Чиновница мэрии Ярославля попалась на нарушении масочного режима

— Нас вызвали в заведение около 10 часов вечера, — рассказали сотрудники патрульно-постовой службы Управления МВД России по Ярославской области. — Мы прибыли в кафе, и действительно в банкетном зале находились несколько человек, среди которых была гражданка Скорюкова. Люди слушали музыку, потребляли напитки и продукты питания, которые находились перед ними на столе. Там же были кальян и спиртное.



Суд прошёл без участия чиновницы — она на заседание не явилась. Вместо этого она представила ходатайство о прекращении производства по делу, мол, якобы протокол о её правонарушении был составлен с нарушением требований закона, а потому её вина не доказана. Но сотрудники МВД предоставили суду все необходимые доказательства, в том числе видеозапись с регистратора.



— Наталия Скорюкова была признана виновной в совершении административного правонарушения, — сообщила официальный представитель суда Ольга Козлова. — Ей было назначено наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей.



Начальником управления потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии Ярославля Наталия Скорюкова работает с ноября 2016 года. Имеет высшее образование, в 2000 году окончила Институт управления в Архангельске, ей была присвоена квалификация «экономист». С 2004 года она замещала руководящие должности в различных организациях Ярославля.

