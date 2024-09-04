«Сначала в легких шипело»: 34-летняя россиянка оказалась в реанимации из-за айкоса

Курение довело девушку до реанимации Источник: Тимур Шарипкулов / UFA1.RU











Социальные ролики о вреде курения сигарет, жуткие картинки на пачках никогда особо не пугали курильщиков. Последние несколько лет многие зависимые «борются» с вредной привычкой с помощью систем нагревания или электронных сигарет в надежде на их безопасность (еще и руки не воняют). Однако такой вариант не является безопасной альтернативой. Россиянка с пагубной привычкой оказалась в реанимации. Как сказал ее лечащий врач, девушка чуть не умерла от курения стиков через айкос. Наши коллеги из 59.RU спросили экспертов, что они думают по поводу диагноза.

«Будто пузырьки шумят в легких»

Мира (имя изменено по просьбе героини. — Прим. ред.) пристрастилась к сигаретам еще в студенчестве, зависимость длилась с 2005 до 2018 года. За всё это время проблем со здоровьем, по ее словам, не возникало. Они начались, когда девушка решила бросить сигареты и перешла на систему нагревания табака IQOS. Свое решение аргументировала тем, что теперь не будет неприятно пахнуть, нагревающийся, а не тлеющий табак менее вреден, и вообще — это верный способ попрощаться с зависимостью. В день Мира выкуривала по 10–20 стиков.

Системы нагревания (например, от IQOS) отличаются от сигарет тем, что стик (закрученный табак с фильтром, похожий на сигарету) не горит, а нагревается до 300–350 ºС. Сигарета же сгорает при температуре около 800 ºС. Сегодня даже на сайте IQOS говорится, что устройство выделяет меньше вредных веществ, но при этом не снижает риски.

— В конце 2022 года появился дискомфорт и ощущение, что я не могу до конца выдохнуть. Когда выдыхала, слышала, будто пузырьки шампанского шумят в легких, — вспоминает девушка в разговоре с 59.RU.

Она обратилась к врачу будучи уверенной, что у нее бронхит. Диагноз тогда подтвердили и назначили антибиотики, которые помогли. Однако после окончания приема таблеток «пузырьки шампанского» вернулись в легкие, спустя некоторое время Мира начала периодически задыхаться.

«В глазах всё плыло»

В начале 2023-го пульмонолог Краевой больницы осмотрел пациентку и отправил на обследования, в том числе на кардиограмму и компьютерную томографию.

— Помню огромные глаза врачей, которые будто означали, что всё не очень хорошо. Как я понимаю, подозревали инсульт. В день, когда я прошла обследования, меня положили в пульмонологию, — делится девушка. — В палате у меня скакнуло давление, мне поставили какой-то укол, и я начала отъезжать. Сразу прибежали реаниматологи, подключили к кислороду и увезли в реанимацию. Очень быстро сработали. Помню, что в глазах всё плыло и я ничего не соображала. Как только пришла в себя, первое, что меня спросила врач, курю ли я электронки. Я рассказала про айкос.

Со слов Миры, врачи пояснили, что из-за курения стиков через систему нагревания у нее повредились почки: орган плохо работал и не мог выводить жидкость, из-за чего она скопилась в легких (то самое ощущение шипения шампанского). До реанимации девушку довело влияние не никотина, а канцерогенов.

В реанимации Мира провела сутки, за это время состояние стабилизировалось, а работу органов удалось наладить. На следующий день ее перевели в отделение кардиологии, потому что в больнице посчитали, что нужно бороться с давлением — якобы курение повлияло и на работу сердца. В стационаре Мира пролежала три недели. За это время девушке провели большое количество обследований.

— У меня забирали пункцию из почек, просто как на шампур брали. Приятного мало. Анализ показал, что часть почек повреждена. Все три недели я думала, что умру. Гуглила, потому что поначалу врачи ходили с хмурыми лицами и не говорили ничего конкретного. Поэтому боялась, что даже не доживу до дня рождения сына, — вспоминает Мира.

По итогу обследований у девушки диагностировали гипертонию и назначили соответствующие препараты. Также врач уточнила, что если хочется курить, то лучше вернуться к сигаретам — вред есть, но в разы меньше.

Мнение экспертов

Главный внештатный пульмонолог Минздрава Прикамья Екатерина Хмура подтверждает, что работа почек и легких связаны. Когда ломается механизм выведения жидкости из организма, она действительно может скопиться в каком-то органе, но не обязательно в плевральной полости легких. Это может произойти при разных проблемах — пневмонии, сердечной или почечной недостаточности.

— Доказать, что это произошло только из-за айкоса, мы не можем. Пациент курил больше 10 лет обычные сигареты. Когда человек долго и много курит, у него формируется риск развития хронического бронхита или хронической обструктивной болезни легких. Появляется кашель, одышка, хрип на выдохе, как и было у девушки. Она перешла на другую систему курения, когда уже был риск развития патологии легких независимо от айкоса, — объясняет пульмонолог. — И не забываем, что была коронавирусная инфекция. Поэтому истинную причину сложно анализировать. Айкос — та же самая сигарета с никотином, отличие в том, что она не горит, а нагревается. Курение обычных сигарет вреднее хотя бы по той причине, что там идет горение. Но это не делает безопасным курение айкоса. Там тот же никотин, тот же риск развития патологии легких.

Врач уточняет, что существуют результаты заграничных исследований, которые проводились с 2020 года: ученые выяснили, что при горении выделяется больше вредных веществ, чем при нагревании. Еще хуже обстоят дела с вейпами, в жидкости которых есть добавки, в том числе — нитроглицерин. Доказано, что они вызывают интерстициальное поражение легких (далее — ИПЛ).

ИПЛ объединяет группу заболеваний легких, которые возникают вследствие различных причин. К их числу относятся ревматические заболевания — ревматоидный артрит, системная склеродермия, системная красная волчанка.



Относительно скачка артериального давления у героини нашей истории Екатерина Хмура подтверждает: это может быть связано с курением.

— Дыхательная система взаимодействует с кардиальной. Кровь идет через легкие, сердце, проходит круг кровообращения. И соответственно, когда, у человека наступает гипоксия, — например, из-за пневмонии или бронхита, — сердцу приходится чаще биться, чтобы прогнать кровь быстрее и обеспечить ее кислородом. Когда оно чаще бьется, повышается давление. Могли быть и другие причины — инфекция, сердечные болезни.

Связь почек и давления тоже существует. Ее объяснил кардиолог, главный врач горбольницы Архангела Михаила.

— Повышение давления внутри сосудов почки стимулирует запуск определенных биохимических механизмов, которые запускают процесс снижения тонуса стенки артерии, увеличение объема выделяемой жидкости, сокращение сердечного выброса и снижение задержки излишней жидкости в организме, — говорит Антон Коровин.

По данным Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ультраобработанные продукты, алкоголь, табак и ископаемое топливо становятся причиной 34% смертей во всём мире.