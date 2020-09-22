Когда в Ярославле включат отопление: власти назвали дату

Мэр Ярославля Владимир Волков подписал постановление о начале отопительного сезона. В нём прописаны конкретные даты, когда батареи станут тёплыми.



— В объекты социальной сферы тепло начнёт поступать с 1 октября, в жилые дома и административные здания — с 7 октября, — говорится в документе.



По правилам отопительный сезон начинается при условии среднесуточной температуры ниже 8 °C. Но, к примеру, в Рыбинске отопление в учреждения социальной сферы дали уже 18 сентября, а в жилые дома тепло придёт уже 21 сентября.