то остаешься в этот день дома. Потом новый день: опять сдаешь кровь и скидываешь результаты врачу. Тут кому как удобно: я не хотела ездить в клинику каждый день, чаще всего ходила в лабораторию, которая прямо в доме. За деньги, — говорит Анна.
Супруги примерно подсчитали: экстренный анализ на тромбоциты, результаты которого будут известны в течение 2–5 часов, делается за 560 рублей. 560 × 10 = 5600 рублей.
Пункция
И вот лечение принесло плоды: кровь Анны стала более жидкой, «по верхней границе нормы». Пришло время забрать биоматериал у обоих супругов и наконец-то соединить. Настал день пункции.
— Мы вместе с мужем приехали к назначенному времени. Он ушел в отдельный кабинет, подписал все документы и сдал сперму. А меня проводили в палату, дали, во что переодеться, пришел анестезиолог, узнал мои рост и вес — наркоз же делается. Есть и пить нельзя, приходить нужно натощак. Процедура быстро проходит, буквально 3−5 минут. Я наблюдала: девочки уходили и их тут же привозили обратно. От наркоза тоже быстро отходишь. Полчасика полежал — и можно идти. Муж встретил в коридоре, и мы пошли домой. Потом врач написал и сообщил, сколько яйцеклеток получилось взять, — вспоминает Анна. — В нашем случае было 13.
После этого врачи соединяют биоматериал. Методы разные: ПИКСИ, ИКСИ — подбирают по показаниям подвижности и количества сперматозоидов в семенной жидкости. Бывает, просто помещают два биоматериала рядом, и они там сами справляются.
— В нашем случае было ИКСИ: взяли шприц и добавили сперму напрямую в яйцеклетку, чтобы было больше шансов. Это бесплатно. А ПИКСИ уже платно, доплачиваешь, чтобы получилось всё идеально. Тут уже на твое усмотрение, — объясняет Андрей.
При ИКСИ используют высокотехнологичные микроскопы, способные увеличить изображение в 400 раз. Специалист рассматривает сперматозоиды в микроскоп и выбирает такой, который имеет лучшее морфологическое строение и является самым подвижным. Но подвижность и морфология не являются достаточными параметрами, по которым можно судить о способности сперматозоида к успешному оплодотворению яйцеклетки.
Методика ЭКО с ПИКСИ подразумевает не только визуальный отбор. В данном случае используются еще и специальные среды, приближенные по своему составу к оболочке яйцеклетки. Сперматозоиды, которые способны к оплодотворению яйцеклетки, связываются с молекулами этих сред, из чего эмбриолог делает вывод об их пригодности для проведения ЭКО с ПИКСИ.
«У вас три „отличника“, приезжайте»: день Х
После того как клетки мужчины и женщины соединены, их отправляют в «инкубатор». И всё: остается только ждать
— Есть «отличники» и «хорошисты», их так врачи называют, чтобы родителям было сразу понятно качество эмбрионов. За ними наблюдают в течение времени: через три дня из 13 выжили 9, а еще через три дня — 3 малыша. Остальных убрали, потому что они были слабенькие. Доктор смотрит, как они развиваются, не «замерли» ли, нет ли признаков мутаций. И вот на третий день нам позвонили и говорят: «У вас три „отличника“, приезжайте, сдавайте анализы», — рассказывает будущий папа.
— Врач сказала, что если результаты будут хорошие, то сделают перенос свежего эмбриона. То есть можно заморозить и платить за хранение в клинике. Но сомнений было много: ты не знаешь, изменится ли качество, будет ли эмбрион пригоден к пересадке после заморозки. С утра я приехала, сдала кровь, а она была всё еще густая. Сделали капельницу. Нам очень хотелось прямо здесь и сейчас, потому что на пятый день всем переносят! Мне тоже надо, это же мой малыш, я приехала на перенос! — вспоминает Анна.
— Анализ был прямо на грани. Еще чуть-чуть — и всё, выше предела нормы, — добавляет Андрей.
— Я говорю врачу: «Пожалуйста, можно мы перенесем? Я очень хочу свежего эмбриончика, не замороженного»! Врач сразу предупредила: «Можем, но на твой страх и риск, под твою ответственность. Есть вероятность, что ничего не получится: кровь густая, будет сложно ему прижиться, внедриться». Я ее уговорила. Сделали систему, взяли кровь и отправили погулять часа полтора, пока готовятся анализы. Я сходила в храм на территории больницы. Помолилась, подошла к батюшке. А священник мне говорит, что церковь этого не одобряет. Они вообще против ЭКО — это грех, что ты получаешь одного ребенка, а остальные клеточки и эмбрионички уничтожают. Убил, считается, — рассуждает Анна.
— Хотя мы общались и с андрологом. Он говорит: к нам так же, как вы, и батюшки обращаются. Такая двойная мораль получается: они против этого и сами же идут, потому что по-другому не получается, — удивляется Андрей.
Результаты анализов пришли, и Анна отправилась к врачу за вердиктом.
— Переноса я очень боялась, потому что трусишка! Не знала же, что будет, как пройдет, какие возникнут ощущения. На самом деле, это, кажется, сакральный процесс. К тому же всё происходит без наркоза. Меня успокаивало то, что это делал наш врач-репродуктолог, который вел ЭКО, с которым постоянно были на связи. Было спокойно — она у нас очень хорошая, — радуется Анна.
Решение было принято: переносу быть. Но тут тоже потребовалась грамотная подготовка.
— Нужен был полный-полный мочевой пузырь, чтобы у врача получилось точно попасть. А там очередь! Терпишь-терпишь — час, полтора, два, уже не можешь, уже живот болит, кажется, до кресла не дойдешь, просто с ума сойдешь! Но врач четко сказала, что нужно терпеть, от этого зависит успех. Наконец, меня позвали, я села в кресло. В кабинете было человек пять, за окошечком стоял эмбриолог. Он показал шприц — в нем твой эмбрион. Громко озвучил количество — один, — рассказывает Анна.
Один врач делал УЗИ, а репродуктолог проводил перенос. Прямо в матку поместили проводник, в него вставили шприц, где находился эмбрион. Это было быстро — полторы-две минуты. И терпимо. Главное — расслабиться, не напрягать тело, не зажиматься.
— Я говорила себе, что осталось совсем чуть-чуть, просто перенести, расслабься, доверься врачу, себе, как-то отключись. Мне показали экранчик. Врач сказала: «Вот она, твоя звездочка». Я видела, как при нажатии шприца эмбрион переместился в полость матки. У меня даже фотография есть, врач прислала фото экрана. И всё. Я полежала, как доктор велела, и поехала домой, — вспоминает Анна.
— Гарантий нет никаких, узнать, наступила ли беременность, можно только через 2−3 недели. Еще придется терпеть, последний рывок, — дополняет Андрей.
«Делала тесты каждый день»
Дома Анна сразу стала себя беречь, хоть и не знала, каким будет итог.
— Интуитивно соблюдала какие-то моменты: отказалась от интимной близости, горячих ванн, алкоголя. Сразу начала пить витамины и продолжила вести здоровый образ жизни. Регулярно делала тесты, утром и вечером. Так хотелось узнать, что всё получилось! Покупала самые дешевые, по 130 рублей. Было жаль брать дорогие, потому что пока рано, — говорит Анна.
Она читала форумы, где будущие мамы писали о том, что у кого-то на девятый день показались две полоски, у кого-то — через две недели, у некоторых — спустя пару дней. Завела тетрадку, куда клеила тесты — так многие желающие забеременеть делают. Писала число, напротив — тест. Ждала, когда станут видны полоски.
— И однажды увидела то, что называют «призраком», — бледную, еле видимую вторую полоску. Обрадовалась, но в голове держала, что бывает ложноположительный, а на деле — отрицательный тесты. А потом вижу: полоска стала ярче. Скорее сфотографировала ее и скинула врачу, написала: «У нас получилось»! Она ответила: «Аня, успокойся, отпусти ситуацию, нам еще десять дней ждать и сдавать ХГЧ. До этого времени даже не делай ничего и не сдавай». А как тут не делать? — недоумевает наша героиня.
ХГЧ — хорионический гонадотропин человека, гормон, который в норме обнаруживается у женщин в крови и в моче при наступлении беременности. ХГЧ вырабатывается хорионом — внешней оболочкой, которая окружает плодное яйцо. Отсюда происходит название гормона — хорионический.
Обычно такой практики, когда врач дает личный контакт и круглосуточно консультирует, нет ни в платных, ни в государственных клиниках. Супруги считают, что это очередное доказательство их везения и знак судьбы. В их случае доктор отвечала на все сообщения Анны.
— Она сказала, что никогда нас не забудет. Мы — всегда вместе, на все приемы, УЗИ, уколы, везде за ручку, — улыбается Андрей.
Когда назначенная дата контрольных тестов для подтверждения или опровержения беременности стала совсем близка, супруги не выдержали.
— Сначала купили тест подороже, электронный. Он показал, что уже две недели беременности, и тогда за три дня до приема у моего врача я пошла сдавать ХГЧ. Нужно было узнать, какой уровень гормона, боялась неразвивающейся беременности. Разное ведь бывает, — говорит Анна.
Результат пришел в три раза больше нормы, Анна испугалась — вдруг двойня? Бывает так, что клетка делится и развивается многоплодная беременность. Будущая мама позвонила врачу и рассказала ей о ситуации.
— А она нас так отругала! А потом сразу сказала: «Ладно, я вас поздравляю, у нас всё получилось!», еще и похихикала над нами, когда начали страхами насчет двойни и тройни делиться. Муж мечтал о близнецах, а я очень боялась — многоплодную беременность тяжело выносить, — делится эмоциями Анна.
Продолжаем вести бухгалтерию: семь тестов (примерно, Анна сама не помнит, сколько их было всего) по 130 рублей — 650 рублей. Электронный тест с определением срока беременности — 730 рублей. Итого: 1380 рублей на тесты. Анализ на ХГЧ — 975 рублей. 975 × 3= 2925 рублей. На этом этапе потрачено 4305 рублей.
Делать УЗИ было еще рано, поэтому в клинике Анна сдала анализ на ХГЧ. Беременность подтвердилась!
— Успокоиться-то я успокоилась, но не совсем: непонятно, сколько малышей получилось. И УЗИ не было — непонятно, бьется ли сердечко. В общем, снова страхи. Потом мы с мужем приехали в клинику на первое УЗИ и увидели на экране и эмбрион, и сердечко. И там же нам сказали, что на этом с нами прощаются: протокол ЭКО завершен, беременность подтвердилась, эмбрион развивается, — говорит Анна.
Считаем: 26 000 + 13 000 + 5600 + 4305 = 48 905 рублей. Андрей рассказывает, что с покупкой витаминов, поездками на такси и внеплановыми походами на УЗИ сумма вышла в два раза больше — порядка 100 000 рублей. Для сравнения: минимальная цена на платное участие в протоколе ЭКО в российском городе, например в Самаре, — 147 500 рублей, а максимальная — порядка 400 000 рублей.
«Какая разница, мальчик или девочка, если ты ждешь чуда?»
Еще один пункт, на котором сэкономили Анна и Андрей, — выбор пола ребенка. Протокол ЭКО дает такую возможность, но наши герои решили, что необходимости в этом нет.
— Если человек хочет выбрать пол ребенка, то за анализ нужно отдать около 10−15 тысяч. Но это такое большое вмешательство в жизнь эмбриона! Он маленький, там всего несколько клеточек, даже не эмбрион, а бластоциста, а ее смотреть, изучать — может и повредиться, — рассуждает Андрей.
— Были мысли: и у него, и у меня дочки от первого брака. Мальчик — прикольно, но, если честно, было совершенно неважно, кто будет — лишь бы здоровый и нормально, без осложнения, прошла беременность. Мы положились на эмбриолога — как у него рука взяла, значит, так и должно быть! — полагает Анна.
— Мы же не в магазине, чтобы выбирать пол ребенка. «Хочу мальчика, возьмем мальчика» — это уже, думаю, вообще борщ. Какая разница, мальчик или девочка, если ты ждешь чуда? Неестественно вот это «хочу», вмешательство в природный замысел. У нас три девчонки теперь. Девчонки — это классно, мы даже успокоились, потому что девчонки уже есть, что с ними делать понятно. Мне с ними комфортно: «папа-папочка-папуля», все дела. А вспоминая свои отношения с отцом, начинаешь пугаться. Сыновей воспитывают по-другому, — соглашается с женой Андрей.
«Это обыкновенный ребенок»
Пара считает, что ЭКО — это большая помощь каждой семье, готовой к появлению ребенка, но неспособной самостоятельно зачать. Первый этап — решиться и сдать анализы.
— Этот первый шаг страшный, но мне кажется, что стоит перебороть психологический барьер и пойти. Никто не будет заставлять этого делать, просто ответят на вопросы, расскажут более подробно. Многие боятся признать факт того, что не получается, услышать, что что-то не так. Там огромное количество факторов, которые должны совпасть для зачатия. Меня еще вот что успокоило: когда пришел в клинику, увидел целую стену с фотографиями — там с помощью ЭКО 16 000 детей родилось! — радуется Андрей.
Анна и ее муж получили теплую поддержку от членов семьи и друзей, теперь с нетерпением ждут встречи с дочкой и даже придумали ритуал «свидания с малышом»: они просто приходят на УЗИ тогда, когда захотят, делают памятные фотографии и в очередной раз убеждаются в том, что с плодом всё хорошо.
— Если честно, меня даже успокаивает тот факт, что всё самое важное прошло под наблюдением врачей, — делится опытом счастливый будущий папа.
Анна и Андрей с оптимизмом смотрят в будущее: дом достроен, весной запланирован ремонт, есть возможность путешествовать — вместе съездили в Казань и Москву — и дарить внимание дочерям. Совсем скоро — уже в феврале — их жизнь изменится, наполнится яркими красками и невероятными эмоциями. А еще два эмбриона пока хранятся в криокамере клиники (это стоит около 800 рублей в месяц). Кто знает, может быть, однажды придет и их время?