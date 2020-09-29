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Чиновница мэрии Ярославля попалась на нарушении масочного режима

Суд огласил решение по делу, в котором она фигурирует

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Чиновница отдыхала в ресторане, когда общепит был под запретом

Чиновница отдыхала в ресторане, когда общепит был под запретом

Чиновница мэрии Ярославля попалась на нарушении масочного режима

Кировский районный суд Ярославля огласил решение по делу, в котором фигурирует имя чиновницы мэрии города. Начальник управления потребительского рынка, предпринимательства и туризма Наталия Скорюкова попалась за нарушение масочного режима.

Правонарушение чиновница совершила в июне, когда в Ярославской области действовали жёсткие ограничительные меры — тогда кафе и ресторанам было запрещено вообще работать (им разрешили открыться только с 11 июля. — Прим. ред.). В тот день полицейским пришёл сигнал — несмотря на запрет, какие-то люди отдыхают в кафе. Сотрудники МВД приехали и убедились в этом.

— Нас вызвали в заведение около 10 часов вечера, — рассказали сотрудники патрульно-постовой службы Управления МВД России по Ярославской области. — Мы прибыли в кафе, и действительно в банкетном зале находились несколько человек, среди которых была гражданка Скорюкова. Люди слушали музыку, потребляли напитки и продукты питания, которые находились перед ними на столе. Там же были кальян и спиртное.

Суд прошёл без участия чиновницы — она на заседание не явилась. Вместо этого она представила ходатайство о прекращении производства по делу, мол, якобы протокол о её правонарушении был составлен с нарушением требований закона, а потому её вина не доказана. Но сотрудники МВД предоставили суду все необходимые доказательства, в том числе видеозапись с регистратора.

— Наталия Скорюкова была признана виновной в совершении административного правонарушения, — сообщила официальный представитель суда Ольга Козлова. — Ей было назначено наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей.

Начальником управления потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии Ярославля Наталия Скорюкова работает с ноября 2016 года. Имеет высшее образование, в 2000 году окончила Институт управления в Архангельске, ей была присвоена квалификация «экономист». С 2004 года она замещала руководящие должности в различных организациях Ярославля.

В мэрии свою сотрудницу выгораживать не стали. Говорят, что, если нарушила, значит, должна понести ответственность.

— Закон един для всех, — прокомментировал случившееся начальник пресс-службы мэрии Ярославля Дмитрий Батманов. — Любой гражданин, который нарушил правила, должен нести за это ответственность.

В Ярославской области сейчас продолжает действовать масочный режим. Оштрафовать могут любого, кто появится в магазине, кафе или общественном транспорте без маски на лице. В Ярославле мэр города Владимир Волков сегодня поручил провести рейды по отлову нарушителей.

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масочный режимНаталия Скорюкова
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